暴露：バルセロナがバイエルン・ミュンヘンから夏の移籍の可能性についてハリー・ケインと接触した真相

ケインが自身の将来に関する質問をかわす中、CFBayernInsiderは、この恐るべき9番選手が夏の移籍でカンプ・ノウ行きを画策されているとする憶測には根拠がないと主張している。

同メディアは次のように述べている：「事実無根：バルセロナがハリー・ケインの将来について予備的な接触を行ったという噂は数週間前から流れている。おそらく噂の発端となった人物が接触したと発言したのだろう。バルセロナの次期会長を目指す人物が『ケインを獲得したい』と発言すれば、当然注目を集めるだろう。

「しかしハリー・ケイン自身はバルサからの接触を一切知らない。代理人を務める兄チャーリーもバルセロナから連絡を受けていない。同様に、マネジメントチームの一員である父親もこの件について何も聞いていない。だからこれは真実ではないと思う。とはいえバルサ側にとっては非常に都合の良い話だろうね！

「結局のところ、バルセロナのハンス・フリック監督もこの噂を初めて耳にしたのなら、この噂は無視していいでしょう！補足すると、彼らはストライカー獲得に興味を持っていますが、現在はアトレティコ・マドリードのフリアン・アルバレスに注目しています。ハリー・ケインは素晴らしいアイデアに聞こえますが、この移籍が実現する可能性は全くありません。」