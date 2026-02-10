Getty/GOAL
「真実とは程遠い」―マーク・アンソニー、ブルックリンの「打ちのめされた」結婚式発言を受けベッカム家の確執に言及
ブルックリンが爆発的なSNS投稿で発言した
ブルックリンはソーシャルメディアに爆発的な投稿を行い、ベッカム家を分裂させた亀裂の実態を暴露し、両親を非難した。彼は両親がペルトズとの関係を「絶え間なく壊そうとし」、必要以上に自分の生活を困難にしていると訴えている。
修復不可能なほど壊れた関係について、彼は和解する意思は一切ないと主張。人生で最も幸せな日となるはずだった2022年のペルトズとの結婚式当日に起きた出来事が、ブルックリンがベッカムブランドとの関係を断ち切る一因となった。
アンソニーがベッカム＝ペルツの結婚説に言及
問題の結婚式に参列していたDJファット・トニーによれば、アメリカ人ミュージシャン兼俳優のアントニーは「この場で最も美しい女性」に前に出るよう呼びかけた際、ペルツではなくビクトリアをステージに招いてダンスを踊らせたという。
ブルックリンは、母親が自身の初ダンスを「乗っ取り」、列席者たちの前で「非常に不適切な」振る舞いをしたと主張。「人生でこれほど不快で屈辱的な思いをしたことはない」と語った。
アンソニーはこの主張に対し「真実とは程遠い」と反論し、自身が関与したとされる一連の不運な出来事について言及した。ポップスター兼女優ジェニファー・ロペスの元夫はハリウッド・リポーター誌にこう語った。「家族の事情については何も言うことはない。
「彼らは素晴らしい、本当に素晴らしい家族だ。子供たちが生まれる前から知り合いだ。私はクルーズのゴッドファーザーだ。家族とは非常に親しい間柄だ。しかし、そこで起きたことについては何も言うことはない」
DJファット・トニーがビクトリア・ダンスの内幕を暴露した
DJファット・トニーは以前『ディス・モーニング』でこう語っていた。「あの件は、つまり――私が不適切だと言った理由もそこにある――タイミングの問題だった。要するに、マーク・アンソニーがステージでパフォーマンス中、ブルックリンを呼び上げたんだ。
ブルックリンがステージに上がると、次の瞬間、誰もがニコラが最初のダンスを踊るために上がるのを期待していた。ところがマークは『この場で最も美しい女性』をステージに呼ぼうと言い、そして『ビクトリア、ステージへおいで』と言ったんだ」
彼はさらに、ブルックリンが「文字通り打ちのめされていた」と付け加えた。「妻と最初のダンスを踊ると思っていたのに、ニコラが泣きながら部屋を出て行ったからだ」。続けてこう語った。「ブルックリンはステージに置き去りにされ、二人はダンスを踊った。マーク・アンソニーが『母親の腰に手を当てろ』と言ったんだ。ラテン系の習慣らしいが、その場にいる全員にとって本当に気まずい状況だった」
ベッカム家の確執：ブルックリンがデイヴィッドとヴィクトリアから離れる
ブルックリンは、兄弟のロメオ、クルーズ、ハーパーを含む家族との和解を望んでいないと表明した。26歳の彼は、世間の注目を浴びて生きてきた人生において「初めて」自分自身のために「立ち上がっている」と語った。
義父である億万長者の投資家ネルソン・ペルツはこの衝撃的な騒動に一切関与しないよう努めてきた。WSJインベスト・ライブで彼はこう語った。「最近、私の家族が報道されているのか？全く気づいていない。
彼はブルックリンと娘のニコラに対し「絶対にメディアに関わらないように」と助言し、こう付け加えた。「娘は素晴らしいし、娘婿のブルックリンも素晴らしい。二人が長く幸せな結婚生活を送ることを願っている」
デイヴィッドとヴィクトリアはブルックリンとの確執についてほとんどコメントしておらず、前者はMLS優勝チーム・インテル・マイアミでアルゼンチンの史上最高の選手リオネル・メッシと再びシーズンを共にすることに集中し、後者は自身のハイエンドファッションブランドに忙殺されている。
