Goal.com
ライブ
Gareth Southgate Manchester UnitedGetty/GOAL
Chris Burton

翻訳者：

次期マンチェスター・ユナイテッド監督？元イングランド代表監督ガレス・サウスゲートが「別の映画」に出演する計画の理由

元イングランド代表監督ガレス・サウスゲートは、自身がマンチェスター・ユナイテッドの指揮官としてクラブ監督に復帰する可能性を示唆する報道から距離を置こうとしている。55歳のサウスゲートは、2024年の欧州選手権で再び苦い敗北を味わった後、スリーライオンズ（イングランド代表）の指揮官職を退いた。ベンチに戻る代わりに、サウスゲートは「別の映画」に出演する計画を立てている。

  • サウスゲートはイングランド代表で主要タイトル獲得に迫った

    イングランド代表を2度の欧州選手権決勝とワールドカップベスト4に導いたサウスゲートは、最も過酷な国際チームの指揮官ポストを去る日が来れば、常に需要がある存在だった。世界中の国内クラブとの噂が絶えなかった。

    休養当初からの計画の一部であり、モチベーション講演活動への移行も視野に入れている。いかなるオファーもサウスゲートをベンチに戻すには至っていない。彼は以前ミドルズブラでプレミアリーグを経験しているが、その道へ急ぐつもりはないと述べている。

    • 広告
  • Spain v England: Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    サウスゲートが次の監督職を急いで決めていない理由

    彼には単なる職を得るための仕事への意欲はない。サウスゲートは『ザ・フットボール・ボードルーム・ポッドキャスト』でこう語っている。「プレミアリーグで監督をするという情熱は全くない。35歳でそれを経験し、11位か12位で終わった。今その順位にいるのは、おそらくボーンマスかブライトンだろう？

    だから『プレミアリーグで指揮を執った』と言うためだけにやる必要は感じない。世界サッカー界で最も重要な職の一つを経験したから、恵まれていたんだ。大きな舞台、傑出した選手たちとの仕事。オーナーの干渉もない。

    「外部から言われるのは『結局勝てなかった』という点だ。では勝利を証明するには？あのビッグクラブの一つに身を置くしかない」

    サウスゲートは、いわゆる「ビッグクラブ」の一つでプレッシャー下でも結果を出せると確信している。そして、そうした著名なポストでは、同時代の指導者たちよりも良い成績を残せたと信じている。

    彼は続けた。「我々はあのビッグクラブの実態を知っている…最近それらのクラブにいた人々が成し遂げた仕事を、私にもできたと思うか？ より良い結果を出せたか？ 私はできたと思う。

    「だがオーナー側から見れば、私の起用には付きまとう『負の遺産』がある。その現実も理解できる。そうした要素が、私をクラブにとって複雑な人事案にしているのだ」

  • レッドデビルズはサウスゲートが「船を安定させられる」と伝えられた

    長年にわたり、マンチェスター・ユナイテッドがサウスゲート監督を招聘するという噂が度々流れていた。この憶測は、ルーベン・アモリム監督がオールド・トラッフォードで解任されたことを受けて再び浮上した。

    1999年にレッドデビルズで3冠を達成し元イングランド代表のスター選手であるテディ・シェリンガム氏は、「アレックス・ファーガソン卿が去って以来、マンチェスター・ユナイテッドに在籍した著名な監督たちを見ると、その多くが、それぞれのやり方でクラブを前進させようとして失敗してきた」と述べています。 ガレス・サウスゲートの戦術スタイルに懸念を抱くユナイテッドファンもいることは承知しているが、彼がイングランド代表で成し遂げた成果を見れば、オールド・トラッフォードの船を安定させる人物となり得るだろう。

    「マンチェスター・ユナイテッドは、イングランドサッカーの頂点に立つクラブです。サウスゲート氏は、8年間イングランド代表監督を務めた経験から、その任務の重大さを理解していると思います。彼は、その任務に伴うプレッシャーを理解し、ユナイテッドを本来の地位に戻すという重責を担うのに、よりふさわしい人物だと思います。ガレス氏を招聘して、クラブ全体の再構築を行うことは、決して悪い選択ではないでしょう。

  • Everton v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    キャリック、マンチェスター・ユナイテッドの暫定監督として好印象を与える

    サウスゲートはマンチェスターからの接触を積極的に促しておらず、近い将来の展望についてこう付け加えた。「別の代表チームの指揮を執りたくはない。クラブ？正直言って、それは私の目指すところではない。

    イングランド代表を離れて2年経った今、コーチング職を積極的に探しているわけではない。もしあの欧州選手権決勝が（コーチングにおける）頂点だったとしても、気にする必要はない。なぜなら、私の人生にはまだ15～20年残っている。そして私は、人生の新たな映像、新たな映画、新たな章にワクワクしているのだ」

    今夏、オールド・トラッフォードでサウスゲートが埋めるべきポストは存在しないかもしれない。元ミドルズブラ監督であるマイケル・キャリック暫定指揮官として手腕を発揮しているからだ。彼は6試合無敗（うち5勝）を達成し、ユナイテッドをチャンピオンズリーグ出場権争いに復帰させた。44歳のキャリックはシーズン終了後に正式監督に任命される可能性がある。

プレミアリーグ
マンチェスター・ユナイテッド crest
マンチェスター・ユナイテッド
MUN
クリスタル・パレス crest
クリスタル・パレス
CRY
0