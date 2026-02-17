シェフチェンコはソビエト連邦、より正確にはキエフの東100キロに位置するウクライナの村ドヴィルキフシナで生まれた。この街は、史上最高の英雄の一人が誕生してから50年後、プーチンのロシアの爆弾によって荒廃することになる。

キエフはシェヴチェンコにとって、今も昔も生きる糧だった。彼は学校近くの共産主義体制下のソビエト建築群に囲まれた小さな公園でボールを蹴り始め、その後ヴァレリー・ロバノフスキーの指導のもとディナモ・キエフで技術を磨いた。