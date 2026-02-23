「最悪の試合内容」―怒りのアルネ・スロット監督、ノッティンガム・フォレスト戦でリヴァプールが奪い取った勝利に「我々が得た以上のものだった」と認める

マックアリスターは精彩を欠いたパフォーマンスについて監督の意見に同調し、3ポイントが王者にとって苦戦した午後を覆い隠したと認めた。決定的な瞬間をもたらしたアルゼンチン人MFは、ヴィトー・ペレイラ監督率いるチーム相手にリズムを掴めなかった理由をチームが厳しく分析すべきだと即座に指摘した。

「正直なところ複雑な気持ちだ」とマカリスターはスカイスポーツで語った。「得点も勝利も大好きだ。だが我々のプレーは良くなかった。勝てば嬉しいのは当然だ。良かった点と悪かった点を分析する必要がある。集中力が欠けていたが、勝利のために必要なことはやった」

ワールドカップ優勝経験者は、89分に自身の得点が取り消された劇的な場面についても見解を示した。ボールが腕に触れたことは認めたものの、その判定は受け入れがたいものだったと述べ、その後アディショナルタイムの終盤に再びネットを揺らした。

「確かに（肘に）当たったが、少し厳しすぎる判定だと思う」とマカリスターは続けた。「両方の要素があるが、ルールは理解している。もう1点取れると思った。ヒューゴに『これが我々の決勝点だ』と伝えていたから、決まって本当に良かった」