「昔は本当に細長い体格だった」－バイエルン・ミュンヘンのMFが自身の「驚異的な」身体的成長を「ロールモデル」クリスティアーノ・ロナウドに感謝
クリスティアーノ・ロナウドの青写真
アブソルート・フースバル誌のインタビューで、21歳のパブロヴィッチはバイエルンの中盤での地位を確固たるものにした驚くべき身体的変化を振り返った。彼は、現在のファンが目にしているような堂々たる存在ではなかったと認めた。 「昔は本当に細長い体型だった。小柄でひょろっとしていて、それに内向的だった」とドイツ代表9試合出場の選手は明かし、自身の身体が「大きく成長した」と付け加えた。
アリアンツ・アレーナで求められるトップレベルに到達するため、パブロヴィッチはポルトガルのレジェンド、ロナウドをインスピレーションの源とした。ピッチの中心で戦うために、筋肉量と耐久力を積極的に増強することに注力したのだ。「彼は全体的に私のロールモデルです。あらゆる面で模範的なプロフェッショナルです」とパブロヴィッチは説明し、自身の体がその後大きく発達したことで、チームメイトと冗談を言い合える自信がついたと語った。
バイエルンへの生涯にわたる忠誠
身体的な進化への取り組みが大きな成果をもたらし、若き選手は並外れた自信を持ってプレーできるようになった。バイエルンの一軍における彼の地位は過去3シーズンで着実に上昇し、今シーズンはこれまでに全大会通算31試合に出場している。
「私は非常に自信を持っています。全てのボールを要求するのが私のプレースタイルです。そして今が最高の状態だと感じています」と彼は述べつつ、常に改善の余地があることも認めた。この姿勢がバイエルンの重要な戦力となっている。
ユース時代からクラブに在籍するパブロヴィッチは、地元の数百万の子供たちが憧れる現実を生きている。そして生涯一クラブでプレーする可能性を歓迎している。2029年まで契約が残る中、ミュンヘンでキャリアを終えることは「間違いなく選択肢の一つ」だと語った。 「FCバイエルン以外のクラブを知らない。ここでの全てが望む通りに進めば、他の選択肢を選ぶ理由はない」とミュンヘン生まれの選手は強調した。
クラシックレースの準備はできていますか
この精神的な強さとクラブへの深い絆は、バイエルンがボルシア・ドルトムントとのブンデスリーガ大一番に臨む上で極めて重要となる。シグナル・イドゥナ・パークの雰囲気は悪名高いほど威圧的だが、パブロヴィッチは首位争いの直接対決に完全に準備ができていると断言する。「選手としてもファンとしても、クラシカーが大好きです。『ズート』の前でピッチに立つのは圧迫感がありますが、緊張はしません」と彼は語った。
不安を感じるどころか、この若手MFは敵対的な環境をパフォーマンス向上の原動力としている。「むしろ逆だ。それが僕を奮い立たせる。子供の頃からピッチ上で起きることに何も怖れを感じなかった」と説明。自身のプレーは常に一貫していると指摘し、プロデビュー戦ですら緊張しなかったことを大きな強みと位置付けている。
ブンデスリーガ優勝に焦点を当てる
現在ブンデスリーガを独走するバイエルンは、首位でのリード拡大に全力を注いでいる。ライバルとの「クラシカー」で勝利すれば、優勝争いにおいて11ポイント差をつけるという圧倒的なメッセージとなる。パブロヴィッチはチームの意欲を強調し、現在チーム全体のモチベーションが非常に高いと述べた。
しかし楽観論の一方で、21歳の若手選手は最近の失態を例に挙げ、慢心への警戒を即座に呼びかけた。「11ポイント差は理想的だ。とはいえドルトムント戦では開始から終了まで集中力を切らしてはならない」と彼は強調。最後にチームメイトに対し、フランクフルト戦で見せたような集中力の低下や緩みを絶対に許されないことを強く訴えた。
