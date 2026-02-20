Goal.com
Americans Abroad
Thomas Hindle

翻訳者：

海外のアメリカ人選手プレビュー：クリスチャン・プリシッチは負傷からの回復を継続、ハジ・ライトはコベントリーを支え、バログンは好試合を糧にさらなる飛躍を目指す

クリスチャン・プリシッチはミランでコンディションを追い求めている。一方、フォラリン・バログンは現在の好調を維持すれば、チームに貴重な勝ち点3をもたらす可能性がある。

こうして欧州のシーズンは刻々と過ぎていく。特にワールドカップ開催年には、この時期の動向を読み解くのは難しい。通常なら物語が構築され、テーマが浮かび上がるものだ。しかし今は、かすかな不安が漂っている。全てが今夏の大会に向けられているように見える。誰もが体調を維持し、健康を保ち、出場権を争いたいと願っている感覚がある。

もちろん、これらは相互に作用する。プレーしなければコンディションを維持できない。そして、パフォーマンスを発揮しなければポジション争いもできないのだ。 面白いほどに物事は連動する。そして現時点で、米国代表の状況はやや流動的に見える。ウェストン・マッケニーの選出自体が数ヶ月前には疑問視されていたかもしれない。今や彼は好調なプレーを見せており、スタメン入りが確実視されている。クリスチャン・プリシッチは数ヶ月間セリエAで最高の選手だったが、最近は負傷に苦しんでいる。彼のコンディションはマウリシオ・ポチェッティーノ監督にとって深刻な懸念材料となるだろう。

そしてストライカーのポジションには競争が存在する。フォラリン・バログンとリカルド・ペピが1番手と2番手なら、3番手の座は誰が掴むのか？ハジ・ライトとパトリック・アジェマングは驚くほど似たようなシーズンを送っており、両者ともまさに絶妙なタイミングで調子を上げている。昇格をかけた戦いを繰り広げる両者にとって、今週末は重要な試合が控えている。

GOALが 今週末の海外でプレーするアメリカ人選手たちの注目ストーリーを分析する ...

  • クリスチャン・プリシッチが復帰か？

    クリスチャン・プリシッチはここ数週間、戦力外に近い状態が続いている。アメリカ人選手はマッシモ・アッレグリ監督の下で素晴らしいシーズン開幕を迎え、開幕戦では間違いなくセリエAでもトップクラスの活躍を見せた。しかしその後、彼の調子は明らかに下降線をたどった。ミランも苦戦を強いられるようになった。 さらにプリシッチは、これまでのキャリアを通じて悩まされてきたような打撲や挫傷を負った。アッレグリ監督の対応は、プリシッチを徐々に復帰させることだった。彼はほぼ3週間の試合を欠場した後、2月13日のピサ戦（2-1勝利）で途中出場を果たした。続く週中には勢いづくコモとの引き分け（1-1）で8分間プレーした。

    今週末は新たな機会となる。パルマは12位だが、かなり悲惨な内容の試合を続けている。直近5試合でわずか4得点しか挙げておらず、2週連続で4失点を喫している。彼らと対戦するには絶好のタイミングであり、プルシッチは米国代表キャンプが迫る中、出場時間を確保するチャンスを得られるかもしれない。

  • Coventry City v Oxford United - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    ハジ・ライトがコベントリーを率いる

    コベントリーは下降線をたどっている。シーズン開幕から数ヶ月、フランク・ランパード率いるスカイブルーズはチャンピオンシップを独走していた。昨季はプレーオフ決勝で敗れたが、今シーズンこそ全てが噛み合うかに見えた。コベントリーは楽勝するだろうと我々は予想していた。

    しかし状況は急速に変化し、現在も首位をキープしているとはいえ、1ポイント差のリードはかなり危うい。だがハジ・ライトが今、チームを生き延びさせている。当時首位だったミドルズブラとの週中の対戦は、優勝を決定づける一戦と思われた。この試合に勝ったチームが優勝の最有力候補となるはずだった。そしてライトが主導権を握った。 アメリカ人ストライカーが3得点を挙げ、コヴェントリーはホームでカウンター攻撃の模範的な試合を展開した。シーズン序盤のような華やかなサッカーではなかったが、結果が全てだ。コヴェントリーは勝ち点3を獲得した。しかし戦いはまだ終わらない。残り14試合を戦わねばならない。ウェスト・ブロムは降格争い中で調子は悪いが、間違いなく全力で挑んでくる。ライトは再び結果を残さねばならない。

  • FBL-EUR-C1-MONACO-PSGAFP

    フォラリン・バログン、大一番での活躍を糧に

    PSGは今週のモナコ戦で、もっと楽に勝つべきだった。リーグ・アンでは苦戦しているかもしれないが、チャンピオンズリーグのほとんどのチームより質が高く、現王者でもある。なぜ苦戦したのか？その夜の活躍が目立ったフォラリン・バログンが原因だ。彼は83分間の素晴らしいプレーで2得点を挙げた。 実際のところ、彼のプレーへの全体的な影響は限定的だった。この日成功したパスはわずか12本、相手ペナルティエリア内でのタッチは4回のみ。

    しかしそのうち2回がゴールに繋がった。モナコが敗れたとはいえ、これは非常に印象的なパフォーマンスだった。課題はこれを継続することだ。ストラスブール、リール、マルセイユはいずれも最近苦戦している。モナコとバロガンが順位を押し上げる時が来た。首位レンズは容易な相手ではないが、バロガンの好パフォーマンスは良いスタートとなるだろう。

  • FC Internazionale v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport

    ウェストン・マッケニーとユヴェントスが遂に勝利を掴む

    マッケニーの調子が話題になる一方で、ユヴェントスは最近不振が続いている。ビアンコネリは 直近4試合で3敗を喫しており 、特にインテル戦での3-2の敗戦は痛烈なもので、クラブの重鎮たちが審判判定に関する発言で話題をさらった。その期間中、マッケニーは4つの得点関与を記録している。要するに、このアメリカ人選手はキャリア最高のプレーを見せているが、それが周囲に十分に反映されていないのだ。

    近頃はどの試合も極めて重要だ。好調なスタートを切ったユベントスだが、欧州での競争から脱落しつつある。週半ばのガラタサライ戦での5-2という痛烈な敗戦は、チャンピオンズリーグでの戦いを危うくしている。つまり、彼らはすぐにでも勝利を積み重ねる必要がある。ホームでの手強いコモ戦は、厳しいスタートとなるだろう。

  • Derby County v Swansea City - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    パトリック・アジェマング、ダービーの主力選手

    パトリック・アギェマングが好調だ。このストライカーがイングランドサッカーに順応するのに苦労したのは当然のことだった。元シャーロットFCの選手にとって試合のスピードとフィジカルが強すぎて、ダービーでの初期はなかなか馴染めなかった。 しかし今、状況は一変した。アジェマングはチームの中心的な役割を任され、不動の先発ストライカーとして認められ、ボールを扱うことにますます慣れつつあるチームの核となっている。今季10得点を記録し、さらに得点を重ねる価値があるように見えた。

    今週の対戦相手ワトフォードは興味深い対決となる。1ヶ月前まではプレーオフ圏内にいたが、直近8試合未勝利だ。一方ダービーは過去5試合で11得点を挙げ、守備も堅固さを増している。自信を失ったチームが、自信に満ちたストライカーと対峙する構図だ。

