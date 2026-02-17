AFP
「祝うべきことではない」―バルセロナのゴールキーパー、ジョアン・ガルシアがジローナに土壇場で敗れたことに激怒し、マン・オブ・ザ・マッチの称号を拒否
ガルシアが守備の脆弱性について警鐘を鳴らす
ラミン・ヤマルの前半PK失敗による失望を振り切ったバルセロナは、60分に若手DFパウ・クバルシのゴールで先制に成功した。しかしそのリードはわずか2分しか続かず、トーマス・ルマルが同点弾を叩き込み、ホームチームが攻勢を強めた。 ガルシアが何度も好セーブで失点を防いだが、残り5分を切ってフラン・ベルトランが突破に成功。弱小クラブが驚きの逆転に成功した。後半終了間際にホームチームが退場者を出すも、勝利を守り切った。
ガルシアの個人技が試合終了間際までバルセロナを試合に留めた唯一の要因だったが、24歳のGKはチームの守備体制を痛烈に批判した。自身の活躍に伴う称賛をきっぱりと退け、セーブ数の多さはフリック体制下における構造的な問題の表れであって、栄誉の証ではないと明言した。
「我々はあまりにも多くのチャンスを許している。簡単に失点しすぎだ」と彼は嘆いた。バックラインからの保護不足に明らかに苛立ちを露わにしながら、「僕のセーブ数が多いのは良いことじゃない。あれほどセーブしなければならない状況は、喜ぶべきことじゃない」と続けた。
続けてこう語った。「我々は改善が必要だ。 分析が必要だ。今週は中盤戦がない。これで状況をしっかり分析し、改善に取り組む時間ができる。冷静に、向上を図ろう。守備面では少し良くなっている。セットポジションからのプレスは機能している。ボールを失った時は、相手のハーフでプレーを遮断し、ファウルを仕掛ける必要がある。相手は我々に対してファウルを犯している」
モンティリビでのVAR論争
試合終了間際にベルトランが決勝点を叩き込んだ瞬間、試合は論争に包まれた。バルセロナの選手たちは、その前のプレーでジュール・クンデがクラウディオ・エチェベリにファウルされたと確信していたが、驚くべきことにピッチサイドでのレビューもなくゴールは認められた。ガルシア監督はVAR介入の欠如に呆然とした。
彼はメディアにこう語った。「生中継ではクンデのプレーをはっきり見られなかった。リプレイを見て、私にはファウルに映った。ジュールが先にボールに触れた。ファウルだと思う。驚いたのは、審判をモニターに呼び戻さなかったことだ。審判もミスはする。審判に画面で確認すら求めなかったのは驚きだ。こういうことは起こる。 我々はそれをコントロールできない。だから前に進まねばならない」
無駄遣いのヤマルとペナルティの失敗
アウェーチームにとって、激しい前半戦でチャンスを決め切れていれば、全く異なる展開になっていたかもしれない。バルセロナはシュート数で圧倒したが、試合を決める決定力に欠けていた。通常はチームを救うヒーローであるヤマルは、ダニ・オルモがファウルを受けた後のPKでポストを叩くなど、忘れたい夜となった。
彼の特徴的な自信とチーム合計27本のシュートにもかかわらず、バルサがネットを揺らせたのはクバルシのヘディングによる1点のみだった。この守備的MFは後にこの決定的なチャンスを逃したことについて「誰もがあの場面を見た。私はコメントしない」と振り返った。 「何が起きたかは皆が知っている。我々はピッチ内で何もできなかったが、審判を責めるべきではない。我々自身も改善が必要だ。あらゆる面で不足していた。自己批判しなければならない。良い試合ではなかった。改善し、エネルギーを充電する必要がある。長い一週間が待っている」
ハンス・フリックの守備陣の難題
フリック監督は、タイトル争いに向けて適切な守備のバランスを模索する中で、戦術上のアイデンティティの危機に直面している。ジェラール・マーティンは左サイドで期待の持てるプレーを見せたものの、バックラインの全体的な構造的整合性は依然として脆弱である。特に、キックオフ前に順位表15位だったジローナに、チームがハイクオリティなチャンスを何度も与えてしまったことを受け、右サイドで最高の安定性を提供するのはジョアン・カンセロか、それともクンデか、監督が判断しなければならない。
カタルーニャ・ダービーの余波で、バルセロナは日曜日にレバンテと対戦する前に、多くの反省を迫られている。この規模のクラブには、毎週最高のレベルを維持することが求められるが、現在、あまりにも多くのスター選手たちが標準以下のパフォーマンスしか発揮できていない。バルセロナにとっては、焦点を再びトレーニング場に戻さなければならない。もう1度でもミスを犯せば、レアル・マドリードが視野から消えてしまうかもしれないからだ。
