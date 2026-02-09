Getty Images Sport
「疲労は頭の中にある」―アーリング・ハーランド、マンチェスター・シティのストライカーが改善点を明示する中で、得点力不足を疲労のせいにすることを拒否
ハーランド、アンフィールドでの活躍後、自らにさらなる高みを求める
ハーランドは自身の最近の調子について痛烈な自己批判を行い、年明け以降のゴール前での決定力不足について「言い訳の余地はない」と主張した。アンフィールドでのリヴァプール戦勝利のヒーローとなったにもかかわらず、ノルウェーのスーパースターは、過去8試合のプレミアリーグでオープンプレーからの得点がなかった不振の原因が過密日程にあるという見解を退けた。
シティの背番号9は今週末、マージーサイドでの劇的な逆転劇の起爆剤となった。ペップ・グアルディオラ監督率いるチームが終盤にリードを許す中、ハーランドはまずベルナルド・シウバの同点ゴールをアシスト。さらに追加時間のPKを冷静に決めた。
しかし勝利の歓喜も、自身のパフォーマンス低下をハランドが見逃すことはなかった。得点数は依然トップクラスだが、1月から2月上旬にかけての総合的な貢献度は疑問視されている。試合後の会見で25歳のストライカーは明らかに自己批判的であり、イングランド移籍時に自ら設定した超高水準の基準を下回っていることを認めた。
「今年に入ってから十分なゴールを決められていないと言える。改善が必要だと自覚している」とハーランドは記者団に語った。「より鋭さを増し、あらゆる面で向上しなければならない。これは私が取り組むべき課題だ。皆が期待し、当然と考える結果を届けるために、これからも努力を続ける」
「疲労は気のせい」― 基準低下への言い訳は通用しない
シティの最近の不振は、過密日程と攻撃の要であるオマール・マルムシュの不在が重なった結果だ。マルムシュはアフリカネイションズカップでエジプト代表に招集されていた。ローテーションの選択肢が乏しい状況はハーランドに大きな負担を強いており、多くの専門家がストライカーの燃え尽き症候群を指摘している。
しかしハーランドはこうした見解に耳を貸さない。疲労を理由に不振を説明できる機会を与えられても、彼はきっぱりと否定した。
「なぜ結果が出せないのかは話したくない。言い訳は一切ない」と彼は断言した。「疲労は頭の中の問題だ。試合数が多すぎる。スケジュールを見れば分かるが、決して楽ではない。俺にとって重要なのは、怪我をせずコンディションを維持することだ。それが最優先事項だ。そしてチームに貢献できるよう準備を整えることだ」
得点不振にもかかわらず、シティのストライカーがゴールデンブーツ争いをリードし続けている
ハランドの質の高さを物語っているのは、自信の「危機」に直面しているにもかかわらず、彼がプレミアリーグで最も危険なストライカーであり続けている点だ。アンフィールドでのPK成功により、2025-26シーズンのリーグ戦ゴール数は21に到達。ゴールデンブーツ争いではブレントフォードのイゴール・チアゴを4点差でリードしている。
リヴァプール戦でのPKは心理的な壁を打ち破る朗報だったが、オープンプレーでの得点が入りにくい状況が続いている事実は変わらない。
マンチェスター・シティとハーランドの次なる展開は？
リヴァプールでの勝利は、今シーズンの転機となり得るものと感じられる。優勝争いから脱落したかに見えたグアルディオラ率いるチームは、現在アーセナルに6ポイント差まで迫っている。ハーランドにとっての焦点は今や一点に集中している——この「決定的な」活躍を持続的な好調へと繋げることだ。
シティは2月に過密日程を迎える。水曜日にフラムと対戦した後、週末にはFAカップでサルフォードと激突する。 月末にはニューカッスルとリーズとの試合が続く。ハーランドが本当に「疲労」を頭から追い払い鋭さを取り戻せれば、シティの複数戦線でのタイトル争いは十分に生きている。リーグの他のチームは警告を受けた：眠れる巨人が目覚め、言い訳を探してはいないのだ。
