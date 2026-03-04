Getty Images Sport
翻訳者：
暴露：ロドリゴは2023年から前十字靭帯の部分断裂を抱えながらレアル・マドリードとブラジル代表でプレーしていた
計算された医療上の賭け
月曜日のラ・リーガ、ヘタフェ戦での悔しい0-1敗戦中、悲劇が起きた。スターウインガーが激痛に倒れたのだ。その後の検査で、25歳の選手は右膝の前十字靭帯と外側半月板の両方を断裂していたことが確認された。決定的に、この負傷は既に膝関節に損傷を与えていた。 アスレティック誌によれば、ロドリゴは2023年の代表戦中に同靭帯を部分断裂していた。当時クラブ医師団は手術を回避し、完全断裂のリスク軽減を目的に厳格な理学療法と予防的トレーニングを処方していた。しかし悲劇的に、右ハムストリング腱炎からの復帰戦となった2月上旬以来の初出場試合で、ついに膝関節が耐えきれなくなったのである。
失恋と医学的根拠
診断後、ソーシャルメディアに投稿した動揺したフォワードはサポーターに心の内を吐露した。「人生で最悪の日だ。この怪我をずっと恐れていた」とインスタグラムに記した。不運を嘆きながらこう続けた。「最近、人生は少し残酷かもしれない。 「自分にこんなことが起きる価値があるのか分からない。でも文句を言える立場か？これまでにも、自分には不相応な素晴らしい経験をいくつもしてきたのだから」と綴った。この壊滅的な結果にもかかわらず、彼の代理人は当初の医療戦略を強く擁護した。広報担当のフェルナンド・トーレスは、身体的な不調には常に「最も適切な解決策」が講じられたと主張。匿名の情報筋もザ・アスレティックに対し、部分断裂に対する手術回避は標準的な処置であり、無謀な見落としではないと強調した。
マドリードの深刻化する負傷者問題
サンティアゴ・ベルナベウにまたもや重要な戦力を失う暗雲が立ち込め、深刻な膝の負傷が相次ぐ憂慮すべき傾向を浮き彫りにしている。 驚くべきことに、このブラジル人選手は2023年夏以降、ACL（前十字靭帯）の問題に屈した5人目のマドリード選手となった。この壊滅的な呪いは既に、GKティボー・クルトワ、DFダビド・アラバ、右SBダニ・カルバハルを襲っていた。ロドリゴの同胞であるエデル・ミリターオは、過去数シーズンで全く同じ負傷を二度経験している。最初は2023年8月、次に2024年11月だった。
- Getty Images Sport
回復への長い道のり
当面の優先事項は手術の成功を促すことだが、その後のリハビリ期間の見通しは厳しい。このウインガーは最大12ヶ月の離脱が見込まれており、この過酷な休養期間により、アメリカ・カナダ・メキシコで開催される2026年ワールドカップでブラジル代表としてプレーするという夢は完全に打ち砕かれた。彼の創造的なプレーを補うことは、代表チームにとって大きな戦術的課題となる。 一方、レアル・マドリードは即座にこの攻撃的フォワード不在の戦術を構築せねばならない。ヘタフェ戦敗北の衝撃から立ち直り、アルベロア監督率いるチームは残りのリーガ・エスパニョーラと、マンチェスター・シティとのチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦に向けて迅速に再編成を図らなければならない。
広告