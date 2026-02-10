次なるルイス・フィーゴ?! レアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長がバルセロナから「夢の」獲得を狙う

バルセロナは前シーズン国内3冠を達成し、5月にはさらなるタイトル獲得を狙っている。ハンス・フリック監督率いるチームはリーガ・エスパニョーラでレアル・マドリードを1ポイント差でリードし首位に立つ一方、コパ・デル・レイでは準決勝、チャンピオンズリーグでは決勝トーナメント1回戦に進出している。

ペドリは複数戦線での栄冠獲得に向け、再び不可欠な存在となっている。25試合で10得点関与を記録している。 23歳の彼は初のバロンドール獲得も視野に入れているようだ。昨年UEFAのインタビューでこう語っている。「ロドリが受賞したことで、中盤を支配し試合のテンポやリズムを操る選手がバロンドールを獲れることが証明された。バロンドールを掲げるのはずっと夢だった」

バルセロナが木曜夜にアトレティコ・マドリードを敵地で迎え、コパ・デル・レイ準決勝第1戦を戦うことで、彼はこの「黄金のボール」獲得に向けたさらなる実績を積み重ねる機会を得るだろう。