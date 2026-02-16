(C)Getty Images
暴露：ジョゼ・モウリーニョの特別な契約解除条項により、ベンフィカとの2年契約が残っているにもかかわらず、今夏に無料でレアル・マドリードに復帰する可能性が浮上
リスボンの秘密の脱出作戦
モウリーニョは今シーズン前半にベンフィカと2年契約を結んだが、ASによれば、契約には違約金なしで移籍できる条項が含まれており、この要素がペレスにとってレアル・マドリードへの移籍を大幅に容易にしている。 ただしこの条項は、ベンフィカのシーズン最終戦終了後10日間の期間内にのみ発動可能だ。レアル・マドリードの理事会がポルトガル人監督への正式なオファーをまだ行っていないとはいえ、この「機会窓」の存在が現在の体制にとって差し迫った脅威となっている。スペインの巨人がついに電話をかけてきた場合、モウリーニョが欧州トップレベルの指揮官職に復帰するための究極の切り札となるのだ。
モウリーニョは現在、母国復帰を満喫している。長年の海外生活を経て家族と近くなれる機会を喜んでいる。報道によればリスボンでの生活に満足しており、公の場で退任を要求したことは一度もない。それでもベルナベウの魅力は消えていない。ポルトガルサッカー連盟がワールドカップ後の代表監督就任について彼の「全てを掌握しようとする性格」を懸念していると報じられる一方、モウリーニョはマドリードへの深い愛情を今も抱き続けている。 ペレス会長からの呼びかけが全てを変える可能性がある。電話番号の変更やキャリアの分岐により、両者の定期的な連絡は途絶えているものの。
- AFP
かつての教え子に対する戦術の妙技
ベンフィカとレアル・マドリードの最近のチャンピオンズリーグ対決は、マドリードのサポーターにとってモウリーニョの戦術的天才を痛感させるものとなった。かつてアルベロアを「自分の子分」と評したモウリーニョは、ベンチで容赦なく指揮を執り、アナトリー・トルビンの終了間際のゴールで締めくくられた驚異的な4-2の勝利を導いた。その後繰り広げられた熱狂的な祝賀（後にモウリーニョが謝罪した）は、このベテラン監督の内に今も燃え続ける情熱を浮き彫りにした。
モウリーニョ自身も最近、ベルナベウ復帰の可能性に言及。ベンフィカ監督就任直前に訪問寸前まで迫っていたことを明かした。1月28日の第1戦後、彼はこう語った。「退任後初めてベルナベウを訪れるところだった。友人のオスカル・リボットが全て準備していたが、前日にベンフィカから連絡があり、契約のために来ざるを得なかった」
フロレンティーノ・ペレス要因
ペレスとモウリーニョの関係は依然として重要な要素だ。近年は頻繁に会話していないものの、迫るチャンピオンズリーグプレーオフは直接対面の絶好の機会となる。
ペレス会長は今週、第1戦が行われるリスボンへの渡航を判断するとみられ、第2戦は8日後にスペインの首都マドリードで開催される。
- AFP
スペシャル・ワンの未来はどうなるのか
現時点では、モウリーニョはベンフィカでのプロジェクトに専念しており、来季に向けてチームを自身の戦術にさらに適合させる計画を立てている。
しかし、レアル・マドリードの誘引力は世界サッカーにおいて他に類を見ない。今夏発動する「フリー」条項により、通常は契約途中移籍を阻む金銭的障壁は存在しない。シーズン終盤に差し掛かる中、10日間の移籍期間がペレス会長とマドリードにとって抗いがたい誘惑となる可能性は高い。モウリーニョが王座奪還に動くかは未知数だが、扉は正式に大きく開かれている。
