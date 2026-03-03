Getty Images Sport
気をつけろ、クリスティアーノ！ポルトガル主将ロナウドにコロンビアのレジェンドが2026年ワールドカップ対戦前に不吉な7語の警告
イグイータがクリスティアーノ・ロナウドを批判
2026年ワールドカップは、まだボールが蹴られる前から既にドラマを生み出している。コロンビアのレジェンド、イグイータがポルトガルの象徴であるロナウドを標的にしたのだ。両チームがグループKでの注目の対戦を控える中、「スコーピオンキック」で知られる男は、5度のバロンドール受賞者に対し、コロンビアが敵意に満ちた歓迎を用意することを明らかにした。
ロナウドを封じる戦略
コロンビア代表新クラブの設立イベントに出席したヒグイータは、ネストル・ロレンソ監督率いるチームが歴代最多得点王の脅威にどう対処するか問われた。元ゴールキーパーは外交的な決まり文句を選ぶ代わりに、簡潔で鋭いメッセージを発し、それが瞬く間にSNSで拡散した。
「俺たちが彼を始末する」とヒグイータはDSports Noticiasに語った。
マイアミでの再会
6月27日にマイアミのハードロック・スタジアムで開催されるこの試合は、元レアル・マドリードのチームメイトであるハメス・ロドリゲスとロナウドにとって、重大な再戦の舞台となる。かつてサンティアゴ・ベルナベウで破壊的なコンビネーションを見せた両者が、今やピッチの対角線上に立つ。開幕ラウンドで最も期待される一戦と称されるこの試合では、
この一戦への需要の高まりを受け、転売市場ではチケット価格が数万ドル台まで急騰している。現代サッカーのアイコンたちにとって最後のワールドカップとなる可能性もある舞台を目撃しようと、ファンは必死だ。この大物対決にハリウッド級の華やかさが加わる形となっている。
ハードロック・スタジアムへの道
ロナウドにとって、2026年の大会は41歳での「最後のダンス」となる可能性を秘めています。伝説的なフィットネスレベルを誇るアル・ナセルFWは、現在軽度の筋肉の問題を抱えていると報じられていますが、6月にはロベルト・マルティネス監督率いるポルトガル代表のトップを飾り、輝かしいキャリアの中で唯一手にしていないトロフィーを追い求めることが期待されています。
今、すべての注目は 6 月 27 日に向けられています。その日、ハメスたちはイギータの約束を果たすことを目指します。その試合に先立ち、両国は、北米で遭遇するさまざまなプレイスタイルに対して、戦術の柔軟性を試すことを目的とした一連の親善試合に臨みます。
