「私はかなりの問題を抱えている」―元バルセロナ選手が法的・精神的健康問題に直面する中、地元のスポーツ店で働く理由を説明
マチューのピッチ外での生活への移行
カンプ・ノウで数々の栄冠を勝ち取り、メスタージャではファンのお気に入りとなったフランス人選手は、2020年にポルトガルのスポルティングCPでプレー中に重傷を負い、プロキャリアを突然終えることとなった。この強制的な引退後、元代表DFは公の場からほぼ姿を消していたが、マルセイユ近郊のインタースポーツ店舗で働く姿がSNSで拡散され始めた。 チャンピオンズリーグ優勝経験者が店員として働く姿はネット上で話題を呼んだが、マテューは今回、この転身が自身の健康と個人的事情にとって必要な一歩だったと説明した。beINスポーツとの深い個人的なインタビューで、41歳の彼はピッチを離れた生活への移行が多くの予想をはるかに超える困難を伴ったことを認めた。
うつ病と闘いながら社交的な生活を求める
マチューは、ソショーのアカデミーで共にプレーした友人ロイク・ロヴァル＝ランドレのおかげで、数ヶ月にわたるメンタルヘルス問題の後、家を出てインタースポーツでの仕事を見つけられたと語る。元DFは、現役引退後に感じた孤独と戦うために、体系化された日常が必要だった段階に到達していたと説明した。
「彼は私がしばらく家に閉じこもっていたことを知っていた。話しているうちに『空いているポジションがある』と教えてくれたんだ」とマチューは語った。
欧州トップレベルサッカーの高強度環境から完全な無活動状態への移行は、マテューの精神状態に深刻な打撃を与えた。小売業の職に就くことで、ポルトガルでの膝負傷以来失われていた日常性と目的意識を取り戻そうとしたのである。
ウイルスの影響とプライバシーへの懸念
夏のある日、通行人がマテュが働いている姿を目撃し、その画像が拡散。多くの人が店を訪れ、フランス人選手との記念撮影に殺到した。スポットライトから離れた場所で人生を再構築しようとしていた元選手にとって、この望まぬ注目は大きな負担となった。彼の周囲の人々はSNS上で、引退したクラブであるスポルティング・リスボン時代の元選手へのプライバシー尊重を訴え、平穏に働ける環境を求めた。
目立たぬよう努めたにもかかわらず、リーガ・エスパニョーラでの成功時代に伴う名声は、店頭での静かな生活を維持することを困難にした。マテューの代理人や友人たちは、あの有名な顔の背後には複雑な引退後の道を歩もうとする一人の人間がいることを公に改めて訴えざるを得なかった。店はサッカーファンの予期せぬ観光スポットとなり、単純で治療的な日常社会への復帰という意図を複雑なものにしてしまった。
継続中の法的争いと今後の見通し
マシューは自身のメンタルヘルスに関する経緯に加え、司法制度に関わる現在の雇用状況の背景にはより複雑な要因があると明かした。また訴訟に巻き込まれているため働いているとも告白している。
「詳細は話せない。私がインタースポーツにいるのは、かなりの問題を引き起こしている何かが起きているからだ。訴訟中だということしか言えない。永遠に続けるつもりはない。社会生活を送るためだった」と彼は説明した。
訴訟の詳細は非公開だが、元センターバックが私生活で多面的な課題に直面していることは明らかだ。 スポーツショップでの仕事は、この激動の時期における一時的な避難場所であると同時に、現実的な必要性でもある。小売業に永続的に留まるつもりはないものの、この役割は彼が「かなりの問題」に対処し、美しいゲーム（サッカー）後の人生の新たな章に向けて安定した足場を見つけるための重要な架け橋となっている。
