暴露：チェルシー、1月の移籍市場でトッテナムスター獲得に衝撃的な失敗
チェルシーがベルグヴァルに興味を示す
チェルシーは今冬ベルグヴァル獲得に動いたが、トッテナムが同中盤選手の放出に全く興味を示さないと伝えられたとザ・アスレティックが報じた。 ブルーズ（チェルシー）だけがこの若きスウェーデン人選手に接触したプレミアリーグクラブではなく、アストン・ヴィラもトッテナムに接触していた。ベルグヴァルは前シーズンにトッテナムの年間最優秀選手に選ばれたが、フランク監督率いる今シーズンでは同じ影響力を発揮できていない。ベルグヴァルは2025-26シーズンのプレミアリーグでわずか10試合の先発出場に留まっているが、テュドール監督の就任により状況が変わる可能性がある。
ベルグヴァル、スパーズと長期契約を結んだ
ベルグヴァルは2024年にトッテナムに加入したばかりだが、昨年2031年まで有効な長期契約延長に合意した。彼はクラブでの時間を大いに楽しんでいると語った。
「本当にワクワクしているし、助けてくれた全ての人に心から感謝している。この旅が続きそうで楽しみだ」と彼は語った。「大きな野心を持つクラブだ。ここにいて、この素晴らしいサッカークラブでプレーできることを心から楽しんでいる。 多くのことを学びました。新しい国、新しい文化にやって来て、もちろん最初はデキ（デヤン・クルセフスキ）が多くの面で助けてくれましたが、それでも一人暮らしをし、食事を作り、あらゆることをこなす…毎日トレーニングするだけのサッカー選手であることだけでなく、その周囲の全てが重要です。 車の管理、家やアパートの世話…本当に全てを自分でやらなければなりません。だからこそ、選手としてだけでなく人間としても大きく成長できたと思います。
「このために本当に努力してきたし、チームメイトやスタッフの助けもあって、今シーズンは大きく成長できたと思う。 シーズン序盤と比べると、スウェーデンリーグから移籍してきたばかりで学ぶことも多く、少し落ち着く必要がありました。でもクリスマス前後から出場時間が増えて、チームメイトやスタッフの助けもあり、成長と学びが加速したんです。」
テューダーがトッテナムを立て直すのか？
フランク監督の下で惨憺たるプレミアリーグ戦を戦ったトッテナムは、シーズン立て直しを図るためテュドール監督を招聘した。元ユヴェントス指揮官は、北ロンドンの地で待ち受ける課題をよく認識していると語る。クラブメディアに対し「重要な時期にこのクラブに加わることは光栄だ」と述べた。 私に託された責任を理解しており、目標は明確だ。パフォーマンスの安定性を高め、全ての試合で確信を持って戦うこと。この選手層には高い質が備わっている。私の役目は、それを組織化し、活力を与え、結果を迅速に向上させることだ」
次はアーセナルだ…
テュドール監督就任後初戦は、アーセナルとのノースロンドン・ダービーという小さな試合ではない。プレミアリーグ首位のミケル・アルテタ率いるチームをトッテナム・ホットスパー・スタジアムに迎える新監督にとって、これは火の洗礼となるだろう。 勝利の筆頭候補はアーセナルだが、トッテナムは隣人相手にダービー勝利を収めれば、首位争いから大きく後れを取らせられることを理解している。アーセナルは現在マンチェスター・シティに4ポイント差をつけて首位を走るが、前回戦ではブレントフォードに1-1の引き分けに終わっている。
