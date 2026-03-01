AFP
「満足はしていない」―デビューシーズンで16得点を挙げたにもかかわらず、リヴァプールでの得点数に満足していないユーゴ・エキティケ
エキティケ、見事な活躍にもかかわらずさらなる活躍を渇望
昨夏フランクフルトから7900万ポンドという巨額移籍金でリヴァプールに加入した23歳の選手は、ウェストハム戦で先制点を挙げた後、アレクシス・マカリスターとコディ・ガクポの得点をアシストした。マン・オブ・ザ・マッチに選ばれたにもかかわらず、試合終了のホイッスル後、エキティケは思索にふけっていた。「正直、もっと得点できたはずだ。 あまり満足していない！でもゴールだけじゃなくアシストも大事だ——今日は1、2本アシストできたと思う。チームに貢献し、関与できることが何より重要だ。勝利が最優先だから、個人的には満足している。今後の試合が楽しみだ」とクラブ公式サイトで語った。
完璧への執拗な追求
元パリ・サンジェルマンの選手は、アンフィールドで瞬く間にファンのお気に入りとなったが、彼の最近のコメントは、完璧を追い求める執拗な意欲を持つ選手であることを示唆している。ウェストハムを粉砕する以前、エキティケは実際に4試合連続無得点という悔しい状況に陥っており、その不振は明らかにこの若手ストライカーの肩に重くのしかかっていた。 デビューシーズンで37試合に出場し16ゴールを記録したにもかかわらず、アルネ・スロット監督率いるチームが国内およびヨーロッパの大会で好成績を目指す中、彼はその栄光に安住することを拒んでいる。
「明らかに成長の余地はある。直近の試合でも得点のチャンスはあった。だから努力を続けなければならない。チームにもっと貢献できる最高の自分になりたい。もっと力になれると分かっているからだ。常に学び、成長することが大切だ。今後の試合ではさらに上を目指し、より多くの得点を挙げ、より多くの場面で存在感を示したい」とエキティケは語り、シーズン終盤に向けた自身の目標を明かした。
アンフィールドの緊張を五つ星の活躍が和らげた
ウェストハム戦での勝利は緊張の瞬間がなかったわけではない。前半は圧倒的な内容で3-0とリードしたものの、後半早々にトマス・ソウチェクを中心に反撃を見せたハマーズに逆転の危機を招いた。スロット監督自身も、アウェイチームがスペースを見つけ始めた際にスタジアム内に「緊張感」が走ったと認めている。 しかしエキティケら攻撃陣が冷酷な決定力で得点を重ね、アンフィールドに勝ち点をもたらしたことで、ホームサポーターの不安は和らいだ。
試合の流れを振り返り、エキティケはこう語った。「ええ、良い勝利だったと思う。チームとしてよくやった。この勝利には本当に満足している。リーグ終了まで長い道のりだから、このまま続けていかなければならない。 でも本当に嬉しい。今日の勝利は極めて重要だった」と語った。先制点については「こうした試合で早い段階で得点すると、チームにもサポーターにもプラスになる。自信が持てる。もちろん前半終了時点で3-0は理想的だが、相手は逆転の可能性を示した。つまり点差は何の意味も持たないということだ」と付け加えた。
トレーニングピッチで学んだ教訓
リバプールにとってここ数週間の大きなプラス材料は、セットプレーからの得点力の高さだ。チームは以前の弱点を強力な武器へと変貌させ、エキティケはこの戦術面での向上に向けた集団的な努力を強調した。
「シーズン序盤は確かに課題があった。全員で話し合い、ピッチ上でセットプレーの練習を重ねてきた。今日それが実を結んだのは喜ばしい」 この戦術に多くのエネルギーを注いできたから、勝利は当然の結果だ。それが嬉しい」とフランス人選手は説明した。「どの試合も厳しい。強豪チームや優れた選手たちが相手だ。彼らは試合終了まで一切手を抜かない。だから我々の試合は常に困難で、楽な試合などない。だが我々は勝利を掴めることを示した。この勢いを維持しなければならない」
