ヤンマートは15年にわたるトップキャリアを送り、エールディヴィジからプレミアリーグへと活躍の場を広げ、フェイエノールト、ニューカッスル、ワトフォードなどでプレーした。2014年ワールドカップではオランダ代表の要として5試合に出場し、ブラジルとの3位決定戦を制した。 しかし、キャリア終盤の苦闘がきっかけとなり、彼は暗い日々について打ち明ける決意を固めた。薬物依存との闘いを明かしたのだ。

「私には3人の子供がおり、彼らも様々な情報を耳にしたり読んだりしています。詳細を全て語ることはできませんし、そうしたくもありませんが、私のコカイン依存症は多くの悲劇を引き起こしました」とヤンマートはアムステルダムのパテ・トゥスキンスキー劇場での講演で語り、2023年末まで公に知られていなかった苦闘を振り返った。 オランダ代表34キャップの彼は、スヘフェニンゲンで人生が制御不能に陥り、南アフリカのリハビリ施設での治療を余儀なくされた。転落の始まりは、慢性的な膝の故障が医療ミスで悪化し、本人の意思に反して事実上の引退を余儀なくされたことだった。「本当に続けたかったが、膝の負傷が計画を台無しにした。あの膝は深刻だった。 注射後に事態は悪化した。針の選択ミスで関節が感染したんだ。キャリアは終わった。それを受け入れられなかった」と彼は説明した。