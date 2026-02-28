「最後のトロフィーです」― リア・ウィリアムソン、2027年ワールドカップでのライオンズ（女子代表）の栄冠を目標と認める

2022年にイングランド代表として初の欧州選手権優勝を果たしたことを振り返り、ウィリアムソンは、この成功が彼女自身と、より広くイングランドにとってどれほど深い意味を持つかを語った。「それがこの優勝の素晴らしいところですね。誰もが自分がその一員であることを理解していました。女子サッカーの歴史を深く掘り下げることもできますが、56年ぶり、あるいはそれ以上の期間を経て、イングランドが初めて優勝トロフィーを手にしたという事実だけを見ても十分でしょう」と彼女は語った。

ウィリアムソンは、このタイトルが「サッカーの風景を変えた」と付け加え、「この国はそのタイトルを何かしらの成果につなげる準備ができていたと思うし、その成果はすでに目に見えていると思うから、私たちが優勝できてとても嬉しい」と語った。

「それはすべてを変えました。私たちは、誰も私たちを知らない状態から、一夜にして誰もが私たちを知るような状態になったのです。それは私たち女子全員の共通認識であり、そのことについて話し合っています...おそらく、もう二度とそのような気持ちになることはないと受け入れる必要がありました。それはそれほど大きな瞬間であり、それは人生を変えるものだと思います。それは、次に何か他のことをする原動力になるのでしょうか、それとも、それで満足するのでしょうか？