「疲労は頭の中にある」―アーリング・ハーランド、マンチェスター・シティのストライカーが改善点を明示する中で、得点力不足を疲労のせいにすることを拒否

ハーランドは自身の最近の調子について痛烈な自己批判を行い、年明け以降のゴール前での決定力不足について「言い訳の余地はない」と主張した。アンフィールドでのリヴァプール戦勝利のヒーローとなったにもかかわらず、ノルウェーのスーパースターは、過去8試合のプレミアリーグでオープンプレーからの得点がなかった不振の原因が過密日程にあるという見解を退けた。

シティの背番号9は今週末、マージーサイドでの劇的な逆転劇の起爆剤となった。ペップ・グアルディオラ監督率いるチームが終盤にリードを許す中、ハーランドはまずベルナルド・シウバの同点ゴールをアシスト。さらに追加時間のPKを冷静に決めた。

しかし勝利の歓喜も、自身のパフォーマンス低下をハランドが見逃すことはなかった。得点数は依然トップクラスだが、1月から2月上旬にかけての総合的な貢献度は疑問視されている。試合後の会見で25歳のストライカーは明らかに自己批判的であり、イングランド移籍時に自ら設定した超高水準の基準を下回っていることを認めた。

「今年に入ってから十分なゴールを決められていないと言える。改善が必要だと自覚している」とハーランドは記者団に語った。「より鋭さを増し、あらゆる面で向上しなければならない。これは私が取り組むべき課題だ。皆が期待し、当然と考える結果を届けるために、これからも努力を続ける」