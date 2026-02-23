暴露：なぜ「ナンセンスな」中断が北ロンドン・ダービーでアーセナルのトッテナム大勝を阻んだのか

遅延はアルテタ監督にとって苛立たしいものだったかもしれないが、アーセナルの指揮官はチームの勝利を喜び、これがシーズンの転機となる可能性を感じている。

試合後、彼はこう語った。「今日の結果ではなく、この3日間の出来事に非常に、非常に誇りと喜びを感じている。我々は『よし、選手たちが最も必要とする時に愛を示そう』と決めていたからだ。同時に、コーチやスタッフも時には愛を必要とする。 ポジティブで意欲的な人々が周りにいて、必要な時にそばに立って支えてくれる。ここ数日、彼らと仕事できたことは本当に良かった」

自分たちの真価を示せたと感じているが、それを何度も何度も示し続けなければならない。試合ごとに感情を分析していたら、それはまさに激しいジェットコースターのようなもので持続不可能だからだ。今日は素晴らしい結果を出せた。試合の勝ち方、そしてパフォーマンスの質だけでなく、この勝利が我々にとって何を意味するかを知っている点において、全員が非常に誇りに思っている。 さあ、次だ。」