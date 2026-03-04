Getty Images Sport
翻訳者：
「最も恐ろしい日々だった！」－ニューカッスルのスター選手が、負傷リハビリ中に紛争に巻き込まれた中東戦争の体験を語る
リハビリテーションから戦場へ
ニューカッスルのスター選手は、リーズ戦での劇的な4-3勝利中に負った足首の負傷を受け、1月に中東へ渡航していた。しかし、リハビリ中に同地域はイラン、イスラエル、アメリカが関与する激しい軍事行動の渦中となった。民間航空便が運休し、ドバイなどの主要拠点がドローン攻撃の標的となる中、プレミアリーグのベテラン選手は、交戦に巻き込まれた数千人とともに避難を余儀なくされた。
恐ろしい実体験
シャルはソーシャルメディアでフォロワーに事態の深刻さを伝え、地下室に避難している様子と思われる画像を投稿した。この守備的選手は危険地帯からの脱出方法を模索する中で、この試練が心身に与えた負担について率直に語った。34歳の選手は、ここ数日湾岸地域を覆っていた不安定な状況からようやく脱出した安堵の気持ちを表明した。
自身のインスタグラムアカウントに投稿したシャルは、紛争地帯での体験を身も凍るような言葉で綴った。「中東で起きている事態を残念ながら直接目撃し、人生で最も恐ろしい数日間を過ごした。リハビリプログラムの一環で現地にいたが、無事に帰国できて良かった。しかし現地で経験したこと、そして今まさに起きていることは、本当に恐ろしい。 被災地で支援を必要とする全ての人々に、助けが届くことを願っている」instagram/fabianschaer_official
スポーツ界への影響
この紛争はスポーツ界に広範な影響を与えており、リオ・ファーディナンドらもドバイの「恐ろしい」雰囲気を報告している。ミサイルやドローンがバーレーン、カタール、UAEなど複数の国々を標的とする中、温暖な気候でのトレーニングや回復のために同地域の世界クラスの施設を利用する多くのアスリートが足止めを食らった。
シャルは年明けに負った足首の負傷により、約3ヶ月の離脱が見込まれている。ニューカッスルの医療スタッフは身体的な回復を最優先課題としながらも、比較的安全な環境であるタインサイドに戻る彼に対し、「恐怖の日々」が与えた心理的影響のモニタリングも行う見通しだ。 このディフェンダーは、2018年にデポルティーボ・ラ・コルーニャから加入して以来、ファンのお気に入りとして定着し、マグパイズ（ニューカッスル）にとって重要な存在であり続けている。
- Getty Images Sport
政府の介入と安全な帰還
英国政府は、大規模な避難活動の管理を任されており、イヴェット・クーパー外務大臣は、英国国民を帰国させるため、高レベルの作戦が進行中であることを確認しています。空域の閉鎖により移動がほぼ不可能となったため、外務省は、現在この地域にいる推定 30 万人の英国国民を支援するため、24 時間体制の危機対策センターを開設しました。シャー氏の無事の帰国は、攻撃によって立ち往生している人々の安全を確保するためのこうした広範な取り組みと時を同じくしています。
クーパー外相は、この継続的な危機について公式声明で次のように述べました。「英国国民の安全と安心は、我々の最優先事項です。中東および湾岸地域における紛争と事態の悪化により、何十万人もの人々が影響を受けていることを認識しています。これには、空域閉鎖やストライキのために帰国できない行楽客、出張者、訪問者も含まれます。 そのため、外務省の危機対策センターは 24 時間体制で対応しており、最新情報を把握し、この地域全体の旅行に関するアドバイスに従うことができるよう、皆様にはご登録をお願いしています。しかし、最も重要なことは、航空会社、旅行業界、この地域の各国政府と協力し、皆様が安全に帰国できる手段を確保することです。
広告