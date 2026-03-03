検察当局、コンゴ民主共和国（DRC）のスポンサー契約に関連するマネーロンダリング及び汚職疑惑でモナコを捜査開始

フランス通信社（AFP）によると、モナコ検察総長はモナコとコンゴ民主共和国を結ぶ商業的関係について予備調査を開始した。司法関係筋は火曜日、この法的措置がフランス在住の2名の匿名コンゴ人市民による正式な告発に基づくことを確認した。彼らはスポーツ協定に偽装された潜在的な財務不正行為について深刻な懸念を表明している。

調査の焦点は、2025年6月にモナコサッカークラブとコンゴ政府間で締結されたスポンサー契約にある。 この契約は3シーズンで総額480万ユーロと推定され、主に選手のスリーブに「R.D. Congo - Heart of Africa（コンゴ民主共和国 - アフリカの心臓）」のスローガンを表示する内容である。FCバルセロナやACミランとの同様の高額パートナーシップが存在する中、この特定のモナコ契約は野党勢力や在外コンゴ人コミュニティの間で即座に警戒信号を引き起こした。