GOAL
「本当に腹が立つ！」― デビッド・シーマン、マンチェスター・シティ戦で平凡なセーブを過剰に祝うジャンルイジ・ドンナルンマを非難
シーマンがドンナルンマを狙い撃ち
シーマンは『ビースト・モード・オン』ポッドキャストでアデバヨ・アキンフェンワから現代のゴールキーパーの状況について問われ、セーブ後の過剰な祝賀姿勢からドナールマを「イライラさせる選手の一人」と指摘した。
彼はこう語った。「セーブを大げさに祝う選手たちについてだが、現在私が最も評価しているドンナルンマでさえ、そこそこ良いセーブの後で過剰な祝賀をしていた。そういうのを見ると『おい、お前はそれ以上の実力があるだろ』と思ってしまう」 ゴールキーパーが移籍したばかりのクラブで、大したことないセーブをした後に大げさに喜ぶのを見ると、『おい、何やってんだ？』って思うよ。本当に意味のある時に祝えよ！それが本当に腹が立つんだ」
- Getty Images Sport
シーマンのラヤに関する考察
シーマンは、アーセナルが2004年以来となるプレミアリーグ優勝を目指す中、現在のゴールキーパーであるラヤが「非常に安定している」と評価している。現在、マンチェスター・シティに6ポイントの差をつけて首位を走っている。
シーマンは後継者についてこう続けた。「彼は大きなセーブを連発している。背中を反らせてバーに弾き、跳ね返りを誰かが叩き込んだが、それをまた止めたダブルセーブもあった。今シーズンはブライトン戦で信じられないセーブも見せた。誰かが曲げて放ったシュートを触り、バーに当たって越えようとしたが、それを防いだんだ」
「デイビッドは今や非常に安定した選手だ。アーセナルのゴールキーパーとしての役割にも慣れつつある。 ブレントフォード時代は多くの仕事をこなしていたが、アーロン・ラムズデールというファンのお気に入りからポジションを奪うという、僕と似た状況に置かれた。プレッシャーに加え、観客に認められようとし、優れたゴールキーパーになろうとする中で、最初のシーズンは苦労した。しかしラムズデールが去った今、彼は完全に落ち着いている。
「ラヤのプレーを見るのは本当に楽しい。彼は落ち着いていて、自信に満ちている。経歴を見ても、16歳でブラックバーンに移籍し、イングランドの下部リーグから現在の地位まで登り詰めてきた。あらゆるレベルを経験してきたことが、きっと役立っているはずだ」
アーセナルへの「黙らせろ」メッセージ
シーマンは現在、アーセナルがプレミアリーグで優勝ラインを越えられていないと繰り返し主張するクラブ批判派に対し、「黙れ」と訴えている。
彼は続けた。「彼らは（優勝ラインを越えてタイトルを）獲れると思う。リーグ優勝を心から願っている。周囲の雑音のせいでね。多くの妬みや嫉妬を感じている。だが何かを勝ち取らねばならない。批判を黙らせるには、何かを勝ち取る必要があるんだ」
「19歳の頃から、私は常に人々の予想を覆すことにキャリアを費やしてきた。だからアーセナルにも同じことが言える。彼らにはリーグ優勝を遂げてほしい。ついに成し遂げるために。だがそれは簡単ではない。厳しい挑戦だが、一度達成すれば、さらに多くのタイトルを勝ち取れるだろう」
アーセナルは直近5試合でリーグ戦2勝のみ。上位陣の不安定さと言える状況の中での結果だ。
『ビーストモード・オン』ポッドキャストのデイビッド・シーマンをゲストに迎えたエピソードをご覧ください
Beast Mode On Podcastの全エピソードを公式YouTubeチャンネルでご覧ください。
また、Spotifyで全エピソードを視聴することも可能です。
GOAL-eによる自動翻訳
広告