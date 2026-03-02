暴露：トッテナムの選手たちはプレミアリーグ降格の場合、給与が50％削減される見込み

これらの条項は、トッテナムが移籍市場や契約更新に臨む姿勢においても重要な役割を果たしている。新選手がクラブと契約する際、これらの条件は交渉の余地がないとザ・アスレティックは報じている。 この透明性により、チーム全員がピッチ上の不振に伴う財政的リスクを完全に認識できる。また、収益減少時の明確なコスト削減計画を示すことで、プレミアリーグとの収益・持続可能性ルール（PSR）交渉においても有利に働く。全選手に適用される一貫した条項は、不均衡な「降格ペナルティ」を巡るロッカールーム内の摩擦を防止する。

さらに、50％の給与削減条項を設けることで、降格後もクラブが主力選手を保持しやすく、あるいは適正市場価格で売却しやすくなる。 多くの場合、クラブはトップリーグ水準の給与を維持できず「投げ売り」を余儀なくされる。給与を自動的に半減させることで、トッテナムは売却の差し迫った圧力を軽減でき、初挑戦でプレミアリーグ復帰を果たす可能性が高まる。これは本質的にクラブの選手評価額を保護し、給与負担を解消する切迫した必要性から一夜にして数億ポンドの資産価値を失う事態を防いでいる。