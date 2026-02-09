「決定は既に下されている」―エンドリックの代理人がリヨンへのローン移籍後のレアル・マドリード選手の将来計画を明かす

フレイタスはこうした噂に応え、エンドリックがマドリードに戻ることを明確にした。彼はウィンウィン誌にこう語った。「エンドリックは6ヶ月間リヨンに貸し出された。決定は既に下されており、エンドリックはシーズン終了後にレアル・マドリードに戻る」 これについて曖昧さも秘密もない。契約内容は買い取りオプションなしのレンタルのみだから、エンドリックは戻ってくる。来季どうなるか？予測はできないが、今シーズン終了時にはエンドリックが再びレアル・マドリードの選手になることは断言できる」

またブラジル人選手の代理人は、レアル・マドリード在籍時の状況についても言及し、サンティアゴ・ベルナベウで出場機会を得るのが難しかった理由を説明した。彼は続けた。「エンドリックには適応の問題は一切なかった。チャンピオンズリーグ初出場、リーグ戦初出場、カップ戦初出場でそれぞれ得点を挙げている。 エンドリックがレアル・マドリードで数分しか出場できなかったのは、彼がクラブに加入した時点で、攻撃陣を見渡せば、世界トップ10の選手のうち8人がレアル・マドリードに在籍していたからだ。FIFAザ・ベスト受賞者であるヴィニシウス・ジュニオール。 驚異的で類まれなる選手であるエムバペ。世界最優秀選手賞を獲得する可能性を秘めた偉大な選手、ジュード・ベリンガム。数多くの重要なチャンピオンズリーグの試合を決めるロドリゴ。

「18歳の若手がこのようなクラブに加入し、出場時間が限られるのは全く普通のことだ。また重要なのは、エンドリックが他の選手たちと共にシーズンをスタートさせなかった点だ。クラブワールドカップのアメリカ遠征には帯同せず、負傷していた。レアル・マドリードのようなクラブでは、3～4ヶ月チームから離れると、再びプレーするのが困難になるのはごく当然のことだ」