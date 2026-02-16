Goal.com
FBL-NED-EREDIVISIE-AJAX-FORTUNAAFP
Gill Clark

翻訳者：

「本当に申し訳なく、罪悪感でいっぱいだ」―負傷でシーズン終了となった元アーセナル選手のオレクサンドル・ジンチェンコが打ち明ける

元アーセナルのスター選手、オレクサンドル・ジンチェンコが深刻な負傷により今季の出場が不可能となったことを受け、サポーターに向けて心からのメッセージを送った。ウクライナ代表選手は今冬エールディヴィジのAFCアヤックスへ移籍後、ホームデビュー戦でこの負傷を負った。ジンチェンコは手術を受ける予定で、長期離脱を余儀なくされる見込みだ。

  • ジンチェンコに負傷の悪夢

    ジンチェンコはノッティンガム・フォレストへのシーズンローンが早期に終了した後、アヤックスに加入した。このディフェンダーはエールディヴィジのクラブとシーズン終了までの契約を結んだが、土曜夜のホームデビュー戦でわずか2分半後に膝の負傷を負った。 クラブはジンチェンコが手術を必要とし、今季の復帰が不可能となったことを正式に発表した。声明文には「アレクサンドル・ジンチェンコは長期離脱を余儀なくされる。同ディフェンダーは先週末、ヨハン・クライフ・アレナで行われたフォルトゥナ・シッタルト戦の序盤に膝を負傷した。病院での検査の結果、手術が必要と判断された。手術は近く実施される予定だ」と記されている。 29歳のウクライナ代表選手はその後、長期のリハビリ期間を要するため、今季の復帰は不可能となった」

  • ジンチェンコがメッセージを発信

    ジンチェンコがインスタグラムに感情的な近況を投稿した：「打ちのめされている。まだ信じられない。この素晴らしいサッカークラブと周囲の人々に出会った初日から、私は幸せを感じ、ピッチで再び笑顔を取り戻した。心の底からクラブ@afcajaxに対して申し訳なく、罪悪感を抱いている。しかし残念ながら、この状況を制御し続けることはできなかった。 この試練は、人生最大の宝である家族と共に受け止め乗り越える。必ず戻ってくるそしてより強くなって。#神の計画

  • アーセナルの選手たちが支援を送る

    アーセナルの選手たちはジンチェンコへの支援をいち早く表明した。ウィリアム・サリバはインスタグラムの投稿に「必ずより強くなって戻ってくる」と返信。デクラン・ライス、ユリエン・ティンバー、ヴィクトル・ヨケレスも絵文字で反応し、元アーセナルMFグラニット・シャカは「強くあれ、兄弟」とコメントした。

  • Ukraine v Belgium: Group E - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    次に何が来る？

    ジンチェンコは長期離脱を余儀なくされ、手術後の完全回復を願っている。この負傷により、3月に開催されるウクライナ対スウェーデンのワールドカッププレーオフ出場も不可能となった。仮にウクライナがスウェーデンを破った場合、北米・メキシコ・カナダで開催される今夏の大会出場権をかけて、ポーランドまたはアルバニアとの対戦に臨むことになる。

0