暴露：ガラタサライからセリエA復帰を阻む秘密の違約条項 ナポリが7500万ユーロ移籍後、ストライカーが国内ライバルクラブに加入できないように確保
ナポリの厳格な規則
昨夏、スーペル・リグの強豪クラブがリールから7500万ユーロでこの選手を獲得した際、ナポリはイタリア半島における彼の将来を掌握し続けることを確約したと『ガゼッタ・デロ・スポルト』が報じた。 ユヴェントスや他のイタリアクラブを牽制するこの特約条項は、驚異的な重みを持つ。ガラタサライが同ストライカーをセリエAクラブに売却する場合、ナポリに対し7000万ユーロという途方もない追加違約金を支払わねばならない。この「反イタリア」条項は24ヶ月間有効であり、2027年9月1日まではオシメンが古巣の狩猟場へ容易に戻れないことを保証している。
唯一の脱出方法
この巨大な障壁にもかかわらず、わずかながら「グレーゾーン」が存在し、一筋の希望の光をもたらす可能性がある。ガラタサライへのペナルティ発動を回避するため、ユヴェントスのようなクラブが仮にナポリと直接交渉し、別途の金銭的解決を図ることも理論上は可能だ。しかし、この抜け穴を探ったとしても、オシメンの天文学的な年俸がまた別のほぼ乗り越えられない障壁となる。 このストライカーは現在、年間1500万ユーロの固定給に加え、業績連動ボーナスにより年間総収入が最大2100万ユーロ（税引き後）に達する。成長促進令による税制優遇が失効した現状では、イタリアのクラブが単独選手の給与としてこれほどの巨額を負担することは不可能である。
マネージャーへの敬意
こうした法的・財政的な複雑さにもかかわらず、オシメンはトリノの巨人ユヴェントスとその現監督ルチアーノ・スパレッティへの敬愛を隠そうとはしていない。アリアンツ・スタジアムでの最近のチャンピオンズリーグ戦を前に、このストライカーはユベントスでプレーすることは「特権」だと認め、特にナポリの歴史的なスクデット制覇のシーズンで自身の最高のプレーを引き出した監督との再会を望んでいると語った。 両者の絆の強さを詳述し、オシメンはスパレッティ監督が「あまりに気にかけていたため、練習場で寝泊まりしていた」と述べ、監督に恩義を感じていると宣言した。この深い敬意は、オシメンがユヴェントス戦でスタジアムでの自身のゴールを祝うことを拒否した際にも明らかであり、これは明らかに元監督であり将来の監督となる可能性のある人物への敬意の表れだった。 さらに26歳の彼は最近、ユヴェントスのレジェンド、アレッサンドロ・デル・ピエロとの写真をSNSに投稿し「史上最高の選手の一人に会えた幸運」と記したことで、ネット上で大きな反響を呼んだ。
凍結された取引
「反イタリア条項」は、ユヴェントスとナポリの激しいライバル関係を痛烈に想起させる。両クラブ間の移籍交渉は常にハイステークスのチェスのような駆け引きとなる。選手とビアンコネリ（ユヴェントス）が再契約の可能性を積極的に模索しているように見える一方で、イスタンブールで締結された契約の冷厳な現実により、現時点での移籍は凍結状態にある。 サポーターがこの移籍劇に白黒つくとすれば、おそらく2027年まで待たねばならないだろう。
