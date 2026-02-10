Getty
「有権者に愛想を振りまかねばならない」―バルセロナのラフィーニャ、バロンドールとFIFA最優秀選手賞の「不当な」除外に激怒
ラフィーニャは2025年のバロンドール投票で5位となった
ラフィーニャは昨シーズン、34回の得点を記録し、この部門で自己最高の成績を残し、カタルーニャの巨人の象徴的存在となった。一時はゴールデンボール受賞の候補と目されていたが、最終的には、チャンピオンズリーグ優勝のパリ・サンジェルマンのフォワード、ウスマン・デンベレにその栄誉を譲った。
投票の結果、ラフィーニャはデンベレ、ラミン・ヤマル、ヴィティーニャ、モハメド・サラーに次ぐ 5 位に留まり、ザ・ベストの投票でもトップ 3 入りは叶わなかった。
ラフィーニャ、主要賞の受賞を逃したことに反応
彼の活躍はスペインで年間最優秀選手賞であるトーレスキー賞を受賞するなど高く評価されており、ラフィーニャはカデナ・セルに対しこう語っている。「自分の仕事に対する評価は本当に特別なものです。結局のところ、ベストを尽くしたことが認められ、その功績が賞として返ってくるのは非常にやりがいを感じます。 私にとって最も重要なのはチームとしての栄誉です。それがこのクラブに来た理由です。しかし個人賞が重要でないと言えば、それは嘘になります」
2025-26シーズンの活躍が多くの人々に見過ごされたと問われると、彼はこう付け加えた。「誰にも借りはない。自分がどんなシーズンを送ったかは分かっているし、非常に不公平だったことも理解している。結局のところ、それは我々のコントロール外のことだ。ピッチ外のことなど、私にはどうすることもできない。最終的には、投票する人々と友好的な関係を築く必要がある。 私はピッチ上で結果を出す人間だ。何が起ころうと、自分が過ごしたシーズンには満足している」
ブラジル人フォワードがカタルーニャで夢を叶える
ラフィーニャは2022年にリーズ・ユナイテッドからバルセロナに移籍した。カンプ・ノウでは移籍の噂が絶えず、将来について疑問視されることもあったが、29歳の選手は最も厳しい環境で自身の価値を証明できたことを喜んでいる。
バルサの一員としてこう語る。「正直、チーム以上にこの街で暮らすこと自体が夢でした。ビーチが大好きだし、素晴らしい気候の街に住めるのは最高です。初日から皆が温かく迎えてくれました。以前から好きでしたが、人々の愛情によってさらに特別な場所になりました」
バルセロナは今シーズン、スペイン・スーパーカップを制したのに続き、さらなる主要タイトル獲得を目指している。チャンピオンズリーグとコパ・デル・レイの戦いを継続中であり、リーガ首位ではクラシコライバルであるレアル・マドリードに1ポイント差をつけている。
古くからのライバルに迫られる状況について、スペインで3度目の優勝を目指すラフィーニャはこう語った。「正直、他のチームには全く注目していません。我々は自分の仕事を全うすべきであり、それを成し遂げれば他は気にする必要がないと思います」
ラフィーニャはヤマルが自分より先に最高賞を受賞したことをからかったのか？
ラフィーニャは今シーズン、体調不良に悩まされているが、それでも13得点を挙げている。出場時間を巡ってはマンチェスター・ユナイテッドからレンタル移籍中のマーカス・ラッシュフォードらと競合しており、反対サイドでは10代の天才ヤマルが活躍している。
ヤマルは将来性からいずれバロンドール受賞が期待される存在であり、ラフィーニャは18歳の同僚がトーレスキー賞受賞をからかっているかとの問いにこう答えた。「いやいや。結局のところ、ラミンが受賞した賞も、受賞できなかった賞も、彼にはふさわしいものだ。多くの評価が彼に対して非常に不公平だったとも思う。 彼はまだ子供で、これから多くのサッカーの夢を抱えている。きっとこれから訪れる個人賞は全て獲得するだろう」
バルセロナは木曜日、コパ・デル・レイ準決勝第1戦でアトレティコ・マドリードと対戦する。その後も遠征を続け、月曜日にジローナと対戦。ハンス・フリック監督率いるチームはリーガ首位を固めようと試みる。
