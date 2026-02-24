「無視できない！」―リバプール戦でマンチェスター・シティの物議を醸した取り消しゴールにつながったVAR音声が公開される

PGMO（プレミアリーグ審判機構）の審判責任者ハワード・ウェッブは『Match Officials Mic'd Up』で次のように語った。「『あの2人を無視してゴールを認めてくれないか』と言う人を多く耳にします」

「プレミアリーグレベルで審判を務めるには、試合の流れに対する感覚と理解が必要です。可能な限り常識を働かせようと努めますが、それにも限界があります。

ボールがゴールに入ったのは、アーリング・ハーランドがショボシュライを引っ張り、クリアを妨げたためだ。この行為があった以上、ゴールを認めることはできない。

「主審はソボシュライが最初にハーランドを引っ張った時点でアドバンテージを適用しようとした。その後、ボールが直接ゴールに向かうかどうかを見極めるために待機した——これは適切なアドバンテージの適用であり、その場合はゴールを認める。

「しかしボールがゴールに入ったのは、ハーランドが明らかにソボシュライに対して反則を犯したためだ。これを無視することはできない。つまり、ハーランドの行為によって生じたアドバンテージだけを認めるわけにはいかない。したがって、最初の反則、つまりソボシュライがハーランドを引っ張った行為に遡って判断しなければならない。

「これはペナルティエリア外での行為であり、明らかな得点機会を阻害したため、フリーキックが与えられ、ソボシュライは退場処分となる。

「彼はハーランドのこのファウルを訴えていた。ファウルだったのだから訴えるのは正しいが、彼にとって不幸なことに、最初に犯した反則が罰せられるべき行為であり、VARの活用によって明らかに正しい判定に至ったのだ。」