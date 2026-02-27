Getty Images Sport
翻訳者：
「無関係だ」―エディ・ハウ、アンソニー・ゴードンのアーセナル移籍説に苛立った反応
- AFP
ゴードンはリバプール、アーセナル、マンチェスター・ユナイテッドから獲得を望まれている
プレミアリーグ首位のアーセナルもニューカッスルのウイング選手に関心を示していると報じられており、マンチェスター・ユナイテッドもゴードンを注視しているとみられる。25歳の同選手は、ニューカッスルがカラバフを破ったチャンピオンズリーグプレーオフで4得点を記録。2024年10月にニューカッスルと長期契約延長を結んでおり、契約期間はまだ4年残っている。
それでもニューカッスルのライバルクラブがゴードンへの関心を示すのは、今季の得点力不足にもかかわらずだ。実際、2025-26シーズンのリーグ戦21試合でゴードンが記録した成績はわずか3得点2アシストに留まっている。
今週末のエバートン戦を前にした会見で、ハワード監督はゴードンの将来に関する憶測について問われ、元ボーンマス指揮官はこれを「無関係」と一蹴した。
最新噂「ニュース」をハウに伝える
ハウ監督は、ゴードンのクラブ残留に関する噂を止める力はないと認めつつも、このウイング選手が夏の移籍報道に影響されることはないとの見解を示した。金曜日の会見でハウ監督は次のように語った。「私ができることは限られていると思う。 その報道は見ていないので、私にとっては初めて聞く話だ。だが今はシーズン真っ只中であり、彼にとってキャリア最大の試合が続いている。夏には代表での動向もどうなるか分からない。
「彼は左右を見る余裕などない。真っ直ぐ前を見据え、次の試合に全集中し、最高のパフォーマンスを発揮することに専念しなければならない」
ここ数週間の彼のプレーには本当に感銘を受けている。良い状態にあると思う。中盤のポジションでプレーしているが、非常に良くやっている。この好調を維持してほしい」
48歳の監督は、ニューカッスル退団の新たな噂がゴードンの調子に悪影響を与える可能性についても問われたが、ハウは「サッカー選手である以上、憶測は付き物だ」と認めた。
- Getty Images Sport
憶測は「付き物」だ
ゴードンの退団説が新たに浮上した件と、その影響がウインガーに及ぶ可能性について、ハウはこう続けた。「彼が報道を読まなければ影響はないだろう。現代では常に噂や憶測が飛び交うものだ」
「おそらく90％は目にしていない。選手たちの方が私より多く目にするだろう。だがトップ選手としてこのレベルでプレーする以上、憶測が付き物だと理解している。
「頭から追い出し、サッカーに集中するしかない。我々の過密スケジュールを考えれば、気を散らす余裕などない。各試合に完全に集中しなければならない」
「実際、それは重要ではないと思う。選手たちがどう受け止めるかが鍵だ。もし選手たちがそれを吸収して影響を受けるなら、それは明らかにマイナスだ。しかし選手たちは、それを無視してプレーに集中できるほど強靭になるだろう。
「こうした問題は移籍市場が開いている時期にのみ焦点化する。選手たちが将来を考えるべき時があるとすれば、まさにその時だ。なぜならその間の行動が全て将来に影響するからだ。彼らにできるのは最高のプレーをすることだけ。それが私が彼らに促す姿勢だ」
ニューカッスル、低迷するリーグ戦成績の改善を目指す
チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦でバルセロナと対戦することになったニューカッスルは、過去5試合で4勝という好調を維持したいところだ。
しかし、ハウ監督率いるチームはリーグ戦では直近6試合でわずか1勝しか挙げておらず、先週末のマンチェスター・シティ戦（1-2敗戦）を含め、イングランド1部リーグでは過去5試合で4敗を喫している。
2025年EFLカップ優勝チームであるニューカッスルは、今後数日間でエバートン、続いてマンチェスター・ユナイテッドをセント・ジェームズ・パークに迎えるホーム連戦を迎える。
広告