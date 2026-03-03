AFP
「明確なルールが必要だ！」－ブライトンのファビアン・フルツェラー監督、アーセナルの時間稼ぎ戦術に抗議
闇の魔術との戦い
アーセナルはセットプレーのスペシャリストとなった。この特徴は、最近のチェルシー戦での勝利でも再び顕著だった。ウィリアム・サリバとユリアン・ティンバーのゴールは、デクラン・ライスとブカヨ・サカのアシストによるもので、重要な勝ち点3を確保した。しかし、そのフィジカル重視の戦術は物議を醸している。フルツェラーは、審判団がこうした状況に対処する方法に一貫性がないことが深刻な問題だと考えている。 ブライトンがホームでアーセナルを迎え撃つ試合を前に、彼はこう語った。「ブロックやチームのブロックの仕方には明確なルールがない。審判が笛を吹いてファウルになることもあれば、吹かないこともある。 だからこそ現在この議論が起きているが、私にとって核心は『コーナーキック・スローイン・フリーキックで時間を浪費できる許容範囲』を明確に規定すべきだということだ」
自然なゲーム時間を要求する
ブライトンの指揮官は、リードしているチームが試合を中断させることに特に苛立ちを隠せない。これにより実際にプレーされる時間が大幅に減少していると指摘している。フルツェラーは、こうした戦術的な時間稼ぎがサポーターにとってのエンターテインメント性を損なっていると確信していると明言した。彼は次のように述べた。「誰も気づいていないが、アーセナルがリードしている状況でコーナーキックを得ると、時にはコーナーキックを蹴るだけで1分以上を費やすことがある。 だからこそ明確なルールが必要だ。そうすれば実質的な試合時間が65分ではなく、50分になるのだから」
分析における大きな違い
ハーツェラー監督の不満はデータによって裏付けられており、シーガルズ監督はリーグ全体での実効プレイ時間の不均衡が驚くべき水準にあると指摘する。彼は、対戦するチームやリード管理の戦術に関わらず、ファンには一貫した試合内容を提供すべきだと主張する。「全試合で自然なゲームタイムが確保されなければ、試合の様相は大きく変化する。 我々が分析したところ、その差は圧倒的だ」とハーゼラーは続けた。「多額を払って試合を観戦する全てのサポーターは、同じ自然な試合時間を見るべきだと考える。彼らが求めているのはサッカーの試合であり、50分しかプレーがなく残り40分は試合が動いていないような状況ではない」
現在の状況に適応する
ドイツ人指揮官は当局による規制強化を提唱する一方で、選手たちが当面は現代のトップリーグサッカーの現実に対処せねばならない現実も十分に理解している。ブライトンは、自らが批判する戦術の犠牲になるわけにはいかない。彼はこうした局面の重要性を認め、「ルールはすぐに変わるわけではない。だからセットプレーの重要性は理解している」と語った。 常に言っているが、これらは試合の流れを変える可能性がある。だから我々も活用し、得点効率を高め、コーナーキックやフリーキックからチャンスを創出する効率を向上させ、常に堅守を心がけねばならない」
ファンも専門家も、水曜日のアメックス・スタジアムでの対戦において、アーセナルのセットプレー時の審判の判定を注視することになるだろう。優勝争いが激化する中、フルツェラーが自身の考えを表明したことで、リーグ最年少監督と経験豊富なアルテタの知略戦は、戦術的な見事な戦いとなることが約束されている。 プレミアリーグが彼の「明確なルール」を求める声に耳を傾けるかは未知数だが、ブライトンの指揮官はコーナーキックに費やす一瞬一瞬がホームサポーターによって厳しく見守られることを確約した。
