暴露：チェルシー、1月の移籍市場でトッテナムスター獲得に衝撃的な失敗

ベルグヴァルは2024年にトッテナムに加入したばかりだが、昨年2031年まで有効な長期契約延長に合意した。彼はクラブでの時間を大いに楽しんでいると語った。

「本当にワクワクしているし、助けてくれた全ての人に心から感謝している。この旅が続きそうで楽しみだ」と彼は語った。「大きな野心を持つクラブだ。ここにいて、この素晴らしいサッカークラブでプレーできることを心から楽しんでいる。 多くのことを学びました。新しい国、新しい文化にやって来て、もちろん最初はデキ（デヤン・クルセフスキ）が多くの面で助けてくれましたが、それでも一人暮らしをし、食事を作り、あらゆることをこなす…毎日トレーニングするだけのサッカー選手であることだけでなく、その周囲の全てが重要です。 車の管理、家やアパートの世話…本当に全てを自分でやらなければなりません。だからこそ、選手としてだけでなく人間としても大きく成長できたと思います。

「このために本当に努力してきたし、チームメイトやスタッフの助けもあって、今シーズンは大きく成長できたと思う。 シーズン序盤と比べると、スウェーデンリーグから移籍してきたばかりで学ぶことも多く、少し落ち着く必要がありました。でもクリスマス前後から出場時間が増えて、チームメイトやスタッフの助けもあり、成長と学びが加速したんです。」