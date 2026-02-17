「祝うべきことではない」―バルセロナのゴールキーパー、ジョアン・ガルシアがジローナに土壇場で敗れたことに激怒し、マン・オブ・ザ・マッチの称号を拒否

ラミン・ヤマルの前半PK失敗による失望を振り切ったバルセロナは、60分に若手DFパウ・クバルシのゴールで先制に成功した。しかしそのリードはわずか2分しか続かず、トーマス・ルマルが同点弾を叩き込み、ホームチームが攻勢を強めた。 ガルシアが何度も好セーブで失点を防いだが、残り5分を切ってフラン・ベルトランが突破に成功。弱小クラブが驚きの逆転に成功した。後半終了間際にホームチームが退場者を出すも、勝利を守り切った。

ガルシアの個人技が試合終了間際までバルセロナを試合に留めた唯一の要因だったが、24歳のGKはチームの守備体制を痛烈に批判した。自身の活躍に伴う称賛をきっぱりと退け、セーブ数の多さはフリック体制下における構造的な問題の表れであって、栄誉の証ではないと明言した。

「我々はあまりにも多くのチャンスを許している。簡単に失点しすぎだ」と彼は嘆いた。バックラインからの保護不足に明らかに苛立ちを露わにしながら、「僕のセーブ数が多いのは良いことじゃない。あれほどセーブしなければならない状況は、喜ぶべきことじゃない」と続けた。

続けてこう語った。「我々は改善が必要だ。 分析が必要だ。今週は中盤戦がない。これで状況をしっかり分析し、改善に取り組む時間ができる。冷静に、向上を図ろう。守備面では少し良くなっている。セットポジションからのプレスは機能している。ボールを失った時は、相手のハーフでプレーを遮断し、ファウルを仕掛ける必要がある。相手は我々に対してファウルを犯している」