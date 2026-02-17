暴露：マンチェスター・ユナイテッド、バルセロナのマーカス・ラッシュフォード獲得計画をあっさり断る構え

マンチェスター・ユナイテッドは前シーズン、プレミアリーグで下位半分の順位に終わり、UEFAヨーロッパリーグ決勝でトッテナムに敗れたことで、チャンピオンズリーグ出場権を喪失。欧州カップ戦への出場を完全に逃した。クラブの第2四半期決算が来週発表される見通しで、チャンピオンズリーグ収益1億ポンド（約136億円）の損失がどれほど深刻かは、ファンが目にできる形で文書化される見込みだ。

クラブの総負債は約12億9000万ポンド（17億ドル）に達し、レッドデビルズはここ数ヶ月でスポンサー契約違反による違約金を支払うとともに、前監督ルーベン・アモリムへの1000万ポンド（1400万ドル）の支払いを余儀なくされている。 暫定指揮官マイケル・キャリックの年俸は巨額ではないと見られるが、契約にはボーナス条項が含まれており、シーズン終了時にユナイテッドを欧州トップリーグ復帰に導いた場合に適用される。