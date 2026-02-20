「次のジダンが生まれたと思った」―米国代表のスター選手ジオ・レイナが、2026年ワールドカップを前に巨大な潜在能力を発揮する可能性を少しでも高めるために必ず成すべきことを語った

レイナはまだ23歳だが、初期の期待に応えられるかとの質問に対し、ラモスはカナダのオンラインカジノを通じてGOALにこう語った。「これは非常に難しい質問だ。ユース代表チームの技術ディレクターを務めていた頃、15歳のジオ（レイナ）が台頭してきたのを見て、我々は次のジダンが現れたと思った。

彼の持つ優雅さ、ターンする様子、プレーの展開を見通す能力——情報を驚くほど早く処理する。我々は『これは別格だ』と思った。彼がプレーするたびに『これが彼の真価だ』と感じたものだ。しかし残念ながら、ジョアンについては『これが彼の真価だ』と言い続けてきたが、未だにその真価を目の当たりにしていない。 それが全く実現していない」

レイナが今後取るべき道について、ラモスは続けた。「事実として、ジオは60試合、80試合、100試合と90分間フル出場できるチームに所属する必要がある。だが我々はそれを全く見ていない。過去4、5年間、彼の出場時間はごくわずかだった。 現時点で言えるのは、ジョイが実際にプレーできるチームに所属できるかどうかは我々全員の責任だということだ。なぜなら、その姿を見たことがないからだ。

「今後の方向性について意見を述べるのは難しい。若手選手は23～24歳という、そのポジションでプレーすればチームに大きな影響を与え、チームを牽引できる年齢に差し掛かっているからだ。彼はそれを果たせていない」