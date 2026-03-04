暴露：ロドリゴは2023年から前十字靭帯の部分断裂を抱えながらレアル・マドリードとブラジル代表でプレーしていた

診断後、ソーシャルメディアに投稿した動揺したフォワードはサポーターに心の内を吐露した。「人生で最悪の日だ。この怪我をずっと恐れていた」とインスタグラムに記した。不運を嘆きながらこう続けた。「最近、人生は少し残酷かもしれない。 「自分にこんなことが起きる価値があるのか分からない。でも文句を言える立場か？これまでにも、自分には不相応な素晴らしい経験をいくつもしてきたのだから」と綴った。この壊滅的な結果にもかかわらず、彼の代理人は当初の医療戦略を強く擁護した。広報担当のフェルナンド・トーレスは、身体的な不調には常に「最も適切な解決策」が講じられたと主張。匿名の情報筋もザ・アスレティックに対し、部分断裂に対する手術回避は標準的な処置であり、無謀な見落としではないと強調した。