Levante UD v Real Madrid CF - La LigaGetty Images Sport
James Westwood

次なるルイス・フィーゴ?! レアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長がバルセロナから「夢の」獲得を狙う

レアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長が、バルセロナの中盤選手ペドリ獲得に向けた「夢の」取引を狙っていると報じられている。これは2000年に欧州サッカー界を震撼させたルイス・フィーゴ移籍騒動の再来となる可能性がある。ペドリは2020年にラス・パルマスからバルサに加入して以来、クラブの最も輝かしいスターの一人として台頭しており、ペレス会長は宿敵レアルから彼を引き抜くことに強い意欲を示しているという。

  • Pedri Barcelona 2025-26Getty

    ペレス、レアルで「爆弾級」の獲得を計画

    エルデスマルケはペドリがペレス会長の「夢の」獲得候補だと報じ、スペイン人ジャーナリストのシロ・ロペスはレアル会長が来季このスペイン人プレイメーカーをサンティアゴ・ベルナベウに招きたいと付け加えた。 ロペスは次のように述べた：「レアル・マドリードが2027-28シーズンに向けて獲得を目指す選手はペドリだ。これはまさに爆弾級の移籍となるだろう。2000-01シーズンのルイス・フィーゴ級の大物獲得に匹敵する。単なる戦力補強ではなく、バルセロナから不可欠な選手を奪い取る行為だ」

  • Luis Figo of Real Madrid is bombarded by missilesGetty Images Sport

    フィゴがクラシコの境界を越えた時

    ポルトガル人MFフィーゴは2000年7月、当時世界最高額となる6200万ユーロ（約5400万ポンド／7400万ドル）という巨額移籍金でバルセロナからレアル・マドリードへ移籍した。この移籍は大きな論争を巻き起こした。バルサファンはフィーゴを決して許さず、この移籍を裏切り行為と見なした。

    フィゴがレアルの選手としてカンプ・ノウに戻ってくるたびに標的となり、コーナーキックを蹴る前には物投げが飛んだ。特に2022年11月の激動のクラシコでは豚の頭が投げ込まれる事態も起きた。ペドリが同じ道を歩むことになれば、それは大きな驚きとなるだろう。

  • ペドリ、2030年までバルサと契約延長、巨額の違約金条項付き

    ペドリはバルセロナでこれまでに全大会通算227試合に出場し、23得点を記録。クラブのリーガ優勝2回、コパ・デル・レイ制覇2回に貢献した。昨年1月にはカンプ・ノウで新たな5年契約を締結。報道によれば、潜在的な獲得希望者を排除するため10億ユーロの違約金条項が盛り込まれている。

    契約発表後、彼はこう語った。「自分が望む場所にいられて幸せだ。これからもサッカーを楽しみ、バルサでプレーし続けたい」

    「何度も言ってきたように、これは子供の頃からの夢だった。この夢を延長できることが、私にとって最も素晴らしい出来事だ」

  • pedri yamal(C)Getty images

    さらなるトロフィー獲得と初のゴールデンボールを目指す

    バルセロナは前シーズン国内3冠を達成し、5月にはさらなるタイトル獲得を狙っている。ハンス・フリック監督率いるチームはリーガ・エスパニョーラでレアル・マドリードを1ポイント差でリードし首位に立つ一方、コパ・デル・レイでは準決勝、チャンピオンズリーグでは決勝トーナメント1回戦に進出している。

    ペドリは複数戦線での栄冠獲得に向け、再び不可欠な存在となっている。25試合で10得点関与を記録している。 23歳の彼は初のバロンドール獲得も視野に入れているようだ。昨年UEFAのインタビューでこう語っている。「ロドリが受賞したことで、中盤を支配し試合のテンポやリズムを操る選手がバロンドールを獲れることが証明された。バロンドールを掲げるのはずっと夢だった」

    バルセロナが木曜夜にアトレティコ・マドリードを敵地で迎え、コパ・デル・レイ準決勝第1戦を戦うことで、彼はこの「黄金のボール」獲得に向けたさらなる実績を積み重ねる機会を得るだろう。

    GOAL-eによる自動翻訳

