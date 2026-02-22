「激怒」のイゴール・トゥドール監督、アーセナルに完敗した北ロンドン・ダービー後、トッテナムの選手たちに「鏡を見ろ」と要求

トッテナムが北ロンドンのライバルに再び大敗を喫した試合で、トゥドール監督は初めてベンチ入りした。前回対戦ではエベレチ・エゼがハットトリックを決めて4-1の勝利に貢献したが、この度も同選手が日曜日に2得点を挙げ、トッテナムは再びアーセナルの4-1勝利を目の当たりにせざるを得なかった。ビクトル・ヨケレスも2得点を記録している。

スパーズは16位に低迷し、ウェストハムとの差はわずか4ポイント。トゥドール監督は選手たちを厳しく叱責し、深刻な危機から脱却したいなら「鏡を見ろ」と主張した。

監督は語った。「両チームの実力差は大きい。この試合では我々にとってアーセナルが強すぎた」

さらに「チームの精神状態を変える必要がある。唯一の方法は努力することだ。ボールを保持している時でさえ、チームの自信のなさは明らかだ。私は非常に悲しく、非常に怒っている。しかし一方で、我々の目標が何であるかを理解する良い機会でもある」と続けた。

「解決策は、各自が鏡を見て、習慣を変えるために真摯に取り組むことだ。このような事態（目覚めのきっかけ）は本来必要なかった。アーセナルはおそらく現時点で世界最高のチームだが、それを言い訳にはできない」