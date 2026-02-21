Getty Images Sport
「私の語彙にはない」―アーセナルのミケル・アルテタ監督、ウルブズ戦引き分けのダメージを受け「腰抜け」批判に反論
アーセナル、プレミアリーグ優勝争いで揺れる
アーセナルはプレミアリーグ優勝争いで依然として優位な立場にあるものの、ウルブズに衝撃的な引き分けを喫したため、最接近するライバルであるシティとの差を7点に広げることはできなかった。 ブカヨ・サカとピエロ・ヒンカピエのゴールで北ロンドンの巨人は優位に立っていたが、ウーゴ・ブエノの驚異的なゴールで試合は緊迫した展開に。さらにトム・エドジーのシュートがリカルド・カラフィオーリに当たって跳ね返り、デビッド・ラヤとガブリエル・マガリャエスの連携ミスを突いてゴールネットを揺らした。
アーセナルは現在、1試合多く消化しているもののシティに5ポイント差をつけている。しかし、この週半ばの引き分けの様相は批判を招き、一部の賭け師はアルテタ監督率いるチームが期待の重圧に押し潰されかねない危険にさらされていると主張している。
アルテタ：「逃げ腰のプレー」は私の辞書にない
ここ数日、あるフレーズが注目を集めている。「ボトルジョブ」とは、楽勝が予想される試合でチームが精神的な弱さを見せることを指し、一部のファンはウルブズ戦でアーセナルが失態を犯したのを機に、この言葉でアルテタ監督率いるチームを非難する絶好の機会と捉えている。しかしスペイン人監督自身は、チームをそう定義しないと言明した。
日曜日のトッテナム戦を前にした記者会見で彼はこう語った。「私の語彙にはない言葉だ。誰も意図的にそうしようとは思わないだろうから、私はそうは捉えない。個人的にはその言葉は使わないが」
「それは個人の意見や視点だ。尊重すべきものだ。記者会見後にもそう述べた。ウルブズ戦で試合の流れから2点を失ったなら、それを受け入れるしかない。
「私が強く関心を持っているのは次の試合だ。我々の本質、この仕事への愛、そしてここから自らの運命をどう切り開くかだ」
アルテタ、優勝争いでも冷静さを保つ
アーセナルがプレッシャーに耐え、2003-04シーズン以来となるリーグ優勝を果たすだけの精神的な強さを備えているかについては疑問が絶えないが、アルテタ監督は水曜日の厳しい試合後、ここ数日間怒りで反応することはなかったと明かした。
彼は続けた。「それは私が選択すべきことではない。 彼らを愛している、それだけだ。子供たちと同じように、どんな状況でも。私が与えようとしているものではなく、彼らが必要としているものだ。彼らには真実が必要だ。非常に重要な図式がある：支援のレベルと彼らに課す要求のバランスだ。要求を本当に、本当に高くしたいなら、支援も同様に高くなければならない。そうでなければ機能しない。
「信じてほしい、要求は超高い。彼らも分かっている。ずっと前から分かっている。問題にはならない。我々が基準に達しなかった時は、私が全責任を負う。選手一人やチーム全体を指さしたことは一度もない。責任があるなら、それは私だ」
アーセナルは運命を決めるノース・ロンドン・ダービーに臨む
アーセナルのプレミアリーグ首位リードは、日曜日に苦境にある地元ライバル、トッテナムと対戦するまでにわずか2ポイントにまで縮まる可能性がある。マンチェスター・シティは土曜夜にニューカッスル・ユナイテッドと対戦する。しかし、2022年以来公式戦でのノースロンドン・ダービーで未勝利のアーセナルにとって、前兆は良好だ。
この試合後、アーセナルはチェルシーをホームに迎えて再びロンドン・ダービーを戦い、その後ブライトンとマンズフィールド・タウン（FAカップ5回戦）をアウェイで戦う。
