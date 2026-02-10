「有権者に愛想を振りまかねばならない」―バルセロナのラフィーニャ、バロンドールとFIFA最優秀選手賞の「不当な」除外に激怒

ラフィーニャは2022年にリーズ・ユナイテッドからバルセロナに移籍した。カンプ・ノウでは移籍の噂が絶えず、将来について疑問視されることもあったが、29歳の選手は最も厳しい環境で自身の価値を証明できたことを喜んでいる。

バルサの一員としてこう語る。「正直、チーム以上にこの街で暮らすこと自体が夢でした。ビーチが大好きだし、素晴らしい気候の街に住めるのは最高です。初日から皆が温かく迎えてくれました。以前から好きでしたが、人々の愛情によってさらに特別な場所になりました」

バルセロナは今シーズン、スペイン・スーパーカップを制したのに続き、さらなる主要タイトル獲得を目指している。チャンピオンズリーグとコパ・デル・レイの戦いを継続中であり、リーガ首位ではクラシコライバルであるレアル・マドリードに1ポイント差をつけている。

古くからのライバルに迫られる状況について、スペインで3度目の優勝を目指すラフィーニャはこう語った。「正直、他のチームには全く注目していません。我々は自分の仕事を全うすべきであり、それを成し遂げれば他は気にする必要がないと思います」