「無関係だ」―エディ・ハウ、アンソニー・ゴードンのアーセナル移籍説に苛立った反応

ハウ監督は、ゴードンのクラブ残留に関する噂を止める力はないと認めつつも、このウイング選手が夏の移籍報道に影響されることはないとの見解を示した。金曜日の会見でハウ監督は次のように語った。「私ができることは限られていると思う。 その報道は見ていないので、私にとっては初めて聞く話だ。だが今はシーズン真っ只中であり、彼にとってキャリア最大の試合が続いている。夏には代表での動向もどうなるか分からない。

「彼は左右を見る余裕などない。真っ直ぐ前を見据え、次の試合に全集中し、最高のパフォーマンスを発揮することに専念しなければならない」

ここ数週間の彼のプレーには本当に感銘を受けている。良い状態にあると思う。中盤のポジションでプレーしているが、非常に良くやっている。この好調を維持してほしい」

48歳の監督は、ニューカッスル退団の新たな噂がゴードンの調子に悪影響を与える可能性についても問われたが、ハウは「サッカー選手である以上、憶測は付き物だ」と認めた。