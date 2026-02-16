「本当に申し訳なく、罪悪感でいっぱいだ」―負傷でシーズン終了となった元アーセナル選手のオレクサンドル・ジンチェンコが打ち明ける

ジンチェンコはノッティンガム・フォレストへのシーズンローンが早期に終了した後、アヤックスに加入した。このディフェンダーはエールディヴィジのクラブとシーズン終了までの契約を結んだが、土曜夜のホームデビュー戦でわずか2分半後に膝の負傷を負った。 クラブはジンチェンコが手術を必要とし、今季の復帰が不可能となったことを正式に発表した。声明文には「アレクサンドル・ジンチェンコは長期離脱を余儀なくされる。同ディフェンダーは先週末、ヨハン・クライフ・アレナで行われたフォルトゥナ・シッタルト戦の序盤に膝を負傷した。病院での検査の結果、手術が必要と判断された。手術は近く実施される予定だ」と記されている。 29歳のウクライナ代表選手はその後、長期のリハビリ期間を要するため、今季の復帰は不可能となった」