激怒したマンチェスター・ユナイテッドの若き天才JJガブリエル、カップ戦準々決勝での一発退場後に発言
マンチェスター・ユナイテッドの若き天才選手が退場処分
マンチェスター・ユナイテッドのU-18チームは火曜日、プレミアリーグU-18カップ準々決勝でウェストブロムを4-3で下したが、試合はガブリエルの退場処分によりやや影を潜めた。15歳の彼はクラブのアカデミーで最も有望な才能の一人と広く評価されており、今シーズンにはすでにトップチームとの合同トレーニングを経験している。 今シーズンはオールド・トラッフォードでもプレーし、この歴史あるスタジアムで居心地良さそうにプレー。ピーターバラ戦ではFAユースカップの決勝点を決めた。しかし今回はバギーズ戦で退場処分を受け、悪い意味で注目を集める結果となった。このレッドカードによりガブリエルには最大3試合の出場停止処分が科される可能性があり、しばらく戦線離脱を余儀なくされる見込みだ。
ガブリエルは決定に激怒する
ガブリエルはソーシャルメディアでこの判定に激怒した。彼はインスタグラムのストーリーにその場面の動画を投稿し、キャプションにこう記した：「どうしてこれがイエローカードどころかレッドカードになるんだ？どうして？」
マンチェスター・ユナイテッド、レッドカードへの異議申し立てを見込む
マンチェスター・ユナイテッドはこの決定に対して控訴する見込みだとBBCスポーツが報じた。15歳の選手は現在、3試合の出場停止処分を受けており、これにより2月18日に行われるFAユースカップ5回戦のオックスフォード・ユナイテッド戦、およびダレン・フレッチャー監督率いるU-18チームのプレミアリーグにおけるマンチェスター・シティ戦とウルブズ戦への出場が不可能となる。
ガブリエルは「非常に明るい未来を秘めている」
ガブリエルはまだ15歳だが、マンチェスター・ユナイテッドのユースチームで注目を集め、称賛を集めている。前監督ルーベン・アモリムもこの若者をトップチームの練習に招集し、この天才少年について次のように語った。「誰もが認めるように、彼は非常に才能のある選手だ」 「我々は才能ある選手をトレーニングに招く。それは単に明日を見据えて私が見るためではなく、彼らがトップチームにいる意味、我々のディフェンダーとの対戦の難しさ、トレーニングの厳しさとペースを体感させるためだ。子供たちにここにいるために必要なことを示すために、あらゆるトレーニングを活用できるなら、それはJJだけでなく全員にとって重要だ」
クラブのレジェンド、ウェイン・ルーニーも長男カイと並んでプレーするガブリエルを見て評価を下した。自身の番組『ザ・ウェイン・ルーニー・ショー』でこう語った。「マンチェスター・ユナイテッドに、とても似た若い選手がいます。JJガブリエル。彼は何百万ものフォロワーがいて、うちの息子と同じチームにいます。だから彼の成長と進化を見てきましたが、彼は素晴らしい選手です。非常に明るい未来を持っています」
次に何が来る？
ガブリエルは現在、マンチェスター・ユナイテッドが退場処分に対する控訴を成功させられるかどうか、不安な待ち時間を過ごしている。もし控訴が認められなければ、彼は今後数週間、チームをピッチの外から観戦せざるを得なくなる。
