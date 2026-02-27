Getty Images Sport
翻訳者：
「疑わしいペナルティは与えないように努める！」－ビジャレアルがバルセロナ戦を控える中、マルセリーノ監督が審判問題に再び火をつける
バルセロナ遠征試合
バルセロナの今シーズンのホーム成績は驚異的であり、1試合平均3得点、12試合全勝を記録している。しかしマルセリーノ監督は、自軍が決定力を発揮すればこの無敗記録を初めて破れると楽観視している。「彼らはホームで12戦全勝だ。我々は勝利を収め、この好成績を覆すべく臨む」と説明。「最高の状態に達すれば勝利の選択肢は生まれる。強豪を倒すには運も必要だ」 我々は勝利を目指して臨み、この好成績を覆すことを目指す」と彼は説明した。「最高のレベルを発揮できれば、勝機は生まれる。強豪を倒すには運も必要だ」
アストゥリアス出身の指揮官は、ラ・セラミカでの前回対戦を忘れていない。サンティ・コメサナが与えたPKとレナート・ベイガの退場を指摘し「疑わしいPKを与えないよう努める！」とマルセリーノは断言した。「我々は10人で戦い、疑わしいPKを献上した。あの種のファウルで退場処分を受けないケースもある。 退場につながるようなファウルは避ける。そこから我々の戦略を展開していく」
- Getty Images Sport
最近の勝利とカンプ・ノウでの挑戦
過去を振り返ると、ビジャレアルがバルセロナでの直近2試合で勝利を収めたにもかかわらず、マルセリーノ監督は最新の勝利が特殊な状況下でのものだったと認めた。具体的には、カタルーニャのチームが既にリーグ優勝を祝っていた試合でのことだ。「思い出は美しいが、状況は全く異なる。あの時は彼らがリーグ優勝を祝った直後で、我々がその隙をついた」と彼は指摘した。「シナリオも瞬間も違う。 チーム構成は似ている。監督も同じだ。両チームの戦術的アプローチも大きく変わることはない」
困難な挑戦にもかかわらず、監督はチームが完全にやる気に満ちており、全く怯えていないと強調した。「難しい試合になるが、我々は敗北を覚悟して行くわけではない。むしろ逆だ。 素晴らしいスタジアムで偉大なライバルと対戦できることに、我々は熱意と刺激を感じている」と彼は付け加えた。ビジャレアル陣営の自信は高まっている。クラブはリーガで51ポイントを獲得し3位につけている——マルセリーノが「並外れた」と評するこの成績が、残り試合で激しく戦うという彼らの夢を後押ししている。
ビジャレアルの戦術とリーガ・エスパニョーラの野望
戦術面では、マルセリーノ監督は攻撃の切り替えが鍵となるハイテンポな試合を予想している。バルセロナがボール支配率で優位に立つとみられる一方、同監督は相手のハイライン守備が隙を生むと確信。特に今季の自チームが縦へのダイレクトプレーを多用している点を考慮すればなおさらだ。 主力FWジェラール・モレノが負傷離脱中のため、マルセリーノ監督は相手の最初のプレッシャーラインを突破するための動きの機械化が必要だと強調。バルセロナのスピードと攻撃の流れに対抗するには、大規模な守備的努力が不可欠だと認めた。
一方、マルセリーノ監督は、バルセロナがカップ戦に気を取られる可能性を否定し、彼らがエリートとしてのメンタリティを持ち、3日おきの試合に慣れていると主張した。自身のチームの野望については、トップ3入りという目標を固く守り、レアル・ベティスなどの追撃チームを振り返ることを拒否した。「我々が持っているものを失う方法は、下を見て上を見ないことだ。 我々は自らの行動に集中すべきだ。後続チームに目を向けることは、我々を傷つける可能性のある過信を生む」と彼は結論づけた。
- Getty Images
バルセロナの次なる展開は？
ハンス・フリック率いるチームが歩む道は、マルセリーノが指摘した「バルセロナの選手たちが激しい競争のプレッシャーに慣れている」という点を体現する、まさに試練の連続だ。 カタルーニャのチームは現在、リーガ首位に61ポイントで君臨し、追撃するレアル・マドリードにわずか1ポイントのリードを保っている。この危うい優位を守るため、バルサは今週末のビジャレアル戦という危険な試練を皮切りに、3月中にアスレティック・クラブ、セビージャ、ラヨ・バジェカーノとの大一番を次々と乗り切らねばならない。
リーグ優勝争いにおいてビジャレアルが障害となる中、フリック監督の当面の優先課題は3月3日に行われるコパ・デル・レイ準決勝第2戦のアトレティコ・マドリード戦という差し迫った問題に移る。チームは決勝進出のため、第1戦で喫した4-0という大差を覆すというほぼ不可能に近い課題に直面している。 欧州戦線では、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦でバルセロナがイングランドのニューカッスルと対戦することが正式決定。過密日程の全容が明らかとなった今、チームは全戦線で戦う真の実力が試されることになる。
広告