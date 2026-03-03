AFP
検察当局、コンゴ民主共和国（DRC）のスポンサー契約に関連するマネーロンダリング及び汚職疑惑でモナコを捜査開始
調査の起源
フランス通信社（AFP）によると、モナコ検察総長はモナコとコンゴ民主共和国を結ぶ商業的関係について予備調査を開始した。司法関係筋は火曜日、この法的措置がフランス在住の2名の匿名コンゴ人市民による正式な告発に基づくことを確認した。彼らはスポーツ協定に偽装された潜在的な財務不正行為について深刻な懸念を表明している。
調査の焦点は、2025年6月にモナコサッカークラブとコンゴ政府間で締結されたスポンサー契約にある。 この契約は3シーズンで総額480万ユーロと推定され、主に選手のスリーブに「R.D. Congo - Heart of Africa（コンゴ民主共和国 - アフリカの心臓）」のスローガンを表示する内容である。FCバルセロナやACミランとの同様の高額パートナーシップが存在する中、この特定のモナコ契約は野党勢力や在外コンゴ人コミュニティの間で即座に警戒信号を引き起こした。
搾取と汚職の疑惑
匿名の申立人を代理する法律家は、フランスのトップクラブの威信あるイメージがコンゴ国民を犠牲にして積極的に利用されていると主張している。市民側代理人のエルヴェ・ディアケゼ弁護士はAFPに対し、依頼人らはモナコに深い敬意を抱いているものの、特定の個人がこの評判を悪用して国民を搾取していると信じていると述べた。
スポンサー契約の表明された目的は、観光振興、外国投資誘致、そしてモナコのスポーツ専門知識を活用した地元サッカーの発展であった。しかし批判派はこの主張に強く反論している。彼らは、現在ほとんどの欧州諸国が紛争の絶えない同国への観光旅行を控えるよう勧告しているという痛烈な皮肉を指摘する。反対派は、数百万ユーロを欧州のエリートサッカーに注ぎ込むことは、切実に必要とされる国内インフラに充てるべき資源の深刻な誤配分だと主張している。
コンゴのスポーツ大臣が調査対象に
法的申し立ては特に、コンゴ民主共和国のディディエ・ブディンブスポーツ大臣を名指しで非難している。この数百万ユーロ規模の契約の履行が、確立された公共調達規則を完全に無視していたと主張している。原告側は、具体的な予算項目の明らかな欠如を指摘し、競争入札プロセスが全く存在しなかったことを示し、政府とクラブ間の金融取引の真の性質について深刻な疑念を提起している。
「「リベートや手数料を伴う違法行為の論理に突入している。検証すべき事項が存在する」とディアケセ氏は述べた。手続き上の不備は、透明性を意図的に回避する計画的な努力を示唆していると申立人は見ている。申立書の初期審査を経て、フランス国家金融検察庁（PNF）は本件がさらなる対応を要すると判断し、モナコ検事総長に対し、この取引の複雑な資金経路を深く掘り下げるよう正式に照会を伝達した。
資金の出所を調査する
モナコで新たに開始された捜査の主目的は、480万ユーロに上る袖スポンサー契約の資金源を綿密に追跡・検証することである。当局は、この資金が横領された公的資産の洗浄に該当するか否かを解明しようとしている。この契約に関連する財務記録と取引は厳しく精査され、このスポーツ提携を通じて公国金融システムに不正資金が流入していないことを確認する。
法的な状況が展開する中、モナコは予備調査に関して協力的姿勢を維持した。疑惑とそれに続く調査に関するコメントをAFPが求めた際、クラブは簡潔な回答を提供した。「ASモナコは状況を認識しており、関係当局の要請には応じる用意がある」と広報担当者は述べた。
