気をつけろ、クリスティアーノ！ポルトガル主将ロナウドにコロンビアのレジェンドが2026年ワールドカップ対戦前に不吉な7語の警告

ロナウドにとって、2026年の大会は41歳での「最後のダンス」となる可能性を秘めています。伝説的なフィットネスレベルを誇るアル・ナセルFWは、現在軽度の筋肉の問題を抱えていると報じられていますが、6月にはロベルト・マルティネス監督率いるポルトガル代表のトップを飾り、輝かしいキャリアの中で唯一手にしていないトロフィーを追い求めることが期待されています。

今、すべての注目は 6 月 27 日に向けられています。その日、ハメスたちはイギータの約束を果たすことを目指します。その試合に先立ち、両国は、北米で遭遇するさまざまなプレイスタイルに対して、戦術の柔軟性を試すことを目的とした一連の親善試合に臨みます。