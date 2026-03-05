「本物のサッカーはヨーロッパでプレーされる」― ワールドカップ開催を控えた米国代表、クリスチャン・プリシッチらトップ選手がMLSに残留しない理由を痛烈に指摘される

MLSの魅力を高める取り組みが進められており、日程変更により欧州リーグとの整合性が図られている。これにより、国内で育ったスター選手たちが海外移籍を考える必要がなくなり、あらゆる要望が国内で満たされる日が近いと期待されている。

欧州と米国での経験を持つもう一人の人物、元チェルシー、マンチェスター・シティ、ニューヨーク・レッドブルズのウイング、ショーン・ライト＝フィリップスは、将来有望な選手が国内に残留し始めるかとのGOALの質問にこう答えている。「本当にそう願っている。スポーツ界のためにも心から願っている。国がそれを実現できるのは素晴らしいことだ。

「他のほぼ全ての国ではそれが可能だ——ファン基盤が小さいと言われる国でさえ、キャリアを築ける。苦しんでいるのはアメリカ人だけだ。中米の選手たちは台頭し、生き残り、プレーしている。だが『アメリカを離れなければ、あるいは引退しなければ』と考えているのはアメリカ人選手たちなのだ」