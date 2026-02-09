Getty
「決定は既に下されている」―エンドリックの代理人がリヨンへのローン移籍後のレアル・マドリード選手の将来計画を明かす
エンドリック、フランスで順調に活躍中
エンドリックは1月の移籍市場で期限付き移籍を果たし、フランスでの生活を楽しんでいる。 19歳の選手は、今季これまでレアル・マドリードで出場機会を得られず、リーガ・エスパニョーラでの先発出場はわずか1試合に留まっていたため、移籍を決断した。フランスでは即座に存在感を示し、ブレスト戦でデビュー戦アシストを記録した後、ハットトリックを達成した。その活躍から、パウロ・フォンセカ監督がシーズン終了後もエンドリックを残留させたいと考えているとの憶測が浮上している。
エンドリックの代理人が事実を明らかにする
フレイタスはこうした噂に応え、エンドリックがマドリードに戻ることを明確にした。彼はウィンウィン誌にこう語った。「エンドリックは6ヶ月間リヨンに貸し出された。決定は既に下されており、エンドリックはシーズン終了後にレアル・マドリードに戻る」 これについて曖昧さも秘密もない。契約内容は買い取りオプションなしのレンタルのみだから、エンドリックは戻ってくる。来季どうなるか？予測はできないが、今シーズン終了時にはエンドリックが再びレアル・マドリードの選手になることは断言できる」
またブラジル人選手の代理人は、レアル・マドリード在籍時の状況についても言及し、サンティアゴ・ベルナベウで出場機会を得るのが難しかった理由を説明した。彼は続けた。「エンドリックには適応の問題は一切なかった。チャンピオンズリーグ初出場、リーグ戦初出場、カップ戦初出場でそれぞれ得点を挙げている。 エンドリックがレアル・マドリードで数分しか出場できなかったのは、彼がクラブに加入した時点で、攻撃陣を見渡せば、世界トップ10の選手のうち8人がレアル・マドリードに在籍していたからだ。FIFAザ・ベスト受賞者であるヴィニシウス・ジュニオール。 驚異的で類まれなる選手であるエムバペ。世界最優秀選手賞を獲得する可能性を秘めた偉大な選手、ジュード・ベリンガム。数多くの重要なチャンピオンズリーグの試合を決めるロドリゴ。
「18歳の若手がこのようなクラブに加入し、出場時間が限られるのは全く普通のことだ。また重要なのは、エンドリックが他の選手たちと共にシーズンをスタートさせなかった点だ。クラブワールドカップのアメリカ遠征には帯同せず、負傷していた。レアル・マドリードのようなクラブでは、3～4ヶ月チームから離れると、再びプレーするのが困難になるのはごく当然のことだ」
エンドリックにレッドカード
エンドリックは好調なスタートを切ったものの、前回ナント戦（1-0勝利）で退場処分を受けたことで現実を突きつけられた。この10代選手はデメイン・タビブーに蹴りを入れて警告を受け、当初は2枚目のイエローカードだったが、VAR判定で一発退場に格上げされた。フォンセカ監督は試合後すぐに擁護に回り、記者団にこう語った。「私にとっては非常に厳しい判定だった。本当に厳しすぎる」 「その直前に明らかなファウルがあった。ナントの選手はボールをプレーする意図ではなく、エンドリックをブロックしようとした。第二に言いたいのは、これで3試合連続となるが、相手チームは試合開始からエンドリックに対して非常に攻撃的な姿勢を見せている。こうした行為は過去のものだと思っていたが、その意図は明らかだった。彼らは明らかにエンドリックを威嚇しようとしていた。審判はエンドリックのような才能ある選手を守るべきだ」
次に何が来る？
エンドリックはレッドカードによる処分を受ける見込みで、水曜日に決定が下される予定だ。少なくとも日曜日のニース戦を欠場し、出場停止が2試合に延長されないことを望んでいる。
