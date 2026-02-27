「昔は本当に細長い体格だった」－バイエルン・ミュンヘンのMFが自身の「驚異的な」身体的成長を「ロールモデル」クリスティアーノ・ロナウドに感謝

身体的な進化への取り組みが大きな成果をもたらし、若き選手は並外れた自信を持ってプレーできるようになった。バイエルンの一軍における彼の地位は過去3シーズンで着実に上昇し、今シーズンはこれまでに全大会通算31試合に出場している。

「私は非常に自信を持っています。全てのボールを要求するのが私のプレースタイルです。そして今が最高の状態だと感じています」と彼は述べつつ、常に改善の余地があることも認めた。この姿勢がバイエルンの重要な戦力となっている。

ユース時代からクラブに在籍するパブロヴィッチは、地元の数百万の子供たちが憧れる現実を生きている。そして生涯一クラブでプレーする可能性を歓迎している。2029年まで契約が残る中、ミュンヘンでキャリアを終えることは「間違いなく選択肢の一つ」だと語った。 「FCバイエルン以外のクラブを知らない。ここでの全てが望む通りに進めば、他の選択肢を選ぶ理由はない」とミュンヘン生まれの選手は強調した。