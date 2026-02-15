Getty/GOAL
本業に専念しろ、ルーベン！マンチェスター・シティのスター選手が『ラブ・アイランド』司会者にバレンタインの贈り物をした件を受け、マヤ・ジャマがディアスの作品をシェア
ピカソ！？ジャマ＆ディアスが芸術的才能を試す
ジャマは最新シリーズの『ラブ・アイランド オールスターズ』の司会を務めながらも、英国に戻る時間を見つけていたが、自身のスケッチを誇りに思っていた。ディアスの出来にはあまり感心していなかった。
シティのセンターバックは、プレミアリーグやチャンピオンズリーグのタイトルを手にしているサッカー界のエリート選手として自らの芸術を極めたかもしれないが、明らかに足の方が手よりも器用だ。
ディアスの描いた肖像画は、彼女に似ているはずだったが、少なくともジャマの顔に笑みを浮かべさせた。彼女は彼の努力を面白がり、二人は自らを「ピカソ」の芸術家候補と称した。しかし、どちらの道も歩むようには見えなかった。
バレンタインデーの贈り物：ディアスがパートナーのジャマに贈る
ジャマとディアスはそれぞれのスケジュールに空き時間を見つけて、高級レストランで食事を楽しんだ。前者は英国へ急遽戻った一方、後者はマンチェスター・シティのFAカップ戦に帯同中だった——地元サルフォード・シティとの4回戦に臨むブルーズのベンチ入りメンバーに名を連ねていたのだ。
ペップ・グアルディオラ監督は、リーグ2の相手に2-0で楽勝したため、ディアスを起用する必要はなかった。彼は未出場の控え選手となり、ジャマはエティハド・スタジアムの観客席にいた一人だった。
彼女はイーストランズへ向かう前に、恋人からバレンタインデーのサプライズを贈られていた。100本の赤いバラでできた巨大なブーケがマンチェスターでの帰りを歓迎した。さらにシャネルの豪華な贈り物も受け取っている。
ジャマは赤い装いでエティハドスタジアムへ向かいバレンタインの雰囲気を盛り上げようと考えていたが、ライバルのマンチェスター・ユナイテッドがその色をユニフォームに採用していることに気づき、すぐにその計画の誤りに気づいた。
ディアスから贈られた花束を添えたSNS投稿で彼女はこう綴った。「彼はもう仕事に出かけたし、私もすぐに出かけるけど、赤い服を着ようかと思ってたんだ。でもあそこは超ブルーな場所だって思い出した！あまりウケないかも！」
ディアスとジャマ、休憩後の苦戦
ディアスとジャマは最近、チェシャーの邸宅に侵入されるという困難な時期を経験した。侵入者らは100万ポンド（約1億5000万円）相当の私物を持ち去ったとされる。事件の経緯と責任者に関する警察の捜査は現在も継続中だ。
ジャマはロンドンに別れを告げ、北西部に移り住んだディアスと合流した。二人はこれまで太陽に照らされた休暇で多くの幸せな思い出を作ってきたが、今度は共に根を下ろすつもりだ。
ディアスがワールドカップ出場を前にシティで栄誉を追う
今夏、クリスティアーノ・ロナウドら代表のスター選手と共にワールドカップへ臨むディアスは、2月21日のニューカッスル戦（ホーム）でシティ復帰を予定している。グアルディオラ率いるチームは、この試合をプレミアリーグ2位で迎える。首位アーセナルとは4ポイント差である。
