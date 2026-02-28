Getty Images Sport
「最後のトロフィーです」― リア・ウィリアムソン、2027年ワールドカップでのライオンズ（女子代表）の栄冠を目標と認める
ウィリアムソン、フットボールの完成を目指す
ウィリアムソンは、オーストラリアで開催された 2023 年のワールドカップ決勝に進出したイングランド代表チームの一員ではありませんでしたが、来年の夏の大会では、チームをさらに上へ導くことを決意しています。ライオンズ（イングランド女子代表）のキャプテンは、サリナ・ウィグマン監督の下での成功に欠かせない存在であり、自国とスイスで開催された 2 回連続の欧州選手権で、イングランドを優勝に導きました。
前十字靭帯の負傷により前回の大会を欠場したウィリアムソンにとって、ブラジルで開催される次回大会は、トロフィーのコレクションを完成させるチャンスとなるかもしれない。イングランド代表では、2度の欧州選手権優勝に加え、2023年には初のファイナルシッマ優勝にチームを導いた。
アーセナルでも、ウィリアムソンは同様に輝かしい実績を残し、獲得できるトロフィーをすべて手に入れている。彼女は、ガンナーズが昨シーズン獲得したチャンピオンズリーグのタイトルに欠かせない存在であり、2026年の初めに、初の女子チャンピオンズカップをそのコレクションに加えた。これにより、WSL タイトル 1 回、FA カップ 2 回、リーグカップ 4 回など、彼女のすでに印象的な栄誉リストにさらに1つが加わった。
ウィリアムソンはワールドカップを望んでいる
BBC スポーツのインタビューで、ウィリアムソンは 1966 年のボビー・ムーア以来、ワールドカップを掲げた最初のイングランド人選手になりたいという強い思いについて語った。
「リストの最後にあるのは、もちろんワールドカップです。私のキャリアにおいて、それは最後のトロフィーです」と彼女は語った。「誰もがそれを望んでおり、現在の女子サッカーの舞台は、まさに予測不可能です。非常に多くの優れたチームが存在するため、それは非常に困難になっていますが、それは、それをより一層欲しくなるだけだと思います」。
初のユーロ優勝が「サッカーを変えた」
2022年にイングランド代表として初の欧州選手権優勝を果たしたことを振り返り、ウィリアムソンは、この成功が彼女自身と、より広くイングランドにとってどれほど深い意味を持つかを語った。「それがこの優勝の素晴らしいところですね。誰もが自分がその一員であることを理解していました。女子サッカーの歴史を深く掘り下げることもできますが、56年ぶり、あるいはそれ以上の期間を経て、イングランドが初めて優勝トロフィーを手にしたという事実だけを見ても十分でしょう」と彼女は語った。
ウィリアムソンは、このタイトルが「サッカーの風景を変えた」と付け加え、「この国はそのタイトルを何かしらの成果につなげる準備ができていたと思うし、その成果はすでに目に見えていると思うから、私たちが優勝できてとても嬉しい」と語った。
「それはすべてを変えました。私たちは、誰も私たちを知らない状態から、一夜にして誰もが私たちを知るような状態になったのです。それは私たち女子全員の共通認識であり、そのことについて話し合っています...おそらく、もう二度とそのような気持ちになることはないと受け入れる必要がありました。それはそれほど大きな瞬間であり、それは人生を変えるものだと思います。それは、次に何か他のことをする原動力になるのでしょうか、それとも、それで満足するのでしょうか？
アーセナル、チャンピオンズリーグでの再現を狙う
ウィリアムソンの指揮するアーセナルは、女子スーパーリーグで 4 位に位置し、チャンピオンズリーグ出場権を争う上位クラブとの差を縮めようとしています。アーセナルは、チェルシーとマンチェスター・ユナイテッドにそれぞれ 4 ポイント、5 ポイント差で追いかけていますが、今月初めにブライトンとの試合が延期となったため、ライバルたちに 2 試合の差をつけています。
リーグ首位のマンチェスター・シティを追い抜くことは、レニー・スレガース監督率いるチームにとっては、今シーズンは少し難しいだろう。2試合の未消化試合があるとはいえ、13ポイントという差は追いつくには大きすぎる。それにもかかわらず、ガンナーズはチェルシーと対戦し、欧州王者の座を守るチャンスがある。
昨年の成功について、ウィリアムソンは、勝利はしたものの、バルセロナとの決勝戦を再び経験したいとは思いません、と付け加えました。「私は、試合開始から終了まで、感情的にも、身体的にも、非常に苦しい思いでした。とても暑く、私は日射病寸前でした... 良い状態ではありませんでした」と彼女は語りました。
