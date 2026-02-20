海外のアメリカ人選手プレビュー：クリスチャン・プリシッチは負傷からの回復を継続、ハジ・ライトはコベントリーを支え、バログンは好試合を糧にさらなる飛躍を目指す

こうして欧州のシーズンは刻々と過ぎていく。特にワールドカップ開催年には、この時期の動向を読み解くのは難しい。通常なら物語が構築され、テーマが浮かび上がるものだ。しかし今は、かすかな不安が漂っている。全てが今夏の大会に向けられているように見える。誰もが体調を維持し、健康を保ち、出場権を争いたいと願っている感覚がある。

もちろん、これらは相互に作用する。プレーしなければコンディションを維持できない。そして、パフォーマンスを発揮しなければポジション争いもできないのだ。 面白いほどに物事は連動する。そして現時点で、米国代表の状況はやや流動的に見える。ウェストン・マッケニーの選出自体が数ヶ月前には疑問視されていたかもしれない。今や彼は好調なプレーを見せており、スタメン入りが確実視されている。クリスチャン・プリシッチは数ヶ月間セリエAで最高の選手だったが、最近は負傷に苦しんでいる。彼のコンディションはマウリシオ・ポチェッティーノ監督にとって深刻な懸念材料となるだろう。

そしてストライカーのポジションには競争が存在する。フォラリン・バログンとリカルド・ペピが1番手と2番手なら、3番手の座は誰が掴むのか？ハジ・ライトとパトリック・アジェマングは驚くほど似たようなシーズンを送っており、両者ともまさに絶妙なタイミングで調子を上げている。昇格をかけた戦いを繰り広げる両者にとって、今週末は重要な試合が控えている。

GOALが 今週末の海外でプレーするアメリカ人選手たちの注目ストーリーを分析する ...