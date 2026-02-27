Getty
翻訳者：
暴露：解任されたルーベン・アモリムにマンチェスター・ユナイテッドが支払う衝撃的な金額
アモリンのコーチングスタッフ解任がマンチェスター・ユナイテッドにどれほどの費用を要したか
アモリムは2024年11月にマンチェスター・ユナイテッドに招聘され、高評価の戦術家をイングランドに招くにあたりスポルティングと1000万ポンド（1300万ドル）の補償金で合意した。この金額はUEFAのクラブライセンス基準報告書で明らかになった。
欧州サッカー連盟はさらに、レッドデビルズがアモリム監督とコーチングスタッフ5名の解任に1590万ポンドを支出していることも明記している。これは41歳の監督とそのスタッフ陣が受け取る可能性のある最高額だが、一定期間内に新たな職を得られるか否かなど、複数の要因に依存する。
- Getty
マンチェスター・ユナイテッドもテン・ハグとの契約解除に巨額を投じた
ユナイテッドはアモリムとの契約を解除する決断を下した時点で、スポルティングへの支払いが630万ポンド（800万ドル）残っており、その支払いは数年にわたって分割される予定だった。レッドデビルズは、コーチング部門におけるまた別の失敗した実験に対して金銭的損失を被る以外に選択肢がほとんどないと判断した。
アモリンの前任者であるエリック・テン・ハグと元サッカー部門責任者ダン・アッシュワースとの契約解除には計1450万ポンド（2000万ドル）を要した。両者ともオールド・トラッフォードでの在任期間中に確かな成果を残せなかった。15か月間にわたる2人の監督と上級幹部の総費用は、最終的に3000万ポンド（4000万ドル）を超える可能性がある。
マンチェスター・ユナイテッドは世界サッカー界で最も高い移籍金純支出額を誇る
インスピレーションを与えるヘッドコーチ探しに苦戦する一方で、レッドデビルズは選手獲得市場においてコストパフォーマンスの高い選手を見つけることも困難だった。UEFAの報告書によると、過去5年間でマンチェスター・ユナイテッドは世界サッカー界で最も高い純移籍支出を記録している。
これは2021年から2025年にかけてオールド・トラッフォードで達成度が低かったことを浮き彫りにしており、移籍取引でユナイテッドが費やした金額は7億9400万ユーロ（6億9600万ポンド／9億3700万ドル）に上る。チェルシー（6億5600万ポンド／8億8300万ドル）が2位、アーセナル（5億8700万ポンド／7億9000万ドル）が3位となっている。
報告書は次のように指摘している：「非イングランドクラブと比較した支出の高さは明らかであり、2025会計年度末時点で移籍金ベースの選手陣の総額トップ10のうち7クラブがプレミアリーグに属している。
「チェルシーFCの2025年度決算時点における選手陣は、総移籍費17億4600万ユーロ（前年比9000万ユーロ増）で、クラブ史上最高額を記録した」
イングランドのチームが生み出す商業収益も、欧州および世界のライバルを圧倒している。プレミアリーグのトップチームは中位クラブの約9倍の収益を上げており、スペインではその差が36倍に達した。
クラブライセンス基準文書はさらに次のように付記している：「したがって、競技主催者や統括団体が連帯金や賞金分配を通じて財政的不均衡を是正する能力は、この文脈で捉えるべきである」
UEFAのアレクサンデル・チェフェリン会長は、この報告書が「心強い」と評価。新型コロナウイルス感染症（COVID-19）パンデミックで深刻な打撃を受けた欧州サッカーが、回復の道を順調に進んでいることを証明していると述べた。
同氏は次のように述べた。「我々のスポーツと社会が直面した最も困難な時期の一つを含む10年を経て、欧州サッカーは強固な立場でこの状況を乗り切った。クラブ収入は全体的に着実に増加しており、トップディビジョンの収入は2025会計年度に300億ユーロを超える見込みだ」
- Getty
オールド・トラッフォードでさらなる支出の約束
ユナイテッドは今後数ヶ月から数年かけて資金を有効活用し、かつての栄光を取り戻そうとしているクラブの一つだ。マイケル・キャリックが現在オールド・トラッフォードで暫定的に指揮を執っており、アモリンの後任となる正式な監督は夏に任命される見込みである。
キャリックは6試合無敗を達成し、レッドデビルズをプレミアリーグ上位4チームに返り咲かせた実績から、正式契約獲得の可能性も浮上している。次の移籍市場が開く時点で指揮を執る人物が誰であれ、ユナイテッドによるさらなる巨額の投資が約束されている。
広告