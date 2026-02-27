暴露：マーク・ギウの「移籍希望」の真相――チェルシーのスター選手がスタンフォード・ブリッジで出場機会を渇望する中

出場時間が少ないにもかかわらず、ロゼニオール監督はストライカーへの支持を公言し、彼のチームへの価値が得点能力だけにとどまらないことを強調している。スタンフォード・ブリッジで指揮を執り始めたばかりのロゼニオールは、フォワード陣に多大なフィジカル能力を要求するハイプレス戦術を導入した。 今月初め、ストライカーの選択肢について語った同監督は、先発メンバーを選ぶ際に重視する資質を説明し、シーズン中盤の過密日程において控え選手たちの貢献に満足していると述べた。

「ストライカーに求める第一の条件は、勝利に貢献できることだ。得点欲は全てのストライカーに共通するが、リアムは前線からの守備が抜群に優れている。ジョアンも同様だ。多くの選手はキャリア2年目に飛躍する傾向があるが、彼は怪我に悩まされてきた。 ジョアン［ペドロ］とリアムの活躍には本当に満足している。マルク・ギウも非常に良くやってくれており、我々が成功を収めるためにはこの調子を維持する必要がある」とロゼニオールは述べた。