「王子から天才へ！」－リオネル・メッシ親子、元バルセロナチームメイトのネイマールから特別な贈り物を受け取る
メッシとネイマールは2010年代にバルセロナで共に活躍した
メッシとネイマールはバルセロナ時代に初めて親友となった。両者はカタルーニャの巨人とともに8つのトロフィーを獲得し、2014-15シーズンの歴史的な三冠（チャンピオンズリーグ、リーガ・エスパニョーラ、コパ・デル・レイ）を含む栄光を分かち合い、ルイス・スアレスと共に爆発的な攻撃ライン「MSN」を形成した。 2017年、ネイマールが世界最高額移籍金でPSGへ移籍したことで彼らのパートナーシップは一時的に終焉を迎えた。しかしメッシは2021年、バルセロナをフリーエージェントとして去った後、古巣のチームメイトが待つパリへと合流することになる。
2023年、両者はフランスを去った。メッシはメジャーリーグサッカーのインター・マイアミへ、ネイマールはアル・ヒラルへ移籍したが、後者は怪我に悩まされた2年間の在籍期間となった。34歳のネイマールはその後、母国ブラジルのサントスへ復帰し、2025年のカンピオナート・ブラジレイロ・セリエAで古巣の降格回避に貢献した。
サントスとネイマールがメッシに特別な贈り物を送る
彼らの強い友情を示す最新の事例は、ネイマールがメッシとその3人の息子たち（ティアゴ、マテオ、シロ）にサントスのレプリカユニフォーム3枚を贈った際に現れた。ソーシャルメディアへの投稿は瞬く間に拡散した。
計り知れない価値を持つ聖なるマント。王が不滅にした背番号。ネイマールにとっての10番。メッシにとっての10番。ペレにとっての10番。サッカー史に刻まれた無限の遺産。
ヴィラ・ベルミロより、リオネル・メッシへ」
メッシはインテル・マイアミで活躍中、一方ネイマールはサントスに復帰
この2人はもはや共にプレーしていないが、クラブレベルではともに現役を続けている。メッシはインテル・マイアミ移籍後、MLSに新たな注目を集め、ホーネッツの2025年MLSカップ優勝、2024年サポーターズ・シールド制覇、2023年リーグズカップ優勝に貢献した。一方ネイマールは、ブラジル・セリエAのトップレベルで戦っておらず、復帰時には所属チームが降格争いの真っ只中にあった。
サントスは最終的に辛うじて残留を果たしたが、2026年シーズンでは同様の苦戦を避けたいところだ。とはいえ開幕2試合で未だ勝利を挙げられていない。ネイマールはこれまで出場可能な状態ではなかったが、木曜夜のアトレチコ・パラナエンセ戦では出場の可能性がある。
ネイマールはメッシと共にMLSに加入する可能性があるのか？
ネイマールが最近サントスとの契約延長に合意した一方で、北米移籍の可能性が噂されていた。
移籍の可能性について、元プレミアリーグGKブラッド・フリーデルはGOALにこう語った。「ネイマールが万全の状態なら、成功すると思う。米国の一部地域では今でも彼の知名度は非常に高い。問題は、万全でなく頻繁に負傷する場合だ。そうなるとメディア主導のネガティブな現実になってしまう。確かに双方の主張は理解できる」
「賢明な関係者なら、パフォーマンスと健康状態に基づく段階的契約を提示するだろう。マイアミに滞在した経験から言えば、メッシ加入前はマイアミにチームがあることすら知られていなかった。彼が来てからはピンクと黒のユニフォームが街中に溢れている。ネイマールが加われば、さらに盛り上がるはずだ。
彼らの意図は理解できる。負傷歴を考慮すると難しい判断だが、アメリカ人ファンを熱狂させる特別な才能は確かにある。非凡なプレーを見せられる。個人的には賛成55％、反対45％だろう」
一方、メッシは今月下旬に開催される新MLSシーズンの開幕戦、ロサンゼルスFC戦でインテル・マイアミの初出場を果たす見込みだ。
