暴露：ジョゼ・モウリーニョの特別な契約解除条項により、ベンフィカとの2年契約が残っているにもかかわらず、今夏に無料でレアル・マドリードに復帰する可能性が浮上

モウリーニョは今シーズン前半にベンフィカと2年契約を結んだが、ASによれば、契約には違約金なしで移籍できる条項が含まれており、この要素がペレスにとってレアル・マドリードへの移籍を大幅に容易にしている。 ただしこの条項は、ベンフィカのシーズン最終戦終了後10日間の期間内にのみ発動可能だ。レアル・マドリードの理事会がポルトガル人監督への正式なオファーをまだ行っていないとはいえ、この「機会窓」の存在が現在の体制にとって差し迫った脅威となっている。スペインの巨人がついに電話をかけてきた場合、モウリーニョが欧州トップレベルの指揮官職に復帰するための究極の切り札となるのだ。

モウリーニョは現在、母国復帰を満喫している。長年の海外生活を経て家族と近くなれる機会を喜んでいる。報道によればリスボンでの生活に満足しており、公の場で退任を要求したことは一度もない。それでもベルナベウの魅力は消えていない。ポルトガルサッカー連盟がワールドカップ後の代表監督就任について彼の「全てを掌握しようとする性格」を懸念していると報じられる一方、モウリーニョはマドリードへの深い愛情を今も抱き続けている。 ペレス会長からの呼びかけが全てを変える可能性がある。電話番号の変更やキャリアの分岐により、両者の定期的な連絡は途絶えているものの。