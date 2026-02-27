Goal.com
ライブ
Charlton Athletic v Chelsea - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport

翻訳者：

暴露：マーク・ギウの「移籍希望」の真相――チェルシーのスター選手がスタンフォード・ブリッジで出場機会を渇望する中

チェルシーの若手FWマルク・ギウを巡る騒動が最高潮に達した。スペイン人選手が西ロンドンからの退団を要求したという衝撃的な主張が浮上したためだ。ソーシャルメディアや各メディアでは憶測が広がり、このストライカーがスタンフォード・ブリッジからの移籍を強行する準備が整ったと報じられている。彼とブルーズにとって激動のシーズンの中で、自身の成長経路が停滞したことが背景にある。

  • ギウの旅路は決して平坦なものではなかった

    2024年にバルセロナから約500万ポンドの移籍金で大きな期待を背負って加入したこの10代の選手は、トップチームの戦力外に追いやられている。ギウの今シーズンの道のりは決して平坦ではなかった。当初はイングランドでの貴重な経験を積むためサンダーランドへレンタル移籍したが、スタジアム・オブ・ライトでの滞在は予想外に短期間で終了した。 ロンドンでの一連の人事異動（特にニコラス・ジャクソンのバイエルン・ミュンヘンへの高名な移籍とリアム・デラップの度重なる負傷）を受け、チェルシーは呼び戻し条項を発動。これによりクラブは正ストライカー不足に陥り、ギウは再びプレッシャーの高い環境へ戻されることとなった。復帰後、彼はリズムを取り戻せず、プレミアリーグでの出場時間はわずか235分に留まっている。

    • 広告
  • Chelsea FC v AFC Ajax - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    ストライカーに関する噂についての説明

    ギウは2029年まで契約を結んでおり、クラブが当初から彼の潜在能力を高く評価していたことを示す長期契約だ。しかしプロサッカーの現実では、出場機会の不足が6月の移籍市場再開時に難しい交渉を招くケースが少なくない。

    しかし、20歳の選手側はこの噂を即座に否定した。『Sport』紙によれば、選手に近い関係者はチェルシー首脳陣への正式な移籍要請は一切行われていないと明言。元ラ・マシア出身選手が起用面で苦境にある事実は否定できないものの、彼の内輪関係者は新監督リアム・ローゼニアー体制下でのプロジェクトへの忠誠心は揺るがないと主張している。 

  • ローゼニオールの戦術的スタンス

    出場時間が少ないにもかかわらず、ロゼニオール監督はストライカーへの支持を公言し、彼のチームへの価値が得点能力だけにとどまらないことを強調している。スタンフォード・ブリッジで指揮を執り始めたばかりのロゼニオールは、フォワード陣に多大なフィジカル能力を要求するハイプレス戦術を導入した。 今月初め、ストライカーの選択肢について語った同監督は、先発メンバーを選ぶ際に重視する資質を説明し、シーズン中盤の過密日程において控え選手たちの貢献に満足していると述べた。

    「ストライカーに求める第一の条件は、勝利に貢献できることだ。得点欲は全てのストライカーに共通するが、リアムは前線からの守備が抜群に優れている。ジョアンも同様だ。多くの選手はキャリア2年目に飛躍する傾向があるが、彼は怪我に悩まされてきた。 ジョアン［ペドロ］とリアムの活躍には本当に満足している。マルク・ギウも非常に良くやってくれており、我々が成功を収めるためにはこの調子を維持する必要がある」とロゼニオールは述べた。 

  • Cardiff City v Chelsea - Carabao Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    今後の見通しと夏の計画

    移籍要求に関する直近の話題は沈静化したものの、才能あるフォワードの長期的な将来については議論が続いている。チェルシーの膨大な選手層と、選手売却による収支均衡の必要性から、ロスターの全メンバーが常に監視下に置かれている。 今夏の移籍市場は、選手とクラブ双方にとって分岐点となるだろう。選手側は現時点では満足していると主張する一方、シーズン終了までに状況が改善されなければ移籍の可能性を否定していない。自身の能力に強い自信を持つこの選手は、夏に欧州の移籍市場が開く時期になれば、将来に向けた様々な選択肢を検討する可能性を排除していないと伝えられている。 現時点では、トレーニングに集中し、ロゼニオール監督に自身がブルーズの先発に値することを証明することに注力している。

プレミアリーグ
アーセナル crest
アーセナル
ARS
チェルシー crest
チェルシー
CHE
0