翻訳者：
殿堂入り：アンドリー・シェフチェンコ - ミランを輝かせたウクライナの得点マシン
- AFP
キエフの息子
シェフチェンコはソビエト連邦、より正確にはキエフの東100キロに位置するウクライナの村ドヴィルキフシナで生まれた。この街は、史上最高の英雄の一人が誕生してから50年後、プーチンのロシアの爆弾によって荒廃することになる。
キエフはシェヴチェンコにとって、今も昔も生きる糧だった。彼は学校近くの共産主義体制下のソビエト建築群に囲まれた小さな公園でボールを蹴り始め、その後ヴァレリー・ロバノフスキーの指導のもとディナモ・キエフで技術を磨いた。
障害を克服する
しかしシェフチェンコは、プロチームのアカデミーに入れるだけでも苦労した。父ニコライは息子がスポーツの道に進むことに反対し、代わりに自分の後を継いで軍隊に入ることを望んでいた。
家族はスポーツセンターから街の反対側に住んでいた上、10歳の時のトライアルでは専門スポーツ学校への入学を勝ち取るほどの実力を示せなかった。ちょうどこの頃、1986年のチェルノブイリ原発事故が発生し、シェヴチェンコ一家は故郷を離れ海岸沿いの地域へ移住せざるを得なかった。
名を残す
シェフチェンコは最終的にディナモにスカウトされ、1989年までにイタリアで開催される名門アグロポリ杯大会に参加するチームの一員となった。13歳のフォワードは大会の主役となり、 大会を通じて10得点を記録し、決勝戦ではわずか20分間で5得点を挙げる活躍で優勝杯を手にした。共に優勝を果たしたセルゲイ・レブロフとは後に恐るべきストライカーコンビを形成。ディナモに5度のリーグ優勝と3度のウクライナカップをもたらし、1999年にはチャンピオンズリーグ準決勝進出に貢献した。
翌年にはウェールズで開催されたイアン・ラッシュ杯をディナモが制し、再び得点王となったシェフチェンコには、リヴァプールのレジェンドであるイアン・ラッシュのスパイクが賞品として贈られた。
- AFP
伝説の指導者
シェフチェンコは将来のスター候補と見られていたが、その生活様式はまだプロ選手とは程遠かった。彼の人生で最も重要な人物であり師匠でもあるロバノフスキーは、彼をディナモの予備チームに引き入れ、すぐに喫煙習慣を断つよう指導した。ロバノフスキーのニコチン断ちは強烈で、今日でもタバコを見るだけでシェフチェンコは吐き気を催すほどだ。
シェフチェンコは自身のキャリアをロバノフスキーに負っていると確信しており、その恩返しとして2003年にミランで獲得したチャンピオンズリーグトロフィーを、数年後にはバロン・ドールを翌年に続き、バイコヴェにある恩師の墓前に捧げた。
- Getty Images
東方の王
ロバノフスキーがシェフチェンコに植え付けた厳格さ、献身、専門性は、「東の王」と称される男の黄金のキャリアの基盤となる。
彼のトレーニングはほぼ終わりがなく、何時間も何時間もボールをゴールに蹴り込むことに費やされた。数年後、ミランのチームメイトだったジェンナーロ・ガットゥーゾはシェフチェンコについてこう語った： 「これほど高い確率でゴールを決めることができる選手は見たことがない」。
この献身的な姿勢と天性の才能が相まって、シェフチェンコは1975年のオレグ・ブロチン、1986年のイゴール・ベラノフに続き、ウクライナ人として3人目のバロンドール受賞者となったのである。
- Getty Images Entertainment
サン・シーロの伝説
ミランでの322試合で175得点を記録したシェフチェンコは、2004年にスクデットをもたらした。その前年にはオールド・トラッフォードでの決勝でユヴェントスをPK戦で下し、チャンピオンズリーグを制している。彼はミラノ・ダービー史上最多の14得点を挙げたストライカーとして、マルコ・ファン・バステンのようにロッソネリの熱狂的なサポーターから崇拝されている。 真のレジェンドであり、殿堂入りを果たした選手である。
広告