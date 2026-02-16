AFP
「本当に申し訳なく、罪悪感でいっぱいだ」―負傷でシーズン終了となった元アーセナル選手のオレクサンドル・ジンチェンコが打ち明ける
ジンチェンコに負傷の悪夢
ジンチェンコはノッティンガム・フォレストへのシーズンローンが早期に終了した後、アヤックスに加入した。このディフェンダーはエールディヴィジのクラブとシーズン終了までの契約を結んだが、土曜夜のホームデビュー戦でわずか2分半後に膝の負傷を負った。 クラブはジンチェンコが手術を必要とし、今季の復帰が不可能となったことを正式に発表した。声明文には「アレクサンドル・ジンチェンコは長期離脱を余儀なくされる。同ディフェンダーは先週末、ヨハン・クライフ・アレナで行われたフォルトゥナ・シッタルト戦の序盤に膝を負傷した。病院での検査の結果、手術が必要と判断された。手術は近く実施される予定だ」と記されている。 29歳のウクライナ代表選手はその後、長期のリハビリ期間を要するため、今季の復帰は不可能となった」
ジンチェンコがメッセージを発信
アーセナルの選手たちが支援を送る
アーセナルの選手たちはジンチェンコへの支援をいち早く表明した。ウィリアム・サリバはインスタグラムの投稿に「必ずより強くなって戻ってくる」と返信。デクラン・ライス、ユリエン・ティンバー、ヴィクトル・ヨケレスも絵文字で反応し、元アーセナルMFグラニット・シャカは「強くあれ、兄弟」とコメントした。
次に何が来る？
ジンチェンコは長期離脱を余儀なくされ、手術後の完全回復を願っている。この負傷により、3月に開催されるウクライナ対スウェーデンのワールドカッププレーオフ出場も不可能となった。仮にウクライナがスウェーデンを破った場合、北米・メキシコ・カナダで開催される今夏の大会出場権をかけて、ポーランドまたはアルバニアとの対戦に臨むことになる。
