本業に専念しろ、ルーベン！マンチェスター・シティのスター選手が『ラブ・アイランド』司会者にバレンタインの贈り物をした件を受け、マヤ・ジャマがディアスの作品をシェア

ジャマとディアスはそれぞれのスケジュールに空き時間を見つけて、高級レストランで食事を楽しんだ。前者は英国へ急遽戻った一方、後者はマンチェスター・シティのFAカップ戦に帯同中だった——地元サルフォード・シティとの4回戦に臨むブルーズのベンチ入りメンバーに名を連ねていたのだ。

ペップ・グアルディオラ監督は、リーグ2の相手に2-0で楽勝したため、ディアスを起用する必要はなかった。彼は未出場の控え選手となり、ジャマはエティハド・スタジアムの観客席にいた一人だった。

彼女はイーストランズへ向かう前に、恋人からバレンタインデーのサプライズを贈られていた。100本の赤いバラでできた巨大なブーケがマンチェスターでの帰りを歓迎した。さらにシャネルの豪華な贈り物も受け取っている。

ジャマは赤い装いでエティハドスタジアムへ向かいバレンタインの雰囲気を盛り上げようと考えていたが、ライバルのマンチェスター・ユナイテッドがその色をユニフォームに採用していることに気づき、すぐにその計画の誤りに気づいた。

ディアスから贈られた花束を添えたSNS投稿で彼女はこう綴った。「彼はもう仕事に出かけたし、私もすぐに出かけるけど、赤い服を着ようかと思ってたんだ。でもあそこは超ブルーな場所だって思い出した！あまりウケないかも！」