「現代社会だ！」－マンチェスター・シティ選手が試合中に断食を破ったことでブーイングを浴びた後、ペップ・グアルディオラ監督がリーズ・サポーターを非難

グアルディオラ監督は記者会見で次のように述べた：「現代社会ですからね？今世界で起きていることを見てください。宗教や多様性を尊重することが肝心です。プレミアリーグは1～2分の休憩を認め、断食中の選手が食事を取れるようにしています。残念ながら現状はそういうものです。もちろん選手たちも承知しています。 （断食中の）ライアン・シェルキとライアン・アイト・ヌリが今日は食事を取らなかったため、ビタミン剤を少し摂取しただけです。それ以上ではありません。問題は、彼らがそれを実行できるかどうかです。何が問題なのですか？」