マグワイアは現在週給19万ポンド（約3,300万円）と報じられており、シェフィールド出身のスター選手に提示される新契約では大幅な減俸が見込まれる。パフォーマンス連動型のボーナスを主軸とした契約となる可能性が高い。

レスター時代と2018年ワールドカップでのイングランド代表での活躍が評価され、マギーはクラブ史上最高額となる移籍金でオールド・トラッフォード入りを果たした。加入当初は好調を維持し、2020年にはオーレ・グンナー・ソルシャール監督からキャプテンに指名された。しかし2023年、エリック・テン・ハフ監督によってキャプテンマークを剥奪され、メディアの批判や厳しい監視の中で複数回にわたり退団の危機に直面した。

しかし、マグワイアは復調し、舞台裏で重要な役割を担い続けており、経験の浅いチームメンバーにとって強力な手本となっている。最近では、プレミアリーグ首位のアーセナルを3-2で下したアウェイゲームで、マグワイアはマン・オブ・ザ・マッチに選ばれ、太ももの負傷から復帰したばかりだが、マイケル・キャリック監督のもと、リサンドロ・マルティネスと強力なコンビを形成している。

11月以来の復帰戦となったマンチェスター・シティ戦でのマグワイアのパフォーマンスについて、キャリックは次のように語っています。「リチャ（マルティネス）とハリー（マグワイア）が、チームに強固な基盤を築いてくれたと思います。この試合は、経験と感覚を養うための試合だったと感じています。H（マグワイア）にとっては大きな挑戦でしたが、彼の功績は称賛に値します。 選手たちの活躍は当然のことだと思われることもあるが、彼が今日出場し、それをやり遂げたことは素晴らしい。

正直に言えば、彼がどれだけ長くプレーできるか、そして試合をやり遂げることができるかについては、多少の賭けでもありました。なぜなら、彼は文字通り 2、3 日間のトレーニングしか行っていないのに、おそらく 8、9 週間も欠場していたからです。しかし、このことは、彼にとってこの試合がどれほど重要かを物語っています。彼は素晴らしいプレーをしたと思います。彼とリチャの 2 人は、ディフェンスで非常に堅実なプレーを見せ、我々に強固な基盤を築いてくれました。