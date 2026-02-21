「私の語彙にはない」―アーセナルのミケル・アルテタ監督、ウルブズ戦引き分けのダメージを受け「腰抜け」批判に反論

ここ数日、あるフレーズが注目を集めている。「ボトルジョブ」とは、楽勝が予想される試合でチームが精神的な弱さを見せることを指し、一部のファンはウルブズ戦でアーセナルが失態を犯したのを機に、この言葉でアルテタ監督率いるチームを非難する絶好の機会と捉えている。しかしスペイン人監督自身は、チームをそう定義しないと言明した。

日曜日のトッテナム戦を前にした記者会見で彼はこう語った。「私の語彙にはない言葉だ。誰も意図的にそうしようとは思わないだろうから、私はそうは捉えない。個人的にはその言葉は使わないが」

「それは個人の意見や視点だ。尊重すべきものだ。記者会見後にもそう述べた。ウルブズ戦で試合の流れから2点を失ったなら、それを受け入れるしかない。

「私が強く関心を持っているのは次の試合だ。我々の本質、この仕事への愛、そしてここから自らの運命をどう切り開くかだ」