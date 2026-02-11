激怒したマンチェスター・ユナイテッドの若き天才JJガブリエル、カップ戦準々決勝での一発退場後に発言

ガブリエルはまだ15歳だが、マンチェスター・ユナイテッドのユースチームで注目を集め、称賛を集めている。前監督ルーベン・アモリムもこの若者をトップチームの練習に招集し、この天才少年について次のように語った。「誰もが認めるように、彼は非常に才能のある選手だ」 「我々は才能ある選手をトレーニングに招く。それは単に明日を見据えて私が見るためではなく、彼らがトップチームにいる意味、我々のディフェンダーとの対戦の難しさ、トレーニングの厳しさとペースを体感させるためだ。子供たちにここにいるために必要なことを示すために、あらゆるトレーニングを活用できるなら、それはJJだけでなく全員にとって重要だ」

クラブのレジェンド、ウェイン・ルーニーも長男カイと並んでプレーするガブリエルを見て評価を下した。自身の番組『ザ・ウェイン・ルーニー・ショー』でこう語った。「マンチェスター・ユナイテッドに、とても似た若い選手がいます。JJガブリエル。彼は何百万ものフォロワーがいて、うちの息子と同じチームにいます。だから彼の成長と進化を見てきましたが、彼は素晴らしい選手です。非常に明るい未来を持っています」