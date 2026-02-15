Goal.com
Erling Haaland
欧州ゴールデンシュー2025-26：ハリー・ケイン、アーリング・ハーランド、キリアン・エムバペと欧州得点王争い

キリアン・ムバッペの欧州ゴールデンシュー防衛は、ハリー・ケインやアーリング・ハーランドらによって脅かされている。

欧州ゴールデンシューは、サッカー界で最も権威ある個人賞の一つであり、欧州主要国内リーグで最も多くの得点を挙げたストライカーに贈られる。

毎シーズン、驚異的な得点数を安定して記録するエリートFWたちの新たな争いが繰り広げられる。調子の浮き沈みやフィットネス、チームの状況は常に変化するが、特定の名前は常に候補として挙がる。決定力、動き、そして安定感によって、年々その名を轟かせ続けるストライカーたちだ。

数十年にわたり、この賞は伝説的ストライカーたちによって支配されてきた。リオネル・メッシとクリスティアーノ・ロナウドの記録破りの時代から、現代サッカーを定義する近年の受賞者たちまでが名を連ねる。2024-25シーズンの栄冠はキリアン・ムバッペが獲得。驚異的な得点ペースで「最も信頼できる得点マシン」としての地位を確固たるものとし、サラーを抑えての受賞となった。2025-26シーズンが幕を開ける今、この争いには再び、確立されたスーパースターと台頭するエリートストライカーが混在している。

欧州ゴールデンシューは、各国内リーグの難易度に基づく加重得点システム*を採用している。 選手の得点は、リーグでの得点数に各リーグに割り当てられた係数（プレミアリーグ、リーガ・エスパニョーラ、ブンデスリーガなどの上位リーグは2.0、中位リーグは1.5、下位リーグは1.0）を乗じて算出される。これにより、競争力の高いリーグでの得点が最終順位においてより大きな価値を持つことが保証される。

以下は、欧州の得点王争いを常にリードする有力候補たちの概観である。

（※2.0係数リーグ所属選手のみ掲載）

    1ハリー・ケイン | バイエルン・ミュンヘン | 26得点

    ハリー・ケインは得点力と創造力を兼ね備えた万能選手として、常にリーグ得点ランキングの頂点近くに位置している。彼の正確なフィニッシュ、ペナルティエリア周辺からどこでもシュートを放つ能力、そして本能的な動きは、バイエルン・ミュンヘンの支配的なプレースタイルに理想的に適合している。

    豊富な経験と安定したパフォーマンスにより、ケインは欧州でも最も信頼できる攻撃陣の一人であり、どのシーズンでもリーグ戦で25～30得点を記録する能力を有している。

    2キリアン・エムバペ | レアル・マドリード | 23得点

    キリアン・ムバッペはスピード、知性、そしてエリート級の決定力を兼ね備えた唯一無二の存在であり、毎シーズン得点ランキングのトップに名を連ね続けている。中央で起用されようが左サイドから内側に切り込もうが、彼は常に守備の隙を突く方法を見出す。

    攻撃的なレアル・マドリードでプレーすることでその生産性はさらに増幅され、大舞台で力を発揮する評判は、欧州の得点ランキングにおいて彼が最も有力な長期的な候補の一人であることを示している。

    3アーリング・ハーランド | マンチェスター・シティ | 22得点

    アーリング・ハーランドは、ヨーロッパにおける純粋なセンターフォワードのプレーの基準として広く認められている。爆発的なスピード、身体能力の優位性、そして決定的なフィニッシュを兼ね備えた彼は、あらゆる得点ランキングにおいて常に脅威の存在だ。

    マンチェスター・シティではチャンスを量産するチームメイトに支えられ、リーグ戦と欧州カップ戦の両方で驚異的な数字を継続的に記録している。優れたポジショニング、飽くなきメンタリティ、そして質の低いチャンスさえも確実に決める能力が、彼をゴールデンシューの常連候補に押し上げ続けている。

    4 イゴール・チアゴ | ブレントフォード | 17得点

    イゴール・チアゴは、身体能力に優れ、飽くなきエネルギーを放つフォワードであり、その攻撃的なスタイルはブレントフォードのハイテンポな戦術に完璧に適合している。プレス、ボールキープ、クロスからの攻撃に長けており、ゴールネットを揺らすための複数の手段を兼ね備えている。

