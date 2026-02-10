「真実とは程遠い」―マーク・アンソニー、ブルックリンの「打ちのめされた」結婚式発言を受けベッカム家の確執に言及

ブルックリンは、兄弟のロメオ、クルーズ、ハーパーを含む家族との和解を望んでいないと表明した。26歳の彼は、世間の注目を浴びて生きてきた人生において「初めて」自分自身のために「立ち上がっている」と語った。

義父である億万長者の投資家ネルソン・ペルツはこの衝撃的な騒動に一切関与しないよう努めてきた。WSJインベスト・ライブで彼はこう語った。「最近、私の家族が報道されているのか？全く気づいていない。 」

彼はブルックリンと娘のニコラに対し「絶対にメディアに関わらないように」と助言し、こう付け加えた。「娘は素晴らしいし、娘婿のブルックリンも素晴らしい。二人が長く幸せな結婚生活を送ることを願っている」

デイヴィッドとヴィクトリアはブルックリンとの確執についてほとんどコメントしておらず、前者はMLS優勝チーム・インテル・マイアミでアルゼンチンの史上最高の選手リオネル・メッシと再びシーズンを共にすることに集中し、後者は自身のハイエンドファッションブランドに忙殺されている。