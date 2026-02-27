暴露：解任されたルーベン・アモリムにマンチェスター・ユナイテッドが支払う衝撃的な金額

インスピレーションを与えるヘッドコーチ探しに苦戦する一方で、レッドデビルズは選手獲得市場においてコストパフォーマンスの高い選手を見つけることも困難だった。UEFAの報告書によると、過去5年間でマンチェスター・ユナイテッドは世界サッカー界で最も高い純移籍支出を記録している。

これは2021年から2025年にかけてオールド・トラッフォードで達成度が低かったことを浮き彫りにしており、移籍取引でユナイテッドが費やした金額は7億9400万ユーロ（6億9600万ポンド／9億3700万ドル）に上る。チェルシー（6億5600万ポンド／8億8300万ドル）が2位、アーセナル（5億8700万ポンド／7億9000万ドル）が3位となっている。

報告書は次のように指摘している：「非イングランドクラブと比較した支出の高さは明らかであり、2025会計年度末時点で移籍金ベースの選手陣の総額トップ10のうち7クラブがプレミアリーグに属している。

「チェルシーFCの2025年度決算時点における選手陣は、総移籍費17億4600万ユーロ（前年比9000万ユーロ増）で、クラブ史上最高額を記録した」

イングランドのチームが生み出す商業収益も、欧州および世界のライバルを圧倒している。プレミアリーグのトップチームは中位クラブの約9倍の収益を上げており、スペインではその差が36倍に達した。

クラブライセンス基準文書はさらに次のように付記している：「したがって、競技主催者や統括団体が連帯金や賞金分配を通じて財政的不均衡を是正する能力は、この文脈で捉えるべきである」

UEFAのアレクサンデル・チェフェリン会長は、この報告書が「心強い」と評価。新型コロナウイルス感染症（COVID-19）パンデミックで深刻な打撃を受けた欧州サッカーが、回復の道を順調に進んでいることを証明していると述べた。

同氏は次のように述べた。「我々のスポーツと社会が直面した最も困難な時期の一つを含む10年を経て、欧州サッカーは強固な立場でこの状況を乗り切った。クラブ収入は全体的に着実に増加しており、トップディビジョンの収入は2025会計年度に300億ユーロを超える見込みだ」