Getty Images Sport
翻訳者：
「狂ってる！」－人気ディフェンダーの契約終了が迫る中、マンチェスター・ユナイテッド選手たちのハリー・マグワイアに対する本音が明らかに
マンチェスター・ユナイテッドの選手たちはマグワイアがオールド・トラッフォードに残留することを望んでいる
英紙ザ・サンによると、マンチェスター・ユナイテッドの選手たちはマグワイアに対する思いを「明確に示した」という。ベテランセンターバックの残留と新契約締結を望んでおり、オールド・トラッフォードでの在籍期間を2026年以降に延長したい意向だ。
マグワイアのチームメイトたちは「一致した見解」として、ピッチ内外での貢献や若手ディフェンダーの指導役としての役割を評価し、同選手がクラブに残留すべきだと考えているという。
32歳のマグワイアは、2019年にレスター・シティから移籍金8000万ポンド（約109億円）という当時世界最高額（現在もディフェンダーとしては世界最高額）でオールド・トラッフォードに移籍して以来、波乱に満ちた時間を過ごしてきた。 しかしここ数シーズンで復活の兆しを見せ、守備陣で模範的なリーダーシップを発揮。昨季のヨーロッパリーグ準々決勝リヨン戦や今シーズン序盤のアンフィールドでのリヴァプール戦では、忘れられない決勝ゴールを叩き出している。
- Getty Images Sport
「狂気の沙汰だ」―マグワイア契約を巡るチームの反応
ある関係者がザ・サン紙に、ユナイテッドのロッカールームにおけるマグワイアへの感情について語った。「選手たちは、彼に新契約が提示されないのは狂気の沙汰だと思う。
「ハリーはユナイテッドで多くの浮き沈みを経験したが、それらを乗り越え、今は本当に素晴らしいプレーを見せている。
「彼はロッカールームで非常に尊敬されており、エイデン・ヘブンやレニー・ヨロといった若手選手たちに多くの知識を伝えている。
「誰もが彼を好意的に思い、敬意を払っている。選手の大多数がクラブに契約を提示してほしいと望んでいる」
マグワイアの荒れたオールド・トラッフォードでの道のりと、最新のキャリック復活
マグワイアは現在週給19万ポンド（約3,300万円）と報じられており、シェフィールド出身のスター選手に提示される新契約では大幅な減俸が見込まれる。パフォーマンス連動型のボーナスを主軸とした契約となる可能性が高い。
レスター時代と2018年ワールドカップでのイングランド代表での活躍が評価され、マギーはクラブ史上最高額となる移籍金でオールド・トラッフォード入りを果たした。加入当初は好調を維持し、2020年にはオーレ・グンナー・ソルシャール監督からキャプテンに指名された。しかし2023年、エリック・テン・ハフ監督によってキャプテンマークを剥奪され、メディアの批判や厳しい監視の中で複数回にわたり退団の危機に直面した。
しかし、マグワイアは復調し、舞台裏で重要な役割を担い続けており、経験の浅いチームメンバーにとって強力な手本となっている。最近では、プレミアリーグ首位のアーセナルを3-2で下したアウェイゲームで、マグワイアはマン・オブ・ザ・マッチに選ばれ、太ももの負傷から復帰したばかりだが、マイケル・キャリック監督のもと、リサンドロ・マルティネスと強力なコンビを形成している。
11月以来の復帰戦となったマンチェスター・シティ戦でのマグワイアのパフォーマンスについて、キャリックは次のように語っています。「リチャ（マルティネス）とハリー（マグワイア）が、チームに強固な基盤を築いてくれたと思います。この試合は、経験と感覚を養うための試合だったと感じています。H（マグワイア）にとっては大きな挑戦でしたが、彼の功績は称賛に値します。 選手たちの活躍は当然のことだと思われることもあるが、彼が今日出場し、それをやり遂げたことは素晴らしい。
正直に言えば、彼がどれだけ長くプレーできるか、そして試合をやり遂げることができるかについては、多少の賭けでもありました。なぜなら、彼は文字通り 2、3 日間のトレーニングしか行っていないのに、おそらく 8、9 週間も欠場していたからです。しかし、このことは、彼にとってこの試合がどれほど重要かを物語っています。彼は素晴らしいプレーをしたと思います。彼とリチャの 2 人は、ディフェンスで非常に堅実なプレーを見せ、我々に強固な基盤を築いてくれました。
- Getty Images Sport
マグワイアの将来は今後数か月で明らかになるだろう
マグワイアがオールド・トラッフォードで新契約を獲得する可能性が「ますます高まっている」との最近の報道がある中、彼の将来はクラブにとって重要なシーズン終盤を迎える今後数ヶ月で明らかになるだろう。もしこのディフェンダーがチームのチャンピオンズリーグ出場権獲得に重要な役割を果たせれば、彼自身とチームメイトが新契約を提示されるべきだという主張はさらに強まるばかりだ。
広告