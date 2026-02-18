AFP
「残念だ」－ユヴェントス戦での物議を醸した退場処分を受け、アレッサンドロ・バストーニが謝罪した件についてピエール・カルルが応答
バストーニ事件から次に進む
カルルは前半終了間際、バストーニへのタックルで2枚目のイエローカードを受け退場処分となった。バストーニはこのプレーで倒れ込んだが、インテルのDFは直ちに審判に抗議し、カルルがシャツを引っ張って倒したと主張した。しかしテレビのリプレイでは両選手の間に明らかな接触は確認されなかった。
インテルは終了間際のゴールで劇的な3-2勝利を収め、勝ち点61で首位を8ポイント差に広げた。一方ユヴェントスは25試合で勝ち点46の5位を維持している。
イタリア・ダービーの余波は緊張に満ちていたが、バストーニは接触を誇張したことを公に謝罪し、事態の沈静化を図った。カルルーはインテル選手のジェスチャーについて問われると、覆せない判定にこだわるより将来に集中する姿勢を示した。「彼の発言は見ていない。試合は終わった。前を向くべきで、これ以上考えるべきではない」 ただ残念なことだと言っておく」とディフェンダーは認め、出場停止処分が自身のリズムとチームの勢いに与えた影響に明らかに苛立ちをにじませた。
24歳の選手は、ユヴェントスの欧州戦を控えた数日間、この出来事が精神的に重くのしかかっていた事実を隠さなかった。物議を醸した退場後の心境を振り返り、カルルはこう説明した。「当然ながらこの件後は非常に緊張していた。余計なことは言わない方がいい。多くを語っても意味がない。ピッチのことを考えなければならない。こうしたことは他の人が語るべきことだ」
イスタンブールでの困難な夜
カルルゥの先発復帰は思わぬ結果に終わった。ユヴェントスは火曜日のチャンピオンズリーグでガラタサライに5-2の大敗を喫したのだ。イタリアの強豪にとって守備面は悪夢のような試合となり、試合を通じてトルコ勢の執拗な攻撃的プレッシャーを抑えきれなかった。 試合の大半をフルメンバーで戦ったにもかかわらず、ビアンコネリ（ユベントスの愛称）の守備陣は異例の脆弱さを露呈。シーズン序盤に見せた規律ある守備とは対照的で、サポーターはチームの守備層の厚さに懸念を抱かざるを得ない状況だ。
トルコでの崩壊を分析したカルルーは、戦術的失敗や相手の優れたプレーではなく、個人のミスを即座に指摘した。 「失点は常に我々のミスから生まれる。それは起こり得るが、私にとって最も困難だったのはこの後半戦だ。退場者が出たとはいえ、これほど多くのチャンスを許すべきではなかった」と彼は指摘した。「何が起きたかをよく理解する必要がある。今夜は終わった。サッカーではすぐに気持ちを切り替える必要がある。次の試合が待っているのだから」
疲労を言い訳にしない
過密化する試合日程の中で、複数の大会を跨ぐハイレベルなサッカーの身体的負担がユヴェントス選手団に追い打ちをかけているのではないかという疑問が浮上した。しかし、リヨンユース出身の彼は、欧州サッカーの最高峰の舞台でこれほどの大敗を喫した言い訳に疲労を挙げることはできないと断固として主張した。選手たちが疲れていたという見解を退け、スケジュールに関わらず、彼らが身にまとうユニフォームはより高いレベルの回復力を要求すると強調した。
「いや、チャンピオンズリーグの試合で疲労を言い訳にすることはできない」とカルルはチームの体力に限界が来たのかとの問いに断固として答えた。「今夜はこうなった。何が起きたのか理解するのは非常に難しいが、我々は胸を張ってより良いプレーをしなければならない」
未来を見据えるユヴェントス
イスタンブールでの敗戦により、ユヴェントスはプレーオフ進出に向けて有利な立場を確保するため、多くの課題を抱えることとなった。インテル戦での論争とガラタサライ戦の結果による失望は厳しい時期をもたらしたが、フランス人指揮官はチームが今後数週間で巻き返し、批判を覆すために必要な精神力を備えていると確信している。
ユヴェントスが激動の時期を乗り切る中、カルルーの守備陣への統合は依然として重要なテーマだ。バストーニを巡る騒動とその後のお詫びがシーズンに新たな波乱をもたらしたが、本人はピッチ上のパフォーマンスで評価されたいと強く望んでいる。重要な試合が控える中、突然の批判に晒された守備陣を安定させるには、カルルーの冷静さとリーダーシップが不可欠となるだろう。
