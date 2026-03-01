「監督たちは私を見ることを拒んだ」―ミハイロ・アントニオ、自動車事故の衝撃から新クラブを探すため「プライドを飲み込む」必要があったと語る

フリーエージェント市場の難しさについて語るアントニオは、各クラブの指導陣と資金を握る者たちの間の隔たりを指摘した。トレーニングピッチで印象を残せた時でさえ、高速事故の影が移籍交渉に重くのしかかった。「過去10年間のプレミアリーグで培った資質は今も失っていない」とアントニオはBBCのインタビューで語った。 「それは証明されている。どの監督も、一度トレーニングを共にした後には契約書を提示してきたからだ。しかし事故や負傷を理由に、私を見ることを拒んだ監督やクラブもいた。オーナーが反対するケースもあった。サッカーでは監督が欲しがっても、最終的にはオーナーの財布が決め手になる」

この抵抗が、トップレベルで10年プレーしたストライカーを予想外の立場に追い込んだ。トライアル参加の要求は、彼のプロとしての誇りとサッカー界での立場を試す障害となった。「エージェントがクラブに連絡しても、同じことが繰り返された——クラブはまずトレーニングを要求した」と彼は説明する。「当時の私のプライドは『トレーニングには行かない。ジャマイカ代表でのプレーや過去10年の実績を見れば十分だ。契約を得るためにトレーニングする必要はない』と言った。クラブ側は『トレーニングしなければ契約しない』と返してきた」