「私はかなりの問題を抱えている」―元バルセロナ選手が法的・精神的健康問題に直面する中、地元のスポーツ店で働く理由を説明

マチューは、ソショーのアカデミーで共にプレーした友人ロイク・ロヴァル＝ランドレのおかげで、数ヶ月にわたるメンタルヘルス問題の後、家を出てインタースポーツでの仕事を見つけられたと語る。元DFは、現役引退後に感じた孤独と戦うために、体系化された日常が必要だった段階に到達していたと説明した。

「彼は私がしばらく家に閉じこもっていたことを知っていた。話しているうちに『空いているポジションがある』と教えてくれたんだ」とマチューは語った。

欧州トップレベルサッカーの高強度環境から完全な無活動状態への移行は、マテューの精神状態に深刻な打撃を与えた。小売業の職に就くことで、ポルトガルでの膝負傷以来失われていた日常性と目的意識を取り戻そうとしたのである。