    その強靭な肉体、空中戦の強さ、そしてゴール前での冷静さの向上により、プレミアリーグの過酷な環境でも十分に戦える。フィニッシュの精度を磨き続ける限り、チアゴは安定した得点力をシーズン通じて発揮する素質を備えている。

    5ヴェダト・ムリキ | マヨルカ | 15得点

    コソボ代表FWヴェダト・ムリキは、2021-22シーズンにマヨルカへ移籍する前、トルコとイタリアで印象的な活躍を見せた。以来、このベテランFWはリーガ・エスパニョーラで得点を重ねている。

    6ラウタロ・マルティネス | インテル | 14得点

    インテルのタリスマンであるラウタロ・マルティネスは、毎シーズン、クラブで2桁の得点を記録しており、アルゼンチン代表のこの選手は、昨シーズンのセリエAでの12得点を上回ることを目指している。

    7 メイソン・グリーンウッド | マルセイユ | 14得点

    メイソン・グリーンウッドは、技術的な技巧、創造性、そして天性のフィニッシュ能力という、稀有な組み合わせを兼ね備えています。両足でのシュートに長け、様々なポジションから危険な存在となる彼は、マルセイユの攻撃に予測不可能性と才能をもたらしています。

    自らチャンスを作り出す能力と、チームメイトからの供給を確実にゴールに結びつける能力により、リーグ1で常に脅威となる存在であり続けている。その多才さと攻撃的な知性により、グリーンウッドはシーズンを通して常に高い得点力を発揮している。

    8ルイス・ディアス | バイエルン・ミュンヘン | 13得点

    元リヴァプールのFWルイス・ディアスはミュンヘンで即戦力として活躍し、ハリー・ケインの得点負担の一部を担っている。

    9アントワーヌ・セメニョ | マンチェスター・シティ | 13得点

    ガーナ代表のアントワーヌ・セメニョは、ここ数シーズンのプレミアリーグで脅威の存在であり、2025-26シーズンも前シーズンに続き好調を維持している。

    10フェラン・トーレス | バルセロナ | 12得点

    前述のように、ロベルト・レヴァンドフスキは、まるで時計の針を戻したかのように、驚異的な1試合あたりの得点率を記録し、今シーズンもなおその脅威的な存在感を強調している。

    とはいえ、フェラン・トーレスはバルセロナのフォワードの座を静かに手放すつもりはまったくない。スペイン代表のこの選手は、レアル・ベティスとのアウェー戦の前半に3ゴールを叩き出し、ヨーロッパの得点ランキングで急浮上。シャビの攻撃陣のトップに立つべき選手であることをはっきりと印象づけた。

    11デニズ・ウンダフ | シュトゥットガルト | 12得点

    元ブライトンのストライカー、デニズ・ウンダフはドイツ復帰後好調を維持し、シュトゥットガルトの攻撃陣において重要な戦力であり続けている。

    12ホアキン・パニチェリ | ストラスブール | 12得点

    ホアキン・パニチェリは、優れた予測能力、鋭い決定力、そして疲れを知らない働きぶりを発揮し、リーグ・アンで最も有望な得点者の一人へと急速に成長した。前線での動きで守備の隙を突く一方、得点場面での冷静さは年齢を超えた成熟度を物語っている。

    ストラスブールが成長の場を提供し続ける中、パニチェリはシーズンを通じて際立った得点数を記録できる新鋭ストライカーとしての地位を確立しつつある。

    13アンテ・ブディミル | オサスナ | 11得点

    ベテランのクロアチア人ストライカー、アンテ・ブディミルはオサスナでキャリア終盤の活躍を見せており、昨シーズンから続く輝かしい好調を維持している。

    14セルフ・ギラッシ | ボルシア・ドルトムント | 11得点

    シュトゥットガルトでブンデスリーガを席巻したセルフ・ギラッシは、ボルシア・ドルトムントに移籍後も得点を重ね続けた。

    15エステバン・ルポール | レンヌ | 11得点

    アンジェで印象的な活躍を見せたエステバン・ルポールは、レンヌへの移籍を果たし、これまでのキャリアの中で最高の個人シーズンの一つを過ごしている。

