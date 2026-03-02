Getty Images Sport
暴露：トッテナムの選手たちはプレミアリーグ降格の場合、給与が50％削減される見込み
トッテナムにおける財務保護
契約交渉におけるこの積極的なアプローチは、イングランドのトップリーグエリート層における「降格保護」の傾向が高まっていることを浮き彫りにしていると、ザ・アスレティックが報じている。 50％減額という割合は業界標準を大幅に上回る。通常、チャンピオンシップ降格後の選手給与減額は25～30％程度である。チーム最高年俸選手にとって、この大幅減額は週給の実質的な半減を意味し、クラブの巨額な給与総額が一夜にして二部リーグの収入水準に見合う規模に縮小されることになる。
クラブの財政的将来を守る
これらの条項は、トッテナムが移籍市場や契約更新に臨む姿勢においても重要な役割を果たしている。新選手がクラブと契約する際、これらの条件は交渉の余地がないとザ・アスレティックは報じている。 この透明性により、チーム全員がピッチ上の不振に伴う財政的リスクを完全に認識できる。また、収益減少時の明確なコスト削減計画を示すことで、プレミアリーグとの収益・持続可能性ルール（PSR）交渉においても有利に働く。全選手に適用される一貫した条項は、不均衡な「降格ペナルティ」を巡るロッカールーム内の摩擦を防止する。
さらに、50％の給与削減条項を設けることで、降格後もクラブが主力選手を保持しやすく、あるいは適正市場価格で売却しやすくなる。 多くの場合、クラブはトップリーグ水準の給与を維持できず「投げ売り」を余儀なくされる。給与を自動的に半減させることで、トッテナムは売却の差し迫った圧力を軽減でき、初挑戦でプレミアリーグ復帰を果たす可能性が高まる。これは本質的にクラブの選手評価額を保護し、給与負担を解消する切迫した必要性から一夜にして数億ポンドの資産価値を失う事態を防いでいる。
トップチームへの影響
選手自身にとって、この条項はトップリーグ残留を確実にするための強力な動機付けとなる。週給20万ポンドを得ている選手が所属クラブの降格が確定した瞬間、その給与は週給10万ポンドに急落する。 依然として高額ではあるものの、現代サッカー選手の生活様式や納税義務を考慮すると、この大幅な減額は深刻な懸念材料となる。また「買い取り」文化にも影響を及ぼし、多くの選手が契約解除条項の金額引き下げを要求する可能性がある。これにより、条件を落としてチャンピオンシップでプレーするよりも、クラブを離れる道を選べるようにするためだ。
こうした条項の存在は契約交渉時の争点となりやすい。特に世界トップクラスの選手は降格をほぼありえない結果と考えるためだ。 しかしトッテナムの姿勢は揺るがない。クラブの健全性が最優先だ。こうした合意を事前に結ぶことで、降格クラブが陥りがちな厄介な個別交渉を回避できる。選手や代理人が下部リーグでもプレミアリーグ並みの給与を維持しようと争い、法的紛争やロッカールームの不和を招くケースが多発するからだ。
降格争いの見通し
トッテナムの降格の可能性は統計的には低いものの、プレミアリーグの不確実性ゆえに、どのクラブも油断は許されない。 50％の給与削減条項は「緊急時の非常用措置」であり、ほとんどのクラブが決して発動されないことを願っているが、その存在自体が他クラブにはない安全網となっている。リーグ間の財政格差が拡大し続ける中、契約条項へのこうした緻密な配慮は、トップリーグでの持続的な成功を目指すクラブにとって、まもなく必須の基準となるかもしれない。
