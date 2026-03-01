「満足はしていない」―デビューシーズンで16得点を挙げたにもかかわらず、リヴァプールでの得点数に満足していないユーゴ・エキティケ

元パリ・サンジェルマンの選手は、アンフィールドで瞬く間にファンのお気に入りとなったが、彼の最近のコメントは、完璧を追い求める執拗な意欲を持つ選手であることを示唆している。ウェストハムを粉砕する以前、エキティケは実際に4試合連続無得点という悔しい状況に陥っており、その不振は明らかにこの若手ストライカーの肩に重くのしかかっていた。 デビューシーズンで37試合に出場し16ゴールを記録したにもかかわらず、アルネ・スロット監督率いるチームが国内およびヨーロッパの大会で好成績を目指す中、彼はその栄光に安住することを拒んでいる。

「明らかに成長の余地はある。直近の試合でも得点のチャンスはあった。だから努力を続けなければならない。チームにもっと貢献できる最高の自分になりたい。もっと力になれると分かっているからだ。常に学び、成長することが大切だ。今後の試合ではさらに上を目指し、より多くの得点を挙げ、より多くの場面で存在感を示したい」とエキティケは語り、シーズン終盤に向けた自身の目標を明かした。