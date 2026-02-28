Getty
翻訳者：
「現代社会だ！」－マンチェスター・シティ選手が試合中に断食を破ったことでブーイングを浴びた後、ペップ・グアルディオラ監督がリーズ・サポーターを非難
シティの選手たちが断食を解く際にブーイングを浴びた
サポーターは大型スクリーンを通じて、エランド・ロードで日没を迎えたため、シティの3選手（ライアン・アイト・ヌリ、ライアン・シェルキ、オマール・マルムシュ）が水分補給を行うため試合が中断されたことを知らされた。しかし、試合中断に不満を表明するリーズサポーターも少なくなかった。2021年に合意が成立して以来、プレミアリーグの試合では選手たちが断食を解くことが認められている。
グアルディオラ「宗教と多様性を尊重せよ」
グアルディオラ監督は記者会見で次のように述べた：「現代社会ですからね？今世界で起きていることを見てください。宗教や多様性を尊重することが肝心です。プレミアリーグは1～2分の休憩を認め、断食中の選手が食事を取れるようにしています。残念ながら現状はそういうものです。もちろん選手たちも承知しています。 （断食中の）ライアン・シェルキとライアン・アイト・ヌリが今日は食事を取らなかったため、ビタミン剤を少し摂取しただけです。それ以上ではありません。問題は、彼らがそれを実行できるかどうかです。何が問題なのですか？」
キック・イット・アウト：ブーイングは「失望させる」
差別撤廃団体キック・イット・アウトは、ブーイングを「非常に残念」と非難した。同団体の声明は次のように述べている：「ラマダン期間中にイスラム教徒選手が断食を解けるよう試合を中断する措置は、数年前から合意された手順です。これはイスラム教徒選手やコミュニティにとって試合を歓迎できる場とする上で、重要かつ目に見える取り組みです。しかし今夜の反応が示すように、教育と受容の観点からサッカー界にはまだ長い道のりが残されています」」
- Getty Images Sport
リーマー：もっとうまくやらなきゃ
リーズのダニエル・ファーケ監督は試合中に退場処分を受けたためメディア対応を禁じられ、代わりにアシスタントのエドマンド・リーマーが対応した。彼は次のように述べた：「私は試合に集中しているため、おそらくあまり情報を得ていない人間です。しかし今回の件は承知しています。明らかに一部のサポーターによる行為でした。我々はここから学び、改善を図らねばなりません。残念な出来事です。次回はより良い対応をしなければなりません」
広告