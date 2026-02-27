「疑わしいペナルティは与えないように努める！」－ビジャレアルがバルセロナ戦を控える中、マルセリーノ監督が審判問題に再び火をつける

過去を振り返ると、ビジャレアルがバルセロナでの直近2試合で勝利を収めたにもかかわらず、マルセリーノ監督は最新の勝利が特殊な状況下でのものだったと認めた。具体的には、カタルーニャのチームが既にリーグ優勝を祝っていた試合でのことだ。「思い出は美しいが、状況は全く異なる。あの時は彼らがリーグ優勝を祝った直後で、我々がその隙をついた」と彼は指摘した。「シナリオも瞬間も違う。 チーム構成は似ている。監督も同じだ。両チームの戦術的アプローチも大きく変わることはない」

困難な挑戦にもかかわらず、監督はチームが完全にやる気に満ちており、全く怯えていないと強調した。「難しい試合になるが、我々は敗北を覚悟して行くわけではない。むしろ逆だ。 素晴らしいスタジアムで偉大なライバルと対戦できることに、我々は熱意と刺激を感じている」と彼は付け加えた。ビジャレアル陣営の自信は高まっている。クラブはリーガで51ポイントを獲得し3位につけている——マルセリーノが「並外れた」と評するこの成績が、残り試合で激しく戦うという彼らの夢を後押ししている。