暴露：バルセロナがバイエルン・ミュンヘンから夏の移籍の可能性についてハリー・ケインと接触した真相
バルセロナ会長候補がケイン移籍について語ったこと
ケインは2026年に移籍の可能性が浮上した。当時バイエルン契約の退団条項が発動可能で、5700万ポンド（約77億円）でアリアンツ・アレーナから引き抜かれる可能性が示唆されていた。同条項は失効したとされる。
しかし、バルサの権力掌握を狙うジョアン・ラポルタ会長に対抗するシャビ・ビジャホアナ氏は、なおもこう発言している。「我々は既に接触を図っており、契約状況次第ではあるが、彼は我々のスタイルに完璧にフィットする選手だ。ハリー・ケインのことだ」
「ケインは我々の戦術に完璧に適合するセンターフォワードだ。チームメイトと連携するため後方へ下がる能力を持つストライカーであり、純粋なナンバー9、決定力のあるフィニッシャーとしても機能する。機動性を備え、相手が深く守りを固めた状況でも高いパフォーマンスを発揮する。バルセロナの戦術に大きな価値をもたらすだろう」
ケインがバルセロナ移籍の噂にどう反応したか
ケインは2023年にドイツ移籍を決断し、トッテナムでの居心地の良い環境を離れる決断を下した。ブンデスリーガ優勝を果たす中で驚異的な個人記録を維持し、バイエルンでは132試合出場で128得点を記録している。
こうした数字はバルセロナのようなクラブにとって明らかに魅力的だが、32歳のストライカーは自身に向けられているとされる関心についてこう語った。「その件については何も聞いていない。父と兄が全てを扱っているが、彼らから何も伝えられていない。 繰り返しになるが、私はバイエルンで非常に満足している。今シーズンとバイエルンでの時間に集中している。称賛として受け止めている」
ケインとバルセロナの噂は本当なのか？
ケインが自身の将来に関する質問をかわす中、CFBayernInsiderは、この恐るべき9番選手が夏の移籍でカンプ・ノウ行きを画策されているとする憶測には根拠がないと主張している。
同メディアは次のように述べている：「事実無根：バルセロナがハリー・ケインの将来について予備的な接触を行ったという噂は数週間前から流れている。おそらく噂の発端となった人物が接触したと発言したのだろう。バルセロナの次期会長を目指す人物が『ケインを獲得したい』と発言すれば、当然注目を集めるだろう。
「しかしハリー・ケイン自身はバルサからの接触を一切知らない。代理人を務める兄チャーリーもバルセロナから連絡を受けていない。同様に、マネジメントチームの一員である父親もこの件について何も聞いていない。だからこれは真実ではないと思う。とはいえバルサ側にとっては非常に都合の良い話だろうね！
「結局のところ、バルセロナのハンス・フリック監督もこの噂を初めて耳にしたのなら、この噂は無視していいでしょう！補足すると、彼らはストライカー獲得に興味を持っていますが、現在はアトレティコ・マドリードのフリアン・アルバレスに注目しています。ハリー・ケインは素晴らしいアイデアに聞こえますが、この移籍が実現する可能性は全くありません。」
レヴァンドフスキがフリーエージェントで退団した場合、バルセロナはストライカーを必要とするだろう
ケインは、ドイツで初優勝を果たしたことから、バルセロナへの移籍を真剣に検討するよう促されている。元トッテナム所属のガス・ポイエット氏は、GOAL誌の最近のインタビューで、「彼が家族のために何か違うものを求めているなら、私は間違いなくバルセロナに行くだろう。ロベルト・レヴァンドフスキが去ったなら、それは今までとはまったく違うものになるだろう。 また、現在のバルセロナのプレースタイルでは、彼のような選手がフォワードにいれば、彼はゴールを決めるだろう。いや、間違いなくゴールを決めるだろう！」
レヴァンドフスキは、ケインのバイエルンでの前任者の一人であり、カンプ・ノウでの契約がフリーエージェントに向けて終了しようとしている。彼が移籍した場合、別のストライカーを獲得するための取り組みが強化されるだろう。アルバレスはバルサの獲得候補リストの上位にいるかもしれないが、ワールドカップ優勝経験のある元マンチェスター・シティのスター選手も、プレミアリーグへの復帰が噂されている。
