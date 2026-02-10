Getty Images Sport
次なるルイス・フィーゴ?! レアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長がバルセロナから「夢の」獲得を狙う
- Getty
ペレス、レアルで「爆弾級」の獲得を計画
エルデスマルケはペドリがペレス会長の「夢の」獲得候補だと報じ、スペイン人ジャーナリストのシロ・ロペスはレアル会長が来季このスペイン人プレイメーカーをサンティアゴ・ベルナベウに招きたいと付け加えた。 ロペスは次のように述べた：「レアル・マドリードが2027-28シーズンに向けて獲得を目指す選手はペドリだ。これはまさに爆弾級の移籍となるだろう。2000-01シーズンのルイス・フィーゴ級の大物獲得に匹敵する。単なる戦力補強ではなく、バルセロナから不可欠な選手を奪い取る行為だ」
- Getty Images Sport
フィゴがクラシコの境界を越えた時
ポルトガル人MFフィーゴは2000年7月、当時世界最高額となる6200万ユーロ（約5400万ポンド／7400万ドル）という巨額移籍金でバルセロナからレアル・マドリードへ移籍した。この移籍は大きな論争を巻き起こした。バルサファンはフィーゴを決して許さず、この移籍を裏切り行為と見なした。
フィゴがレアルの選手としてカンプ・ノウに戻ってくるたびに標的となり、コーナーキックを蹴る前には物投げが飛んだ。特に2022年11月の激動のクラシコでは豚の頭が投げ込まれる事態も起きた。ペドリが同じ道を歩むことになれば、それは大きな驚きとなるだろう。
ペドリ、2030年までバルサと契約延長、巨額の違約金条項付き
ペドリはバルセロナでこれまでに全大会通算227試合に出場し、23得点を記録。クラブのリーガ優勝2回、コパ・デル・レイ制覇2回に貢献した。昨年1月にはカンプ・ノウで新たな5年契約を締結。報道によれば、潜在的な獲得希望者を排除するため10億ユーロの違約金条項が盛り込まれている。
契約発表後、彼はこう語った。「自分が望む場所にいられて幸せだ。これからもサッカーを楽しみ、バルサでプレーし続けたい」
「何度も言ってきたように、これは子供の頃からの夢だった。この夢を延長できることが、私にとって最も素晴らしい出来事だ」
- (C)Getty images
さらなるトロフィー獲得と初のゴールデンボールを目指す
バルセロナは前シーズン国内3冠を達成し、5月にはさらなるタイトル獲得を狙っている。ハンス・フリック監督率いるチームはリーガ・エスパニョーラでレアル・マドリードを1ポイント差でリードし首位に立つ一方、コパ・デル・レイでは準決勝、チャンピオンズリーグでは決勝トーナメント1回戦に進出している。
ペドリは複数戦線での栄冠獲得に向け、再び不可欠な存在となっている。25試合で10得点関与を記録している。 23歳の彼は初のバロンドール獲得も視野に入れているようだ。昨年UEFAのインタビューでこう語っている。「ロドリが受賞したことで、中盤を支配し試合のテンポやリズムを操る選手がバロンドールを獲れることが証明された。バロンドールを掲げるのはずっと夢だった」
バルセロナが木曜夜にアトレティコ・マドリードを敵地で迎え、コパ・デル・レイ準決勝第1戦を戦うことで、彼はこの「黄金のボール」獲得に向けたさらなる実績を積み重ねる機会を得るだろう。
GOAL-eによる自動翻訳
