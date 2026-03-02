暴露：アーセナルのセットプレーコーチ、ニコラス・ホベルは、ガンナーズがセットプレーから得点するたびにボーナスを受け取っている

ミケル・アルテタはジョベルへの称賛を隠さず、しばしば彼を業界最高の一人と呼んできた。以前、このコーチを北ロンドンに招いた決断について語った際、アルテタはその価値がトレーニングピッチを超えていると指摘した。 「専門分野でも、他の分野でも、そして人間としても。そして我々の間に築かれた信頼関係——それが私がシティ時代に彼を招き、その後アーセナルでも同じ決断をした理由だ」とスペイン人監督は説明した。ここ数週間、チームがオープンプレーからの得点を得やすくなっていた時期でさえ、アルテタはホベルの取り組みの重要性を認識しており、それがいずれチェルシー戦で再び重要性を増すことを理解していた。

日曜日の試合後の記者会見で、アルテタ監督はトレーニングでの努力が再び得点に繋がったことに安堵を認めた。 「ここ数週間セットプレーからの得点はなかったが、オープンプレーでは数多く決めていた。今日はこの状況から得点する選択肢があった。我々はそれを非常に上手く実行し、同時に失点もした」と監督は述べた。ウィリアム・サリバとユリアン・ティンバーのゴールにより、アーセナルの戦術的準備は頑強なチェルシーを打ち破った。タッチラインからジョバーが指揮した様々なブロックと動きに、チェルシーは対応に苦しんだのである。