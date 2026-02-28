次期マンチェスター・ユナイテッド監督？元イングランド代表監督ガレス・サウスゲートが「別の映画」に出演する計画の理由

彼には単なる職を得るための仕事への意欲はない。サウスゲートは『ザ・フットボール・ボードルーム・ポッドキャスト』でこう語っている。「プレミアリーグで監督をするという情熱は全くない。35歳でそれを経験し、11位か12位で終わった。今その順位にいるのは、おそらくボーンマスかブライトンだろう？

だから『プレミアリーグで指揮を執った』と言うためだけにやる必要は感じない。世界サッカー界で最も重要な職の一つを経験したから、恵まれていたんだ。大きな舞台、傑出した選手たちとの仕事。オーナーの干渉もない。

「外部から言われるのは『結局勝てなかった』という点だ。では勝利を証明するには？あのビッグクラブの一つに身を置くしかない」

サウスゲートは、いわゆる「ビッグクラブ」の一つでプレッシャー下でも結果を出せると確信している。そして、そうした著名なポストでは、同時代の指導者たちよりも良い成績を残せたと信じている。

彼は続けた。「我々はあのビッグクラブの実態を知っている…最近それらのクラブにいた人々が成し遂げた仕事を、私にもできたと思うか？ より良い結果を出せたか？ 私はできたと思う。

「だがオーナー側から見れば、私の起用には付きまとう『負の遺産』がある。その現実も理解できる。そうした要素が、私をクラブにとって複雑な人事案にしているのだ」