シーマンは、アーセナルが2004年以来となるプレミアリーグ優勝を目指す中、現在のゴールキーパーであるラヤが「非常に安定している」と評価している。現在、マンチェスター・シティに6ポイントの差をつけて首位を走っている。

シーマンは後継者についてこう続けた。「彼は大きなセーブを連発している。背中を反らせてバーに弾き、跳ね返りを誰かが叩き込んだが、それをまた止めたダブルセーブもあった。今シーズンはブライトン戦で信じられないセーブも見せた。誰かが曲げて放ったシュートを触り、バーに当たって越えようとしたが、それを防いだんだ」

「デイビッドは今や非常に安定した選手だ。アーセナルのゴールキーパーとしての役割にも慣れつつある。 ブレントフォード時代は多くの仕事をこなしていたが、アーロン・ラムズデールというファンのお気に入りからポジションを奪うという、僕と似た状況に置かれた。プレッシャーに加え、観客に認められようとし、優れたゴールキーパーになろうとする中で、最初のシーズンは苦労した。しかしラムズデールが去った今、彼は完全に落ち着いている。

「ラヤのプレーを見るのは本当に楽しい。彼は落ち着いていて、自信に満ちている。経歴を見ても、16歳でブラックバーンに移籍し、イングランドの下部リーグから現在の地位まで登り詰めてきた。あらゆるレベルを経験してきたことが、きっと役立っているはずだ」