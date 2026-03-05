Getty
翻訳者：
「本物のサッカーはヨーロッパでプレーされる」― ワールドカップ開催を控えた米国代表、クリスチャン・プリシッチらトップ選手がMLSに残留しない理由を痛烈に指摘される
メッシの加入はMLSにとって追い風だが、その先はどうなるのか？
アメリカ国内ではサッカーの人気が高まり続けている一方で、新進選手を母国に留めることは困難である。大西洋を渡れば、より高いレベルの競争とより高額な年俸が得られるからだ。
欧州環境で成長する機会は、数多くの米国代表スター選手に恩恵をもたらした。一方で、欧州で育った選手たちは、星条旗への忠誠を誓うよう説得されてきた。その結果、チーム全体のレベルが向上し、「黄金世代」が形成された。
その世代が今、自国開催のワールドカップへ向かう。FIFAランキングでトップ20圏内に安定して位置する代表チームへの期待は高まる一方だ。マウリシオ・ポチェッティーノ監督は、現在もアメリカでプレーする複数の選手を招集する見込みである。
アルゼンチン最高の選手リオネル・メッシの存在は、世界的な関心を集めつつ、この部門に歓迎すべき活力を与え続けている。しかし、アメリカの才能が国内に留まり、同様の熱狂と興奮を生み出す日が来るのだろうか？
- Getty
なぜアメリカの才能は今後もヨーロッパを目指すのか
ニュージャージー州出身のロッシにこの質問が投げかけられた時、元マンチェスター・ユナイテッド、フィオレンティーナ、ビジャレアル、レアル・ソルトレイク所属のストライカー（ウィズ・スロットとの提携で発言）はGOALにこう語った。「それは大きな挑戦だが、真のサッカーはヨーロッパでプレーされている。本物のサッカーはヨーロッパで行われている。誰もがそこを目指しているのだ。
「アメリカにおける主要リーグはMLSだ。MLSはアメリカ式スポーツとして運営されているが、サッカーは国際的なスポーツだということを忘れてはならない。 NFLもNBAも野球もアメリカ式に運営できる。それらはアメリカ発祥のスポーツだからだ。しかしサッカーは国際的なスポーツである。したがって、プレミアリーグやセリエA、ブンデスリーガと同等のレベルに到達するには、まだまだ長い道のりがある。当然ながら、彼らはヨーロッパでプレーすることを目指すべきだ」
ロッシは、アメリカのサッカーを阻む明らかな欠陥があると指摘し、サラリーキャップは活発な議論を引き続き生み出す問題の一つだと述べた。元イタリア代表のロッシはさらにこう付け加えた。「若手を引き付けて育成し、チームに留まらせるには適切な構造ではない。オーナーにとっては素晴らしいかもしれないが、トップダウンで構築されたものは好きではない。私は常にボトムアップで築くことを信じる者だ」
自国で育ったスター選手がMLSに残る日が来るだろうか？
MLSの魅力を高める取り組みが進められており、日程変更により欧州リーグとの整合性が図られている。これにより、国内で育ったスター選手たちが海外移籍を考える必要がなくなり、あらゆる要望が国内で満たされる日が近いと期待されている。
欧州と米国での経験を持つもう一人の人物、元チェルシー、マンチェスター・シティ、ニューヨーク・レッドブルズのウイング、ショーン・ライト＝フィリップスは、将来有望な選手が国内に残留し始めるかとのGOALの質問にこう答えている。「本当にそう願っている。スポーツ界のためにも心から願っている。国がそれを実現できるのは素晴らしいことだ。
「他のほぼ全ての国ではそれが可能だ——ファン基盤が小さいと言われる国でさえ、キャリアを築ける。苦しんでいるのはアメリカ人だけだ。中米の選手たちは台頭し、生き残り、プレーしている。だが『アメリカを離れなければ、あるいは引退しなければ』と考えているのはアメリカ人選手たちなのだ」
- (C)Getty Images
ワールドカップはMLSの基盤となる要素となり得る
2026年ワールドカップは、米国がさらなる基盤整備を進める助けとなるはずだ。将来のスーパースターたちが、遠く離れた海外での冒険よりも母国でのプレーを好むようになるには、どれほどの基盤が必要となるかはまだ未知数である。
広告