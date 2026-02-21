Getty Images
翻訳者：
「正しい決断だった」―ヤン・ディオマンデがチェルシー移籍の機会を断った理由を説明
スポットライト：ディオマンデ
ディオマンデはRBライプツィヒでの活躍で注目を集めている。今シーズンのブンデスリーガで8得点4アシストを記録したこの若者は、夏の移籍の可能性が噂されている。リヴァプールはモハメド・サラーの後継候補としてディオマンデとの関連性を報じられているが、本人はアンフィールド移籍の噂を否定している。ビルト紙にこう語った。「皆が私の夢のクラブだと言っている。 しかし何よりも、父が最も愛するクラブなのです。父はアンフィールドの雰囲気を愛し、いつか私がそこでプレーする姿を見ることが彼の切なる願いでした。父は常にスティーブン・ジェラードを絶賛していました。私は彼がプレーする姿を見るには幼すぎました。長い間、家にはテレビさえありませんでした。リヴァプールには深い敬意を抱いていますが、今の私の夢のクラブはライプツィヒです」
ディオマンデはバイエルンからの関心の可能性についても質問され、こう付け加えた。「そういう話を聞くのはいつも嬉しい。でもバイエルンの関係者とは話していない。今はそのタイミングじゃない。私はライプツィヒで幸せだし、完全に集中し続けたい」
- Getty Images
ディオマンデがチェルシーの冷遇を説明する
ディオマンデはまた、キャリアの早い段階でイングランド移籍の可能性があったと説明した。このフォワードはRBLiveに対し、チェルシー、クリスタル・パレス、レンジャーズでトライアルを受け、スタンフォード・ブリッジ行きを決断する前にラ・リーガ移籍を選択する機会があったと語った。
「あの時は本当に悩んだ。多くの人が金銭面ばかりを気にかけているように感じた。チェルシーでプレーすべきだと強く勧められたんだ。そこで全てを止めて、自分で決断した」とビルト紙に語った。「レガネス会長とは知り合いだった。彼がアメリカ移籍を手助けしてくれた。突然、レガネスかチェルシーかの選択を迫られた。リスクはあったが、幸いにも正しい決断だった」 サッカーでは忍耐が非常に重要だと思う。常に金だけが全てではない。良いプレーを続ければ、自然と結果はついてくる。僕はまだ若い。スポーツとしての価値を高め、成長するためには出場機会が必要だ。ベンチではそれが得られない」
ディオマンデが将来の計画について語る
ディオマンデはレガネスに加入した後、昨夏ライプツィヒと5年契約を結んだ。ライプツィヒのオリバー・ミンツラフ最高経営責任者は現在、 ディオマンデに1億ユーロ（約110億円）の移籍金を設定しているとみられるが、 同ウインガーは将来的に移籍する可能性が高いと認めている。彼はこう付け加えた。「彼はボスだ。 移籍には常に多くの関係者が関わる——クラブ、代理人、家族、選手自身だ。だから、こうした決断は私一人では下せない。一つだけ約束できるのは、クラブと決して争わないということだ！もちろん、ここでキャリアを終えることはないだろう。その時が来たら話し合う。だが、もし今夏もここに留まるなら、私は心から満足している」
ヴィニシウス・ジュニアからの助言
ディオマンデは以前、レアル・マドリードのスター選手ヴィニシウス・ジュニオールが自身のアイドルの一人であり、ブラジル人選手がキャリアについて助言をくれたことも明かしている。ブンデスリーガ公式サイトにこう語った。「彼はピッチ上で多くの素晴らしいプレーを見せ、完全に集中している」 2週間前にパリで初めて直接会ったんだ。共通の知人がいて、ヴィニが2日間招待してくれた。楽しい時間を過ごしたよ。彼は『ピッチで楽しむこと、それが一番大事だ』と言ってくれたんだ」
- Getty Images
次に何が来る？
ディオマンデへの関心は夏の移籍市場まで続く見込みで、特にブンデスリーガで輝きを放ち続けるならばなおさらだ。ライプツィヒは現在ブンデスリーガ5位に位置し、次節では2位のドルトムントと対戦する。
広告