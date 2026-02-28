AFP
暴露：アンソニー・ゴードン、サンドロ・トナーリ、ティーノ・リブラメントら移籍ターゲットをニューカッスルから引き抜くためにマンチェスター・ユナイテッド、リヴァプール、マンチェスター・シティが支払う金額
ニューカッスルのスター選手たちは人気が高い
プレミアリーグの強豪クラブ数社が、この夏、ニューカッスルを解体しようとセント・ジェームズ・パークを囲んでいるとみられています。9月の移籍期限日にアレクサンダー・イサクが英国記録的な移籍金でリヴァプールへ移籍したことで、クラブは不安定な状況に陥り、ライバルクラブはニューカッスルのスター選手たちをタイン川から引き抜くことができると確信しています。
アンソニー・ゴードンは、クラブからの移籍が強く噂されており、マージーサイドへの復帰が検討されている。リヴァプールは、ルイス・ディアスがバイエルン・ミュンヘンへ移籍したことで生じた左サイドの問題を解決するため、このイングランド代表選手を注視している。
アーセナルとマンチェスター・ユナイテッドもゴードンに興味を持っているとされており、アーセナルは、ミケル・メリノの負傷を受けて、今月初めの移籍期限日に、中央MFのサンドロ・トナリを獲得することを検討していた。イタリア人選手はクラブに残留したが、シーズン終了後に新たな活躍の場へ旅立つことが予想されている。
今夏プレミアリーグの強豪が狙うニューカッスルのスターはゴードンとトナーリだけではない。マンチェスター・シティは右サイドバックの補強を目指し、ティノ・リブラメントをレーダーに捉えている。ブルーノ・グイマレスもシティが追跡する選手の一人だが、ニューカッスル主将を引き抜くのは容易ではないだろう。
マリック・ティアウ、ニック・ウォルテメイド、ジョー・ウィロック、ルイス・マイリーも今夏の退団が噂されている。
ゴードン、ギマランイス、トナリの希望移籍金が明らかに
また『テレグラフ』紙は、ニューカッスルが人気選手の売却を検討する場合の各選手の予想移籍金を明らかにした。ゴードンはニューカッスルが1億ポンド（約135億円）を要求する可能性が高い2選手の一人だ。今季リーグ戦3得点と不振に陥っているが、依然として評価するクラブは存在する。
さらに、元エバートン所属のこの選手は2024年10月に長期契約を結んでおり、ニューカッスルは25歳の選手を売却するプレッシャーに全くさらされていない。ミッドフィルダーのギマランイスも1億ポンドの価値があるとされるが、ゴードン同様、クラブは2029年までセント・ジェームズ・パークに契約を残すブラジル人選手の売却を急ぐ必要はない。
ギマランイスの移籍希望は低いものの、トナリについては同様とは言えない。彼の移籍金は9000万ポンド（約1億2100万ドル）から1億ポンドと見込まれる。今月初め、イタリア人選手の代理人が「シーズン終了時に全ての選択肢を検討する」と発言したことで、夏の移籍説に拍車がかかった。
ティアウは将来が憶測の対象となっている2人の新加入選手の一人だ。このドイツ人選手は昨年ACミランからニューカッスルに移籍し、エディ・ハウ監督率いるチームで目覚ましい活躍を見せている。ユナイテッドがこのセンターバックに興味を示していると報じられており、移籍金は8000万ポンド（1億800万ドル）とされている。
同胞のウォルテメイドは、イングランドでのたった1シーズンでドイツ復帰の噂が浮上している。バイエルン・ミュンヘンは彼がマグパイズ（ニューカッスル）に移籍する前からこの24歳の選手に強い関心を示しており、今もこの長身のフォワードへの興味を維持していると見られるが、ブンデスリーガに呼び戻すには6900万ポンド（9300万ドル）を支払う必要があるだろう。
リブラメントとウィロックが退団へ
夏の移籍が噂される2選手はリブラメントとウィロックだ。前者はマンチェスター・シティが獲得を狙っており、ペップ・グアルディオラ監督率いるチームは夏の移籍市場を前に右サイドバックの選択肢を検討中。ブレントフォードのマイケル・カヨデもマンチェスターの巨人が獲得する可能性のある選手の一人だ。
イングランド代表選手であるリブラメントがハウ監督率いるチームとの新契約に消極的な姿勢を示していることで、タインサイドは危険な立場に置かれている。それでもニューカッスルはリブラメントに対して6000万～7000万ポンド（約94億円）の移籍金を要求する見込みだ。一方、ウィロックに対するマグパイズの姿勢は柔軟で、このミッドフィルダーは今季レギュラー出場に苦戦している。 26歳の同選手は先月、クリスタル・パレスが元アーセナル選手獲得を検討したことで退団が噂されたが、結局残留。1月のPSG戦（1-1）では決勝点となるヘディングを決めている。
ニューカッスルは、ハウ監督の下で中盤の序列が下がったウィロックについて、1500万ポンド（2000万ドル）前後のオファーを受け入れる可能性が高い。近い将来、クラブを離れることのない中盤選手の一人が、アカデミー出身のマイリーである。おそらく、エリオット・アンダーソンがノッティンガム・フォレストでスター選手に躍進したことを痛感したニューカッスルは、マイリーがクラブを離れる可能性が低いことから、同様の事態を繰り返さないよう努めている。
カササギがリーグで苦戦している
ニューカッスルは、勝利への道に戻ろうとする中、移籍の噂が選手たちの集中力を乱さないことを願っている。ミッドウィークのカラバフ戦（3-2勝利）を含め、直近5試合で4勝を挙げているものの、リーグ戦では過去5試合で4敗を喫している。
そして土曜日の午後、ホームでエバートンを迎え撃つことで、国内リーグ戦の流れを立て直したいところだ。トフィーズ（エバートン）は直近のトップリーグ2試合で連敗している。
