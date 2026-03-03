「明確なルールが必要だ！」－ブライトンのファビアン・フルツェラー監督、アーセナルの時間稼ぎ戦術に抗議

ドイツ人指揮官は当局による規制強化を提唱する一方で、選手たちが当面は現代のトップリーグサッカーの現実に対処せねばならない現実も十分に理解している。ブライトンは、自らが批判する戦術の犠牲になるわけにはいかない。彼はこうした局面の重要性を認め、「ルールはすぐに変わるわけではない。だからセットプレーの重要性は理解している」と語った。 常に言っているが、これらは試合の流れを変える可能性がある。だから我々も活用し、得点効率を高め、コーナーキックやフリーキックからチャンスを創出する効率を向上させ、常に堅守を心がけねばならない」

ファンも専門家も、水曜日のアメックス・スタジアムでの対戦において、アーセナルのセットプレー時の審判の判定を注視することになるだろう。優勝争いが激化する中、フルツェラーが自身の考えを表明したことで、リーグ最年少監督と経験豊富なアルテタの知略戦は、戦術的な見事な戦いとなることが約束されている。 プレミアリーグが彼の「明確なルール」を求める声に耳を傾けるかは未知数だが、ブライトンの指揮官はコーナーキックに費やす一瞬一瞬がホームサポーターによって厳しく見守られることを確約した。