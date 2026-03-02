Getty Images Sport
翻訳者：
「独りきりで生き延びるしかなかった」―元ニューカッスル＆オランダ代表選手が膝の負傷でキャリア終焉後、コカイン依存症との闘いを語る
ヤンマート、コカイン依存症について語る
ヤンマートは15年にわたるトップキャリアを送り、エールディヴィジからプレミアリーグへと活躍の場を広げ、フェイエノールト、ニューカッスル、ワトフォードなどでプレーした。2014年ワールドカップではオランダ代表の要として5試合に出場し、ブラジルとの3位決定戦を制した。 しかし、キャリア終盤の苦闘がきっかけとなり、彼は暗い日々について打ち明ける決意を固めた。薬物依存との闘いを明かしたのだ。
「私には3人の子供がおり、彼らも様々な情報を耳にしたり読んだりしています。詳細を全て語ることはできませんし、そうしたくもありませんが、私のコカイン依存症は多くの悲劇を引き起こしました」とヤンマートはアムステルダムのパテ・トゥスキンスキー劇場での講演で語り、2023年末まで公に知られていなかった苦闘を振り返った。 オランダ代表34キャップの彼は、スヘフェニンゲンで人生が制御不能に陥り、南アフリカのリハビリ施設での治療を余儀なくされた。転落の始まりは、慢性的な膝の故障が医療ミスで悪化し、本人の意思に反して事実上の引退を余儀なくされたことだった。「本当に続けたかったが、膝の負傷が計画を台無しにした。あの膝は深刻だった。 注射後に事態は悪化した。針の選択ミスで関節が感染したんだ。キャリアは終わった。それを受け入れられなかった」と彼は説明した。
- Getty Images Sport
サッカー引退後の人生への苦闘
引退後、ヤンマートはADOデン・ハーグのテクニカルマネージャーとしてサッカー界に残ろうとした。しかし、理事会からの支援不足が薬物使用への転落を加速させただけだった。「あらゆる人、あらゆるものに助けられるはずだったのに、結局は自力で切り抜けなければならなかった。何の意味もなかった」 長年サッカー選手として築いてきた生活基盤が突然崩れた。それが辛かった。コカインへの依存が徐々に忍び寄った。愛する人たちに嘘をつくようになる。それは恐ろしいことだ。私は多くの人を傷つけた」と元フェイエノールトの選手は告白した。
ヤンマートの物語は、エリートアスリートが直面するメンタルヘルスの課題を探るドキュメンタリー『Real Men Don't Cry』で取り上げられている。彼は、アルゼンチンとのワールドカップ準決勝や満員のデ・カイプでのプレーという巨大なプレッシャーには対処できたが、引退後の虚無感は別物だったと指摘した。 「トップレベルの試合の緊張感は、確かに苦しんだものの、何とか対処できた。タブー視されるが、あれだけの世論にどう対処しろというのか。ワールドカップに出場し、デ・カイプの満員スタジアムで数多くの試合を戦い、ニューカッスル・ユナイテッドやワトフォードでプレミアリーグを経験した。最高の攻撃陣と対峙した。当然緊張はあったが、完全にバランスを崩すことはなかった」と彼は語った。
スヘフェニンゲンで新たな道を見つける
プロとしての日常的なトレーニングが消えた時、真の問題が表面化した。「問題が生じ始めたのは、私がやめた時だ。選手としてなら全てが明確だ。トレーニングからトレーニングへ、試合から試合へと進む。それが全て崩れ、ADOの技術マネージャーとして完全に居場所を失った時、事態は悪化した。そしてそれは良かった」とヤンマートは認めた。 現在、この元右サイドバックは人生の再建に取り組んでいる。スヘフェニンゲンに自身のジム「ハイパワージム」を経営し、フィットネスに専念しながら過去の悪癖から距離を置いている。
彼は、依存症による経済的損害は限定的だったものの、個人的な代償は大きかったと明かした。「今でも法的には結婚しているけど、もう一緒にいないんだ。もともと関係はうまくいっていなかったけど、依存症がそれをさらに悪化させたのは明らかだ。 多くのものが傷ついたが、今はまたうまくやっている」と語った。ヤンマートは自身の問題が特に薬物（アルコールではない）に関連していたことも明かし、「コカインだった。他の何かでも、酒でもない。誰にでも起こり得ると思う。自分が依存症になるとは思わなかった」と付け加えた。
- Getty Images Sport
次世代への警告
自ら名乗り出ることで、ヤンマートは自身の経験がピッチを離れた後に苦悩するかもしれない他の選手たちへの戒めとなることを願っている。「コカインは多くのものを破壊する。 家族や友人は支えてくれたが、多くの人を失望させた。嘘をつき、事実を歪めるようになる。それは疲れるだけでなく、何よりも非常に辛い。命に関わるほどだったか？ いや、深く、本当に深く落ち込んでいた。本当に、本当に苦しい瞬間もあった。それだけは言っておこう」と彼は語った。この率直な告白は、元プロ選手の人生にまつわる従来の沈黙を大きく破るものだ。
回復したにもかかわらず、ヤンマートはかつて目指していたサッカー指導の世界から身を引く決断をした。「選手として全てを手に入れていたし、実際今もそれは持っている。だがその間に多くのことが起きた。多すぎる。依存症とは文字通り、髪をかきむしりながら向き合う闘いだ。 葛藤の連続だ。本当に多くのものを壊す。あの施設では治療と対話があった。その後、私は別の道を選んだ。そう、正しい道だ。幸いなことに。サッカーの世界は終わったと思う。少なくとも今は」と彼は締めくくった。
広告