Getty Images Sport
翻訳者：
「最悪の試合内容」―怒りのアルネ・スロット監督、ノッティンガム・フォレスト戦でリヴァプールが奪い取った勝利に「我々が得た以上のものだった」と認める
レッズがフォレスト戦で劇的な逆転勝利を収めた
前半45分間、リヴァプールは停滞したプレーに終始し、枠内シュートは1本も記録できず、ハーフタイムまでに相手ペナルティエリア内でわずか3回のボールタッチに留まった。スロット監督はロッカールームで選手たちに遠慮なく指摘し、彼らのパフォーマンスが著しく低下していることを明確に伝えた。フォレストがトルコで週半ばに試合を消化していたことを考慮すれば、エネルギー不足は特に目立ったが、敵地での厳しい雰囲気の中で、体力と戦術の両面で苦しんでいるように見えたのはリヴァプールの方だった。
試合は終盤に沸点に達した。89分にマカリストが得点したかと思われたが、VARが介入。 ステファン・オルテガがエギティケのヘディングをセーブしたボールがアルゼンチン人選手に当たりネットに吸い込まれたが、ハンドの判定でゴールは取り消された。しかしロスタイム終了間際、ドミニク・ショボシュライが冷静にクロスを上げ、マカリスターが今季プレミアリーグ初ゴールを2度目のチャンスで決めたことで、スロット監督率いるチームにようやく幸運が訪れた。
- AFP
スロット：リバプール史上「最悪」のパフォーマンス
「前半は本当にひどかった。今シーズンで最悪のプレーだったと思う」とスロット監督は試合後の記者会見で語った。「しかし後半は格段に良くなり、試合をはるかに支配できた」 特に前半のパフォーマンスは、今季何度も見せてきた水準には達していなかった。しかし我々はこれまで、良いプレーをしたにもかかわらず結果に恵まれなかったケースが多すぎた。今日はそれ以上に得たものがあったと思う。引き分けの方が勝利よりも公平な結果だっただろう。
「ハーフタイムに選手たちに伝えたのは、これが我々が戦った中で最悪の前半だったということだ。しかし我々は自陣ボックスを非常に良く守り、それがスコアを0-0に保てた理由だ。フォレストが優勢で我々を後退させていたとはいえ、自陣ボックスでの守備は私の見解では本当に良かった。 試合全体、特に前半は数多くのセットプレーを耐え抜いた。この守備意識をピッチ全体に広げ、ボール扱いを改善し、触るボールを全て失うような事態（ほぼそうなっていた）を避けられれば、この選手たちにはもっとできると確信している」
マック・アリスターはスロットの不満に同調し、不甲斐ないプレーを嘆いた
マックアリスターは精彩を欠いたパフォーマンスについて監督の意見に同調し、3ポイントが王者にとって苦戦した午後を覆い隠したと認めた。決定的な瞬間をもたらしたアルゼンチン人MFは、ヴィトー・ペレイラ監督率いるチーム相手にリズムを掴めなかった理由をチームが厳しく分析すべきだと即座に指摘した。
「正直なところ複雑な気持ちだ」とマカリスターはスカイスポーツで語った。「得点も勝利も大好きだ。だが我々のプレーは良くなかった。勝てば嬉しいのは当然だ。良かった点と悪かった点を分析する必要がある。集中力が欠けていたが、勝利のために必要なことはやった」
ワールドカップ優勝経験者は、89分に自身の得点が取り消された劇的な場面についても見解を示した。ボールが腕に触れたことは認めたものの、その判定は受け入れがたいものだったと述べ、その後アディショナルタイムの終盤に再びネットを揺らした。
「確かに（肘に）当たったが、少し厳しすぎる判定だと思う」とマカリスターは続けた。「両方の要素があるが、ルールは理解している。もう1点取れると思った。ヒューゴに『これが我々の決勝点だ』と伝えていたから、決まって本当に良かった」
- Getty Images Sport
ウェストハム戦を控え、負傷が懸念される
フロリアン・ヴィルツがウォーミングアップ中に背中の痛みを訴え、直前に出場を辞退したことで、この勝利はさらに印象的なものとなった。スロット監督は、このドイツ人スター選手が次節のウェストハム戦に出場できることを期待している。
「深刻な状態ではないと考えているが、ウォーミングアップ中に背中の痛みが強く、100％の状態、あるいはそれに近い状態ではプレーできなかった」とスロット監督は付け加えた。 「このリーグで6、7、8ヶ月プレーした今、彼は理解している。ボール扱いがどれほど優れていても、このレベルでは100％の状態が求められると。だから出場を見送った。来週には復帰できると期待しているが、どうなるかは誰にもわからない」
広告