「時期尚早」―エラ・トゥーン、マンチェスター・ユナイテッドのチェルシー戦（リーグカップ決勝）欠場へ。最新負傷情報によりイングランド代表選手は2026年初の女子代表キャンプも離脱
確定：エラ・トゥーン、マンチェスター・ユナイテッドのチェルシー戦リーグカップ決勝を欠場する可能性が高い
スキナー監督は1月、トゥーンが「股関節の骨ストレス反応」に苦しんでおり、6～8週間の離脱を余儀なくされると発表した。26歳の選手が楽観的な見通し通り復帰できれば、3月15日のチェルシー戦を控えたリーグカップ決勝に先立つ3月第1週の試合復帰が見込まれていた。
しかし、スキナー監督がユナイテッドの背番号7について発表した最新情報によれば、その可能性は低いようだ。土曜日の記者会見で、リーグカップ決勝へのトゥーンの出場が危ぶまれるかとの質問に対し、監督は「可能性としてはある。おそらく時期尚早だろう」と答えた。
解説：トゥーンが負傷から復帰できる時期と、彼女が欠場する可能性のあるマンチェスター・ユナイテッドの重要な試合
マンチェスター・ユナイテッドにとって痛手なのは、トゥーンがカップ決勝を欠場するだけでなく、他の重要な試合にも出場できない可能性が高い点だ。
幸い、木曜夜のスペインでのアトレティコ・マドリード戦での3-0の大勝により、今週木曜に行われるチャンピオンズリーグ決勝トーナメントプレーオフの2ndレグは、当初想定されていたほどの重要性を帯びなくなった。しかし、来週末にはチェルシーとのFAカップの大一番が控えており、トゥーンはこの試合も欠場する見込みだ。
リーグカップ決勝後はウェストハムとエバートンとの対戦が控えており、いずれも来季のチャンピオンズリーグ出場権獲得に向けた重要な試合となる。スキナー監督は3月29日のマンチェスター・ダービーを復帰候補日として挙げたことから、トゥーンはこの2試合も欠場する見込みだ。「マンチェスター・シティ戦あたりを目標にしているだろう」と監督は述べ、「その頃には復帰できることを願っている」と語った。
つまり、マドリードでの大勝後、予想通りユナイテッドがチャンピオンズリーグ準々決勝に進出した場合、3月24日または25日にバイエルン・ミュンヘンと対戦する第1戦でもトゥーンの出場は不透明となる。
マンチェスター・ユナイテッドにとっての打撃だけではない：トゥーンの負傷はイングランド代表にも問題を引き起こす
トゥーンの長期離脱による悪影響は、ユナイテッドだけに留まらない。 イングランド代表は今月下旬に2026年最初の合宿を開始し、3月3日のウクライナ戦、3月7日のアイスランド戦と、2027年女子ワールドカップ予選の初戦を迎える。しかしトゥーンの負傷回復に関する最新情報から、この国際試合期間中の復帰はほぼ絶望的となり、サリナ・ウィーグマン監督率いるチームにとって痛手となる。
ウィグマン監督は火曜朝に両試合の代表メンバーを発表するが、トゥーンに加え、今週すねのひびが確認されたベス・ミードも欠場する見込みのため、攻撃陣の構成を再考する必要がある。イングランドは両試合とも圧倒的優位にあるが、スペインと同組であり、グループ首位のみがブラジル大会への自動出場権を獲得するため、失点は許されない。
マンチェスター・ユナイテッドの負傷者リストには他に誰がいるのか？欠場者が増える中、新たに発見された層の厚さが試される
トゥーンは現在ユナイテッドの主力欠場選手であり、1月の移籍市場で戦力を強化したことで、このような負傷に対処する層の厚さは確かに増している。しかし現状はその層が試されている。 マドリード戦では高速サイドバックのアンナ・サンドベリがふくらはぎの負傷で途中退場し、今後数日間の検査を要する。一方、スウェーデン代表FWフリドリーナ・ロルフォは同試合と日曜日のロンドン・シティ・ライオンセス戦を欠場。後者の試合ではメルヴィーヌ・マラールも予想外の欠場となった。
ウインガーのリア・ガルトンは背中の負傷で2026年シーズン全試合を欠場中。セリン・ビゼは第一子出産準備のため現在離脱中。さらに宮沢ひなたはFAカップ・チェルシー戦後にアジアカップへ合流する予定だ。 同大会は3月21日に終了するため、日本代表選手である宮沢ひなたのリーグカップ決勝出場はほぼ不可能となり、仮になでしこジャパンが期待通りの成績を収めた場合でも、チャンピオンズリーグ準々決勝第1戦に間に合うかどうかは微妙な状況だ。
