「正しい決断だった」―ヤン・ディオマンデがチェルシー移籍の機会を断った理由を説明

ディオマンデはRBライプツィヒでの活躍で注目を集めている。今シーズンのブンデスリーガで8得点4アシストを記録したこの若者は、夏の移籍の可能性が噂されている。リヴァプールはモハメド・サラーの後継候補としてディオマンデとの関連性を報じられているが、本人はアンフィールド移籍の噂を否定している。ビルト紙にこう語った。「皆が私の夢のクラブだと言っている。 しかし何よりも、父が最も愛するクラブなのです。父はアンフィールドの雰囲気を愛し、いつか私がそこでプレーする姿を見ることが彼の切なる願いでした。父は常にスティーブン・ジェラードを絶賛していました。私は彼がプレーする姿を見るには幼すぎました。長い間、家にはテレビさえありませんでした。リヴァプールには深い敬意を抱いていますが、今の私の夢のクラブはライプツィヒです」

ディオマンデはバイエルンからの関心の可能性についても質問され、こう付け加えた。「そういう話を聞くのはいつも嬉しい。でもバイエルンの関係者とは話していない。今はそのタイミングじゃない。私はライプツィヒで幸せだし、完全に集中し続けたい」