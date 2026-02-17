(C)GettyImages
暴露：マンチェスター・ユナイテッド、バルセロナのマーカス・ラッシュフォード獲得計画をあっさり断る構え
ラッシュフォード、スペインでくつろぐ
ハンス・フリック監督率いるチームは、ラッシュフォードの週給31万5000ポンド（約5800万円）全額を負担していると報じられており、28歳の選手はこれまでカタルーニャの巨人にとってその価値を証明してきた。今シーズンは34試合に出場し10ゴール13アシストを記録しており、バルセロナが完全移籍のオプションを行使する可能性は極めて高い。たとえ要求額全額を支払うことになっても、その意思は揺るがないようだ。
レッドデビルズ、今夏の給与総額削減に意欲的
ユナイテッドはラッシュフォードの移籍金交渉に応じる意向との報道に困惑しているとみられるが、イングランドの強豪クラブはアカデミー出身の同選手を手放し、給与負担を帳簿から消すことに意欲的だ。カゼミーロとジャドン・サンチョが6月に契約満了で退団すれば、週給60万ポンド超の節約となる。またキャプテンのブルーノ・フェルナンデスの将来も不透明だ。 ハリー・マグワイアは残留する見込みだが、フリー移籍ではなく契約延長を選択した場合、現在の週給18万ポンドを下回る条件提示を受けると予想されている。
欧州サッカーはオールド・トラッフォードの財政安定に不可欠である
マンチェスター・ユナイテッドは前シーズン、プレミアリーグで下位半分の順位に終わり、UEFAヨーロッパリーグ決勝でトッテナムに敗れたことで、チャンピオンズリーグ出場権を喪失。欧州カップ戦への出場を完全に逃した。クラブの第2四半期決算が来週発表される見通しで、チャンピオンズリーグ収益1億ポンド（約136億円）の損失がどれほど深刻かは、ファンが目にできる形で文書化される見込みだ。
クラブの総負債は約12億9000万ポンド（17億ドル）に達し、レッドデビルズはここ数ヶ月でスポンサー契約違反による違約金を支払うとともに、前監督ルーベン・アモリムへの1000万ポンド（1400万ドル）の支払いを余儀なくされている。 暫定指揮官マイケル・キャリックの年俸は巨額ではないと見られるが、契約にはボーナス条項が含まれており、シーズン終了時にユナイテッドを欧州トップリーグ復帰に導いた場合に適用される。
マンチェスター・ユナイテッドの次なる展開は？
現状、ユナイテッドはプレミアリーグで4位につけており、チェルシーを1ポイント上回っている。次の試合は月曜夜のヒル・ディキンソン・スタジアムでのエバートン戦となる。
