欧州ゴールデンシュー2025-26：ハリー・ケイン、アーリング・ハーランド、キリアン・エムバペと欧州得点王争い

欧州ゴールデンシューは、サッカー界で最も権威ある個人賞の一つであり、欧州主要国内リーグで最も多くの得点を挙げたストライカーに贈られる。

毎シーズン、驚異的な得点数を安定して記録するエリートFWたちの新たな争いが繰り広げられる。調子の浮き沈みやフィットネス、チームの状況は常に変化するが、特定の名前は常に候補として挙がる。決定力、動き、そして安定感によって、年々その名を轟かせ続けるストライカーたちだ。

数十年にわたり、この賞は伝説的ストライカーたちによって支配されてきた。リオネル・メッシとクリスティアーノ・ロナウドの記録破りの時代から、現代サッカーを定義する近年の受賞者たちまでが名を連ねる。2024-25シーズンの栄冠はキリアン・ムバッペが獲得。驚異的な得点ペースで「最も信頼できる得点マシン」としての地位を確固たるものとし、サラーを抑えての受賞となった。2025-26シーズンが幕を開ける今、この争いには再び、確立されたスーパースターと台頭するエリートストライカーが混在している。

欧州ゴールデンシューは、各国内リーグの難易度に基づく加重得点システム*を採用している。 選手の得点は、リーグでの得点数に各リーグに割り当てられた係数（プレミアリーグ、リーガ・エスパニョーラ、ブンデスリーガなどの上位リーグは2.0、中位リーグは1.5、下位リーグは1.0）を乗じて算出される。これにより、競争力の高いリーグでの得点が最終順位においてより大きな価値を持つことが保証される。

以下は、欧州の得点王争いを常にリードする有力候補たちの概観である。

（※2.0係数リーグ所属選手のみ掲載）