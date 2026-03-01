Getty Images Sport
「監督たちは私を見ることを拒んだ」―ミハイロ・アントニオ、自動車事故の衝撃から新クラブを探すため「プライドを飲み込む」必要があったと語る
アントニオ、自動車事故で8か月間離脱
ジャマイカ代表選手は、命にかかわる自動車事故で両脚に複数の骨折を負い、キャリアが停滞した。8ヶ月間トップチームでの出場機会がなく、8月にイーストロンドンのクラブから放出された35歳の選手は、トップリーグでの実績が新たな契約を保証するものではなくなったことを悟った。
このベテランFWは今シーズン終了までの短期契約でアル・サイリヤへの移籍を決めたが、カタール行きへの道は拒絶と挫折に満ちていた。イングランドサッカーの過酷な環境で10年にわたり支配的地位を築いてきたにもかかわらず、アントニオはクラブ側が自身の医療記録を精査する際に過去の功績がほとんど評価されなかったと明かした。このストライカーは、身体的な回復だけでなく、プロサッカー界における自身の信頼性に対する認識との重大な戦いに直面したことを認めている。
採用を巡る争いとオーナーの抵抗
フリーエージェント市場の難しさについて語るアントニオは、各クラブの指導陣と資金を握る者たちの間の隔たりを指摘した。トレーニングピッチで印象を残せた時でさえ、高速事故の影が移籍交渉に重くのしかかった。「過去10年間のプレミアリーグで培った資質は今も失っていない」とアントニオはBBCのインタビューで語った。 「それは証明されている。どの監督も、一度トレーニングを共にした後には契約書を提示してきたからだ。しかし事故や負傷を理由に、私を見ることを拒んだ監督やクラブもいた。オーナーが反対するケースもあった。サッカーでは監督が欲しがっても、最終的にはオーナーの財布が決め手になる」
この抵抗が、トップレベルで10年プレーしたストライカーを予想外の立場に追い込んだ。トライアル参加の要求は、彼のプロとしての誇りとサッカー界での立場を試す障害となった。「エージェントがクラブに連絡しても、同じことが繰り返された——クラブはまずトレーニングを要求した」と彼は説明する。「当時の私のプライドは『トレーニングには行かない。ジャマイカ代表でのプレーや過去10年の実績を見れば十分だ。契約を得るためにトレーニングする必要はない』と言った。クラブ側は『トレーニングしなければ契約しない』と返してきた」 ジャマイカ代表でのプレーも、過去10年間の活躍も見てきただろう。契約のために練習する必要はない」と主張した。クラブ側は『練習しなければ契約しない』と返答した」
将来を確かなものにするために、誇りを飲み込む
結局、現実の状況が彼の考え方を変えざるを得なかった。ウェストハムのU-21チームでコンディションを維持し、ジャマイカ代表に時折招集される日々を過ごした後、アントニオは名声だけでは不十分だと悟った。 「ウェストハムに残留し、U-21でトレーニングを積み、再びジャマイカ代表に招集された後、エージェントから『トレーニングを積んで、フィットネスを証明する必要がある』と言われた。プライドを飲み込むしかなかった——それがブレントフォード行きにつながった経緯だ。2週間彼らとトレーニングした」と、姿勢転換について彼は語った。
プレミアリーグ復帰の命綱となるはずだったブレントフォード移籍が、まさに目前に迫った矢先に悲劇が起きた。アントニオは、土壇場で負った負傷がイングランドトップリーグ復帰を阻んだ際の精神的負担を語った。 「ビーズへの加入が決まっていたのに、契約前日にふくらはぎを断裂してしまった」と彼は落胆を振り返り、移籍が流れた後「泣いた」「2日間ベッドに横たわっていた」と語った。その後レスター・シティからの関心も消え去り、同クラブは「再発リスクを抱えた選手は望んでいなかった」と彼は付け加えた。
カタールでの新たな出発と今後の展望
リーグ1のチャールトン・アスレティックで短期間トレーニングを積み、コンディションを維持した後、アントニオはついにイングランドのピラミッドリーグの激しさから離れる決断を下した。アル・サイリヤへの移籍は、国内リーグの過酷なスケジュールよりも回復途上の身体に優しい環境で、試合感覚を取り戻す機会となる。キャリアの最終章を見据えるこのフォワードは、長期的な安定よりも出場時間と健康を優先している。
かつてプレミアリーグのディフェンダーたちを恐怖に陥れた男は、現時点では中東での当面の課題に集中しつつ、欧州移籍市場再開後の可能性にも目を向けている。「夏に何が起きようとも、それはそれでいい」と彼は認める。「まずは最初の目標、試合に出場しコンディションを整えることに集中する必要がある。体調さえ保てれば、パフォーマンスを発揮し得点を挙げられる。 火曜と土曜の試合をこなすより、ここでプレーする方がコンディションを維持できる可能性が高いと感じている」
