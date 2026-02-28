暴露：アンソニー・ゴードン、サンドロ・トナーリ、ティーノ・リブラメントら移籍ターゲットをニューカッスルから引き抜くためにマンチェスター・ユナイテッド、リヴァプール、マンチェスター・シティが支払う金額

また『テレグラフ』紙は、ニューカッスルが人気選手の売却を検討する場合の各選手の予想移籍金を明らかにした。ゴードンはニューカッスルが1億ポンド（約135億円）を要求する可能性が高い2選手の一人だ。今季リーグ戦3得点と不振に陥っているが、依然として評価するクラブは存在する。

さらに、元エバートン所属のこの選手は2024年10月に長期契約を結んでおり、ニューカッスルは25歳の選手を売却するプレッシャーに全くさらされていない。ミッドフィルダーのギマランイスも1億ポンドの価値があるとされるが、ゴードン同様、クラブは2029年までセント・ジェームズ・パークに契約を残すブラジル人選手の売却を急ぐ必要はない。

ギマランイスの移籍希望は低いものの、トナリについては同様とは言えない。彼の移籍金は9000万ポンド（約1億2100万ドル）から1億ポンドと見込まれる。今月初め、イタリア人選手の代理人が「シーズン終了時に全ての選択肢を検討する」と発言したことで、夏の移籍説に拍車がかかった。

ティアウは将来が憶測の対象となっている2人の新加入選手の一人だ。このドイツ人選手は昨年ACミランからニューカッスルに移籍し、エディ・ハウ監督率いるチームで目覚ましい活躍を見せている。ユナイテッドがこのセンターバックに興味を示していると報じられており、移籍金は8000万ポンド（1億800万ドル）とされている。

同胞のウォルテメイドは、イングランドでのたった1シーズンでドイツ復帰の噂が浮上している。バイエルン・ミュンヘンは彼がマグパイズ（ニューカッスル）に移籍する前からこの24歳の選手に強い関心を示しており、今もこの長身のフォワードへの興味を維持していると見られるが、ブンデスリーガに呼び戻すには6900万ポンド（9300万ドル）を支払う必要があるだろう。