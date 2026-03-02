AFP
暴露：アーセナルのセットプレーコーチ、ニコラス・ホベルは、ガンナーズがセットプレーから得点するたびにボーナスを受け取っている
アーセナルがジョバーの働きを評価
この契約は、ザ・アスレティックが報じた通り、リチャード・ガーリック最高経営責任者と暫定スポーツディレクターのジェイソン・エイトが主導するコーチングスタッフ刷新プロジェクトの一環であった。アルテタ監督が2024年に自身の契約延長に署名した際、クラブは彼の信頼する側近を確保する動きに出た。ジョバー、アシスタントのアルバート・スティーフェンベルグ、ゴールキーパーコーチのイニャキ・カナは全員、2027年まで有効な契約に署名した。 2021年7月にマンチェスター・シティから加入したジョバーは、他クラブからの関心が高まっていたため、交渉において非常に有利な立場にあったと報じられている。最終的に合意に至ったことで、彼の専門性が報酬に直接反映されることとなり、監督とクラブ双方にとってウィンウィンの状況が生まれた。
コーナーキックの王たちはプレミアリーグの記録に並ぶ
今シーズン、財政的インセンティブは確実に成果を上げている。アーセナルが全国の守備陣を脅かし続けているからだ。日曜日のチェルシー戦での2-1の激闘を制した後、アーセナルは今シーズンのプレミアリーグでコーナーキックからの得点を16に伸ばした。 この驚異的な数字は、オプタのデータによれば、1シーズンにおけるコーナーキックからの最多得点記録に並ぶものだ。1992-93シーズンのオールドハム・アスレティック、2016-17シーズンのウェスト・ブロムウィッチ、そして2023-24シーズンのアーセナル自身が持つ記録と並ぶ。残り9試合を残す中、ジョバーは5月までにさらに数回のボーナス支払いを確実に引き起こすだろう。
アルテタ監督率いるチームは、セットプレーからの先制点獲得術も極めた。今シーズン9度目のコーナーキック先制点を記録し、1994-95シーズンのサウサンプトンが樹立したプレミアリーグ記録に並んだ。この決定的な効率性により、アーセナルはボールが静止している状況下で欧州屈指の脅威となる攻撃ユニットへと変貌を遂げた。 さらに、チェルシー戦での勝利は、アーセナルがコーナーキックから決勝点を挙げた今シーズン 9 回目の勝利となり、アレックス・ファーガソン監督率いるマンチェスター・ユナイテッドが 2012-13 シーズンの優勝を果たした際に樹立した 8 回の過去最高記録を正式に更新しました。
アルテタ、セットプレーの達人を称賛
ミケル・アルテタはジョベルへの称賛を隠さず、しばしば彼を業界最高の一人と呼んできた。以前、このコーチを北ロンドンに招いた決断について語った際、アルテタはその価値がトレーニングピッチを超えていると指摘した。 「専門分野でも、他の分野でも、そして人間としても。そして我々の間に築かれた信頼関係——それが私がシティ時代に彼を招き、その後アーセナルでも同じ決断をした理由だ」とスペイン人監督は説明した。ここ数週間、チームがオープンプレーからの得点を得やすくなっていた時期でさえ、アルテタはホベルの取り組みの重要性を認識しており、それがいずれチェルシー戦で再び重要性を増すことを理解していた。
日曜日の試合後の記者会見で、アルテタ監督はトレーニングでの努力が再び得点に繋がったことに安堵を認めた。 「ここ数週間セットプレーからの得点はなかったが、オープンプレーでは数多く決めていた。今日はこの状況から得点する選択肢があった。我々はそれを非常に上手く実行し、同時に失点もした」と監督は述べた。ウィリアム・サリバとユリアン・ティンバーのゴールにより、アーセナルの戦術的準備は頑強なチェルシーを打ち破った。タッチラインからジョバーが指揮した様々なブロックと動きに、チェルシーは対応に苦しんだのである。
ライバルたちはジョバーの戦術が「止めにくい」と認めている
ジョバーのボーナス獲得ルーティンの影響は、それを防ぐ役割を担う者たちの目に留まらなかったわけではない。チェルシーのキャプテン、リース・ジェームズは、エミレーツ・スタジアムで2つのセットプレーに翻弄された後、苛立ちを隠せなかった。イングランド代表の右サイドバックは、現代のサッカーがこうした細かい部分で決まることが増えていると認め、最善の準備さえも時には不十分だと認めた。 スカイスポーツのインタビューでジェームズは率直な反応を示した。「これが2026年のサッカーだ。得点の90％はおそらくセットプレーから生まれる。アーセナルはその分野で世界をリードするチームの一つだ。彼らを止めるのは難しい。今日は2点を取られた。悔しい。だが我々も1点を取り、もう1点を取るチャンスもあった。ただ今日はそれが叶わなかった」
優勝争いが最終局面を迎える中、ジョバーの特技が光り、アーセナルのマンチェスター・シティに対する5ポイント差は維持された。ブライトンとノッティンガム・フォレストとの重要な試合を控えるガナーズは、再びセットプレーの能力に頼るだろう。クラブにとって、ジョバーのボーナス費用は、20年以上ぶりにプレミアリーグ優勝トロフィーをエミレーツに持ち帰る助けとなるなら、払う価値のある小さな代償だ。
