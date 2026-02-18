「残念だ」－ユヴェントス戦での物議を醸した退場処分を受け、アレッサンドロ・バストーニが謝罪した件についてピエール・カルルが応答

カルルは前半終了間際、バストーニへのタックルで2枚目のイエローカードを受け退場処分となった。バストーニはこのプレーで倒れ込んだが、インテルのDFは直ちに審判に抗議し、カルルがシャツを引っ張って倒したと主張した。しかしテレビのリプレイでは両選手の間に明らかな接触は確認されなかった。

インテルは終了間際のゴールで劇的な3-2勝利を収め、勝ち点61で首位を8ポイント差に広げた。一方ユヴェントスは25試合で勝ち点46の5位を維持している。

イタリア・ダービーの余波は緊張に満ちていたが、バストーニは接触を誇張したことを公に謝罪し、事態の沈静化を図った。カルルーはインテル選手のジェスチャーについて問われると、覆せない判定にこだわるより将来に集中する姿勢を示した。「彼の発言は見ていない。試合は終わった。前を向くべきで、これ以上考えるべきではない」 ただ残念なことだと言っておく」とディフェンダーは認め、出場停止処分が自身のリズムとチームの勢いに与えた影響に明らかに苛立ちをにじませた。

24歳の選手は、ユヴェントスの欧州戦を控えた数日間、この出来事が精神的に重くのしかかっていた事実を隠さなかった。物議を醸した退場後の心境を振り返り、カルルはこう説明した。「当然ながらこの件後は非常に緊張していた。余計なことは言わない方がいい。多くを語っても意味がない。ピッチのことを考えなければならない。こうしたことは他の人が語るべきことだ」