英国政府は、大規模な避難活動の管理を任されており、イヴェット・クーパー外務大臣は、英国国民を帰国させるため、高レベルの作戦が進行中であることを確認しています。空域の閉鎖により移動がほぼ不可能となったため、外務省は、現在この地域にいる推定 30 万人の英国国民を支援するため、24 時間体制の危機対策センターを開設しました。シャー氏の無事の帰国は、攻撃によって立ち往生している人々の安全を確保するためのこうした広範な取り組みと時を同じくしています。

クーパー外相は、この継続的な危機について公式声明で次のように述べました。「英国国民の安全と安心は、我々の最優先事項です。中東および湾岸地域における紛争と事態の悪化により、何十万人もの人々が影響を受けていることを認識しています。これには、空域閉鎖やストライキのために帰国できない行楽客、出張者、訪問者も含まれます。 そのため、外務省の危機対策センターは 24 時間体制で対応しており、最新情報を把握し、この地域全体の旅行に関するアドバイスに従うことができるよう、皆様にはご登録をお願いしています。しかし、最も重要なことは、航空会社、旅行業界、この地域の各国政府と協力し、皆様が安全に帰国できる手段を確保することです。