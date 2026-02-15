マンチェスター・ユナイテッドにとって痛手なのは、トゥーンがカップ決勝を欠場するだけでなく、他の重要な試合にも出場できない可能性が高い点だ。

幸い、木曜夜のスペインでのアトレティコ・マドリード戦での3-0の大勝により、今週木曜に行われるチャンピオンズリーグ決勝トーナメントプレーオフの2ndレグは、当初想定されていたほどの重要性を帯びなくなった。しかし、来週末にはチェルシーとのFAカップの大一番が控えており、トゥーンはこの試合も欠場する見込みだ。

リーグカップ決勝後はウェストハムとエバートンとの対戦が控えており、いずれも来季のチャンピオンズリーグ出場権獲得に向けた重要な試合となる。スキナー監督は3月29日のマンチェスター・ダービーを復帰候補日として挙げたことから、トゥーンはこの2試合も欠場する見込みだ。「マンチェスター・シティ戦あたりを目標にしているだろう」と監督は述べ、「その頃には復帰できることを願っている」と語った。

つまり、マドリードでの大勝後、予想通りユナイテッドがチャンピオンズリーグ準々決勝に進出した場合、3月24日または25日にバイエルン・ミュンヘンと対戦する第1戦でもトゥーンの出場は不透明となる。