暴露：なぜ「ナンセンスな」中断が北ロンドン・ダービーでアーセナルのトッテナム大勝を阻んだのか
アーセナルが北ロンドン・ダービーでトッテナムを粉砕
アーセナルは隣人トッテナムにさらなる苦痛を味合わせ、この勝利がガナーズに新たな希望をもたらすだろう。長きにわたるイングランド王者への待望を再び叶える可能性が浮上したのだ。エベレチ・エゼとヴィクトル・ヨケレスがミケル・アルテタ監督率いるチームでそれぞれ2得点を挙げ、前回最下位ウルブズに敗れた失望から見事に立ち直った。 この結果、トッテナムの暫定監督イゴール・トゥドールは就任初戦で敗北を喫し、スパーズは依然として降格の危機に直面している。プレミアリーグ残り11試合を控えたトッテナムは、降格圏からわずか4ポイント上回る位置に留まっている。
トッテナムで遅延がもたらす苛立ち
日曜日の試合はトラブルなくは終わらなかった。試合が技術的問題により2度中断したことで、審判団が注目を集めた。デイリー・メール紙によれば、問題は「周波数干渉と機器の不具合」に起因するという。最初の中断は6分間続き、副審ブレイク・アントロバスが周波数干渉に苦戦した。この問題により、主審と審判団はVARチームと通信できなくなった。
2度目の遅延は後半開始時に発生し、もう1人の副審エディ・スマートが別の技術的問題に見舞われた。技術提供元のホークアイ社は、試合中に発生した問題についてPGMOL（プロフェッショナル・ゲーム・マネジメント・オフィス）に詳細な報告書を提出する予定だ。
「まったくの混乱」― 試合中断が批判される
試合中断は観戦者から多くの批判を浴びた。スカイスポーツの解説者ゲイリー・ネヴィルはこう述べた。「副審が主審と連絡が取れないからといって、試合を2分間も中断させるわけにはいかない。100年もそんなシステムなしでやってきたのだから、今ここでプレーできるはずだ」 ITの問題で観客全員が待たされている。まったくもって馬鹿げている。今シーズン最も重要な試合の一つで、素晴らしいスタートを切ったばかりだ。速い展開だったのに、2、3分も中断され、選手たちは再びウォームアップし、リセットしなければならない。まったくもってめちゃくちゃだ」
アルテタ監督もこの状況について次のように述べた。「我々がロッカールームから遅れて出るたびに、巨額の罰金が科せられる。だから選手たちに言ったんだ、この罰金を誰が払うのかと。だって6分、7分、8分、9分も遅れているんだから、誰かが多額の罰金を払うことになる」 きっと皆がスカイを見、スカイはプレミアリーグに、プレミアリーグはスカイに目を向けるだろう。そう、これで我々は確実に一つを仕留めたわけだ」
アーセナルの転機となるか？
遅延はアルテタ監督にとって苛立たしいものだったかもしれないが、アーセナルの指揮官はチームの勝利を喜び、これがシーズンの転機となる可能性を感じている。
試合後、彼はこう語った。「今日の結果ではなく、この3日間の出来事に非常に、非常に誇りと喜びを感じている。我々は『よし、選手たちが最も必要とする時に愛を示そう』と決めていたからだ。同時に、コーチやスタッフも時には愛を必要とする。 ポジティブで意欲的な人々が周りにいて、必要な時にそばに立って支えてくれる。ここ数日、彼らと仕事できたことは本当に良かった」
自分たちの真価を示せたと感じているが、それを何度も何度も示し続けなければならない。試合ごとに感情を分析していたら、それはまさに激しいジェットコースターのようなもので持続不可能だからだ。今日は素晴らしい結果を出せた。試合の勝ち方、そしてパフォーマンスの質だけでなく、この勝利が我々にとって何を意味するかを知っている点において、全員が非常に誇りに思っている。 さあ、次だ。」
次に何が来る？
アーセナルは日曜日にホームでチェルシーを迎え、優勝争いを再開する。一方、ライバルのマンチェスター・シティはリーズ・ユナイテッドの遠征に臨む。また、トッテナムの監督として初勝利を目指すトゥードルは、フラムのアウェイ戦に挑む。
