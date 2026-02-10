ネイマールが最近サントスとの契約延長に合意した一方で、北米移籍の可能性が噂されていた。

移籍の可能性について、元プレミアリーグGKブラッド・フリーデルはGOALにこう語った。「ネイマールが万全の状態なら、成功すると思う。米国の一部地域では今でも彼の知名度は非常に高い。問題は、万全でなく頻繁に負傷する場合だ。そうなるとメディア主導のネガティブな現実になってしまう。確かに双方の主張は理解できる」

「賢明な関係者なら、パフォーマンスと健康状態に基づく段階的契約を提示するだろう。マイアミに滞在した経験から言えば、メッシ加入前はマイアミにチームがあることすら知られていなかった。彼が来てからはピンクと黒のユニフォームが街中に溢れている。ネイマールが加われば、さらに盛り上がるはずだ。

彼らの意図は理解できる。負傷歴を考慮すると難しい判断だが、アメリカ人ファンを熱狂させる特別な才能は確かにある。非凡なプレーを見せられる。個人的には賛成55％、反対45％だろう」

一方、メッシは今月下旬に開催される新MLSシーズンの開幕戦、ロサンゼルスFC戦でインテル・マイアミの初出場を果たす見込みだ。