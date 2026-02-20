Getty/GOAL
「次のジダンが生まれたと思った」―米国代表のスター選手ジオ・レイナが、2026年ワールドカップを前に巨大な潜在能力を発揮する可能性を少しでも高めるために必ず成すべきことを語った
負傷がレイナをボルシア・ドルトムントで足止めした
レイナは十代で欧州へ渡るという勇気ある決断を下し、わずか17歳でボルシア・ドルトムントのトップチームデビューを果たした。これはブンデスリーガの強豪クラブにおいて、同胞クリスチャン・プリシッチが保持していた記録を塗り替えるものだった。
イングランドで生まれた彼には、父がプレミアリーグのサンダーランドでプレーしていた時期から大きな期待が寄せられていた。しかしレイナの身体はその後、度重なる故障に見舞われることになる。
ドルトムントでは6年間でわずか146試合の出場に留まり（その間にはノッティンガム・フォレストへの忘れがたいローン移籍も経験）、2025年夏にボルシア・メンヒェングラートバッハへ移籍し新たな挑戦を始めた。
米国男子代表はレイナを「次なるジダン」と評した
レイナはまだ23歳だが、初期の期待に応えられるかとの質問に対し、ラモスはカナダのオンラインカジノを通じてGOALにこう語った。「これは非常に難しい質問だ。ユース代表チームの技術ディレクターを務めていた頃、15歳のジオ（レイナ）が台頭してきたのを見て、我々は次のジダンが現れたと思った。
彼の持つ優雅さ、ターンする様子、プレーの展開を見通す能力——情報を驚くほど早く処理する。我々は『これは別格だ』と思った。彼がプレーするたびに『これが彼の真価だ』と感じたものだ。しかし残念ながら、ジョアンについては『これが彼の真価だ』と言い続けてきたが、未だにその真価を目の当たりにしていない。 それが全く実現していない」
レイナが今後取るべき道について、ラモスは続けた。「事実として、ジオは60試合、80試合、100試合と90分間フル出場できるチームに所属する必要がある。だが我々はそれを全く見ていない。過去4、5年間、彼の出場時間はごくわずかだった。 現時点で言えるのは、ジョイが実際にプレーできるチームに所属できるかどうかは我々全員の責任だということだ。なぜなら、その姿を見たことがないからだ。
「今後の方向性について意見を述べるのは難しい。若手選手は23～24歳という、そのポジションでプレーすればチームに大きな影響を与え、チームを牽引できる年齢に差し掛かっているからだ。彼はそれを果たせていない」
レイナは将来、また大きな移籍を果たすだろうか？
レイナが国内および国際的な主要舞台で主役級の活躍ができる能力を有していることは疑いようがない。代表では34試合の出場実績を誇る。しかし、怪我を回避しつつ安定したパフォーマンスを発揮し続けることが課題となっている。
これらの課題が克服されれば、サッカー界の頂点に立つ可能性は依然として残されている。元米国代表のゴールキーパー、ブラッド・フリーデルもこれを認めている。彼は以前、GOALの取材でレイナの将来について問われた際、こう語っている。「彼は間違いなく（トップクラブに移籍できる）。彼の年齢を考えてみろ。何らかの理由で彼の身体は現在の状態に陥った。その原因を突き止め、再構築する必要がある。
「彼はほとんどのクラブでプレーできる。選手が負傷すると、クラブが即座に気づき、彼を戦線離脱させるケースもある。しかしジオ（レイナ）は常にビッグクラブと結びつけられるか、誰かが注目している。彼のプレー能力は問題ではない。それが強みだ。誰もが彼の才能を認めている。今、彼が解決すべきは、いかにして健康を維持するかだ」
ワールドカップへの挑戦：レイナ、米国代表入りを目指す
レイナは今季メンヒェングラートバッハで16試合に出場しているが、クラブでの初得点は未だ記録しておらず、降格の危機も完全に去ったわけではない。今後の数週間でパフォーマンスを向上させ、マウリシオ・ポチェッティーノ監督のワールドカップ計画に名を連ね、近い将来の移籍市場で再び大型移籍を実現させる道筋をつける必要がある。
