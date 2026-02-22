Getty Images Sport
翻訳者：
「激怒」のイゴール・トゥドール監督、アーセナルに完敗した北ロンドン・ダービー後、トッテナムの選手たちに「鏡を見ろ」と要求
テューダーがスパーズの失敗を指摘
トッテナムが北ロンドンのライバルに再び大敗を喫した試合で、トゥドール監督は初めてベンチ入りした。前回対戦ではエベレチ・エゼがハットトリックを決めて4-1の勝利に貢献したが、この度も同選手が日曜日に2得点を挙げ、トッテナムは再びアーセナルの4-1勝利を目の当たりにせざるを得なかった。ビクトル・ヨケレスも2得点を記録している。
スパーズは16位に低迷し、ウェストハムとの差はわずか4ポイント。トゥドール監督は選手たちを厳しく叱責し、深刻な危機から脱却したいなら「鏡を見ろ」と主張した。
監督は語った。「両チームの実力差は大きい。この試合では我々にとってアーセナルが強すぎた」
さらに「チームの精神状態を変える必要がある。唯一の方法は努力することだ。ボールを保持している時でさえ、チームの自信のなさは明らかだ。私は非常に悲しく、非常に怒っている。しかし一方で、我々の目標が何であるかを理解する良い機会でもある」と続けた。
「解決策は、各自が鏡を見て、習慣を変えるために真摯に取り組むことだ。このような事態（目覚めのきっかけ）は本来必要なかった。アーセナルはおそらく現時点で世界最高のチームだが、それを言い訳にはできない」
- Getty Images Sport
チューダーが乗り越えるべき高い壁
11月1日以降、スパーズはリーグ戦18試合でわずか2勝しか挙げておらず、今シーズンのこの局面ではこれ以上勝ち点を落とす余裕などない。
テュドール監督はBBCラジオ・ファイブ・ライブで次のように語った。「現在好調なチームとの厳しいスタートとなった。フィジカル面でもメンタル面でも次元が異なる。彼らを称えたい。はるかに優れており、勝利に値する。我々が目指す姿勢は見せたが、不十分だった。現状を認識できたことは良いことだ。
「火曜日の試合が示したのは、我々がひたすらに、真剣に努力を重ねる必要があるということだ。今この瞬間、チームは問題だらけだ。唯一の鍵は、日々のトレーニングに真摯に向き合い、謙虚であることだ。我々はより攻撃的になる必要がある——よりコンパクトになる必要がある。これらが鍵だ。
「あるチームと他チームとのメンタル面の鋭さの違いが理解できる。これは我々が変えるべき点だ。それを実行できる選手たちはいるが、実現にはさらなる時間が必要だ。降格を心配しても誰にも何の得にもならない」
「トッテナムが降格するとは思わない」
BBC の解説者であり、元スパーズの中盤選手であるダニー・マーフィー氏は、同クラブのパフォーマンスはひどいものの、降格の危機に陥ることはないと主張している。
彼は次のように述べている。「スパーズは降格しないと思う。彼らには十分な力がある。試合に負け続け、自信を失ってしまえば、優れた選手をどれだけ擁していても、状況は厳しくなる。
彼らがこの状況から脱却できないとしたら、私は本当に驚くだろう。今後の試合はどれも非常に重要だ。彼らは何とか持ちこたえるだろう。
「スパーズの降格が話題になること自体が信じられない。まったくもって馬鹿げている。選手獲得戦略やオーナーを非難するにしても、クラブにとって壊滅的な事態だ。降格が最善策だと主張するファンもいるが、私には到底理解できない」
- Getty Images Sport
次に何が来る？
スパーズは次節、フラムとのロンドン・ダービーに臨む。その後クリスタル・パレスと対戦し、さらにテュードル監督率いるチームはリヴァプール戦（アンフィールド）を控えているほか、アストン・ヴィラ戦（ヴィラ・パーク）とチェルシー戦（スタンフォード・ブリッジ）という厳しいアウェー戦も控えている。
広告