暴露：ガラタサライからセリエA復帰を阻む秘密の違約条項　ナポリが7500万ユーロ移籍後、ストライカーが国内ライバルクラブに加入できないように確保

こうした法的・財政的な複雑さにもかかわらず、オシメンはトリノの巨人ユヴェントスとその現監督ルチアーノ・スパレッティへの敬愛を隠そうとはしていない。アリアンツ・スタジアムでの最近のチャンピオンズリーグ戦を前に、このストライカーはユベントスでプレーすることは「特権」だと認め、特にナポリの歴史的なスクデット制覇のシーズンで自身の最高のプレーを引き出した監督との再会を望んでいると語った。 両者の絆の強さを詳述し、オシメンはスパレッティ監督が「あまりに気にかけていたため、練習場で寝泊まりしていた」と述べ、監督に恩義を感じていると宣言した。この深い敬意は、オシメンがユヴェントス戦でスタジアムでの自身のゴールを祝うことを拒否した際にも明らかであり、これは明らかに元監督であり将来の監督となる可能性のある人物への敬意の表れだった。 さらに26歳の彼は最近、ユヴェントスのレジェンド、アレッサンドロ・デル・ピエロとの写真をSNSに投稿し「史上最高の選手の一人に会えた幸運」と記したことで、ネット上で大きな反響を呼んだ。