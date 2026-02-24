Getty Images
「無視できない！」―リバプール戦でマンチェスター・シティの物議を醸した取り消しゴールにつながったVAR音声が公開される
マンチェスター・シティ、アンフィールドで勝利も失効ゴールあり
今月初め、シティはアンフィールドでリヴァプールを劇的な逆転勝利で下した。ソボシュライが得意のロングフリーキックで先制点を挙げたが、ベルナルド・シルヴァが同点弾を決め、ハランドがロスタイムにPKを成功させてグアルディオラ監督率いるチームに勝ち点3をもたらした。
セットプレーで飛び出したリヴァプールのGKアリソンが空けたゴールへ、チェルキがボールを転がした瞬間、アウェイチームが3点目を奪うかに見えた。ソボズライとハーランドがボールを奪い合うも、ボールはラインを越えてゴールネットを揺らした。
多くのファンがゴールが認められると予想する中、審判団は映像を確認して失格を宣告。ソボシュライにはレッドカードが提示された。
審判とVARの音声が公開される
ゴールを認めずショボシュライを退場させた判断の背景が、最新エピソードの『Match Officials Mic'd Up』で明らかになった。
この場面でVARのジョン・ブルックスは次のように発言した：「ディフェンダーに対する明らかなファウルがあるため、これを無視することはできない…エルリング・ハーランドに対する明らかなファウルがあり、これにより彼はボールに到達できない。了解か？」
パウソン主審は応答した：「ああ、あの引き戻しだ。アドバンテージを適用したあのプレーだよ」
するとブルックスは「だがこの場面ではアドバンテージを適用しつつこれを無視できない。ディフェンダー［ソボシュライ］に対する明らかなホールド行為があるからだ」と反論した。
するとポーソンは「ああ、それは見ていなかった」と言い、ゴールを無効にしてソボシュライを退場処分とした。
PGMOLの責任者が物議を醸した判定を説明
PGMO（プレミアリーグ審判機構）の審判責任者ハワード・ウェッブは『Match Officials Mic'd Up』で次のように語った。「『あの2人を無視してゴールを認めてくれないか』と言う人を多く耳にします」
「プレミアリーグレベルで審判を務めるには、試合の流れに対する感覚と理解が必要です。可能な限り常識を働かせようと努めますが、それにも限界があります。
ボールがゴールに入ったのは、アーリング・ハーランドがショボシュライを引っ張り、クリアを妨げたためだ。この行為があった以上、ゴールを認めることはできない。
「主審はソボシュライが最初にハーランドを引っ張った時点でアドバンテージを適用しようとした。その後、ボールが直接ゴールに向かうかどうかを見極めるために待機した——これは適切なアドバンテージの適用であり、その場合はゴールを認める。
「しかしボールがゴールに入ったのは、ハーランドが明らかにソボシュライに対して反則を犯したためだ。これを無視することはできない。つまり、ハーランドの行為によって生じたアドバンテージだけを認めるわけにはいかない。したがって、最初の反則、つまりソボシュライがハーランドを引っ張った行為に遡って判断しなければならない。
「これはペナルティエリア外での行為であり、明らかな得点機会を阻害したため、フリーキックが与えられ、ソボシュライは退場処分となる。
「彼はハーランドのこのファウルを訴えていた。ファウルだったのだから訴えるのは正しいが、彼にとって不幸なことに、最初に犯した反則が罰せられるべき行為であり、VARの活用によって明らかに正しい判定に至ったのだ。」
マンチェスター・シティは依然としてプレミアリーグ首位のアーセナルに5ポイント差をつけられている
マージーサイドでの勝利は、シーズンを力強く締めくくるべく5連勝を続けるシティの勢いの一端だ。残る4大会すべてで優勝のチャンスはあるが、プレミアリーグ優勝争いは先週末の結果を受け劇的な均衡状態が続いている。首位アーセナルは、シティがニューカッスル・ユナイテッドを下した翌日に北ロンドンのライバル、トッテナム・ホットスパーを軽々と退け、両チームの差は5ポイントに縮まった。
しかしシティはアーセナルより1試合少ない状態で、シーズン終盤は最終節までドラマが展開される構えだ。両チームはカラバオカップ決勝とプレミアリーグで2度目の直接対決を控えている。
